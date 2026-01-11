México

Diputados de la CDMX respaldan la iniciativa para regular albergues animalistas tras situación en el Refugio Franciscano

La propuesta de ley incluiría registros y mejores condiciones para albergues en la capital

Guardar
Clara Brugada busca reforzar la
Clara Brugada busca reforzar la protección animal mediante un nuevo marco jurídico para regular espacios de resguardo. Dirigentes partidistas respaldan este esfuerzo en favor de la fauna local. | Crédito: Gobierno de la CDMX

Más de 900 perros y gatos que habitaban el Refugio Franciscano fueron desalojados y trasladados a instalaciones temporales en el Ajusco, Xochimilco y Gustavo A. Madero, como resultado de denuncias por presunto maltrato animal en dicho albergue.

El operativo fue coordinado por autoridades de la capital y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Tras estos hechos, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina anunció el pasado 7 de enero la presentación de una propuesta para regular los refugios y albergues en la ciudad, con el propósito de fortalecer la protección animal.

“Vamos a presentar, lo antes posible, una iniciativa de ley que regule los refugios y albergues para animales en la Ciudad de México... Seguiremos promoviendo el bienestar animal y esto significa garantizar protección, cuidado y respeto”, afirmó Brugada.

Propuesta de ley para regular refugios y nueva infraestructura veterinaria

La iniciativa contempla la creación de una ley que regule a los refugios y albergues, así como la rehabilitación del Hospital Veterinario de Iztapalapa y la construcción de nuevas clínicas y un hospital veterinario adicional. Uno de los ejes será la verificación en el Mercado de Sonora para evitar la reanudación de la venta de animales, apostando por una política de cero tolerancia.

Legisladores de CDMX buscan encontrar
Legisladores de CDMX buscan encontrar a las personas responsables de la marcha de la Genz. | Crédito: La Chilanguera

Durante la conferencia de prensa “La Chilanguera” del domingo 11 de enero, legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la Comisión de Bienestar Animal expresaron su apoyo a la iniciativa.

La diputada Rebeca Peralta León (PVEM) señaló que la nueva ley o un capítulo en la Ley de Protección y Bienestar Animal debe incluir requisitos mínimos de infraestructura, capacitación, protocolos sanitarios, manejo ético y ecológico, y programas de adopción con seguimiento.

También propuso la creación de un registro único y obligatorio de albergues, refugios y rescatistas, actualizado por alcaldía y clasificado según el tipo de albergue. Peralta León aclaró que la intención “no es castigar a quienes realizan esta labor, sino ordenar y profesionalizar un trabajo social”.

Seguimiento al caso del Refugio Franciscano y bienestar animal

La diputada Diana Barragán Sánchez del Partido del Trabajo (PT) informó que la Comisión de Bienestar Animal ha dado seguimiento al conflicto entre el Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Hagen Bececk.

Destacó que la jefa de gobierno Clara Brugada priorizó el bienestar de los animales por encima de cualquier disputa: “Queremos destacar de manera puntual que nuestra Jefa de Gobierno, Clara Burgada, una vez más demuestra que el bienestar de los animales está por encima de cualquier conflicto”.

Crédito: La Chilanguera
Crédito: La Chilanguera

Barragán aseguró que los animales rescatados en Cuajimalpa están recibiendo atención adecuada y consideró que los responsables del Refugio Franciscano “no actuaron con mala intención, sino que fueron superados por las circunstancias, evidenciando un problema recurrente en muchos refugios”, explicó.

Por su parte, el diputado Paulo Emilio García (Morena) enfatizó la importancia de dialogar con titulares de refugios para robustecer la iniciativa de Brugada, para que esta ley brinde claridad y certeza jurídica a quienes se dedican al rescate animal, permitiéndoles defender sus derechos y garantizar la seguridad y bienestar de los animales bajo su cuidado.

“No fue rescate, fue masacre”

Este domingo, se lleva acabo la manifestación en defensa del Refugio Franciscano en el Ángel de la Independencia de la CDMX.

Esto debido a que el albergue, junto con agrupaciones de defensa animal, voluntarios y ciudadanos, convocó a una manifestación para reclamar garantías en el trato transparente y supervisado de los animales retirados del refugio, que dejó un saldo de 21 animales fallecidos, presuntamente por su estado de salud. .

Crédito: X(@Ref:Franciscano)
Crédito: X(@Ref:Franciscano)

La convocatoria exige información clara sobre el destino y estado de los animales, así como respeto hacia los refugios independientes y las organizaciones que operan con recursos propios.

Temas Relacionados

Congreso CDMXRefugio FranciscanoMorenaPVEMClara BrugadaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Fernando del Rincón: quién es y las polémicas con Juan gabriel y AMLO que han marcado su carrera

El presentador de noticias enfrenta desafíos de salud que lo han obligado a poner una pausa indefinida en la televisión

Fernando del Rincón: quién es

Claudia Sheinbaum informa sobre avances del Plan Michoacán en obras públicas y bienestar

Desde Michoacán, la presidenta brindó detalles sobre la inversión para programas del bienestar, entre otros ejes

Claudia Sheinbaum informa sobre avances

El valiente cambio de Cynthia Klitbo y Natasha Dupeyrón que revolucionó la televisión mexicana y derribó estereotipos

Las actrices revivieron la misma historia en épocas distintas y cautivaron al público con su entrega

El valiente cambio de Cynthia

Lupita TikTiok rompe en llanto al ver regalo con la foto de su bebé que murió y recibe críticas: “Le daba refresco”

La influiencer también fue cuestionada luego de que en días pasado le fue robado un bolso de lujo y para sus seguidores en ese momento ‘lloró con más sentimiento’

Lupita TikTiok rompe en llanto

Operativo de la FGE desarticula célula delictiva responsable de delitos de alto impacto en Guanajuato

La intervención también permitió cumplir mandamientos judiciales pendientes y asegurar objetos utilizados para actividades ilícitas reportadas en la región

Operativo de la FGE desarticula
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo de la FGE desarticula

Operativo de la FGE desarticula célula delictiva responsable de delitos de alto impacto en Guanajuato

‘El Botox’ exige a Sheinbaum y Harfuch la liberación de su esposa e hija: “Es privación de la libertad”

Cuatro jóvenes de 15, 17 y 20 años fueron identificados tras ser encontrados en diez costales en Cuitzeo, Michoacán

La aparición de cadáveres en la zona de Marroquín, Guanajuato, genera alarma entre la población y autoridades

Murió un peluquero argentino en tiroteo del Cenote Vésica de Tulum, México

ENTRETENIMIENTO

Fernando del Rincón: quién es

Fernando del Rincón: quién es y las polémicas con Juan gabriel y AMLO que han marcado su carrera

El valiente cambio de Cynthia Klitbo y Natasha Dupeyrón que revolucionó la televisión mexicana y derribó estereotipos

Lupita TikTiok rompe en llanto al ver regalo con la foto de su bebé que murió y recibe críticas: “Le daba refresco”

Bella Hadid y Adan Banuelos conquistan las redes como padrinos de una fiesta de XV años muy mexicana

Luis Felipe Tovar protagoniza tenso encuentro con policías de CDMX que intentaban remolcar su camioneta

DEPORTES

Captan en video ataque contra

Captan en video ataque contra árbitra durante partido amateur en la alcaldía Venustiano Carranza

América, Chivas y Monterrey no podrán jugar la liguilla del Clausura 2026 en su estadio

Monterrey será sede del Super Bowl Experience 2026 en México, qué actividades habrá en el evento

Definidas las semifinales de la Liga Mexicana Arco del Pacífico, quiénes son los equipos que lucharán por estar en la Serie del Caribe

NFL Fan Race 2026 en CDMX: Conoce todo lo que debes saber rumbo a la carrera