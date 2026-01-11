Diputados de la CDMX respaldan la iniciativa para regular albergues animalistas tras situación en el Refugio Franciscano

Clara Brugada busca reforzar la protección animal mediante un nuevo marco jurídico para regular espacios de resguardo. Dirigentes partidistas respaldan este esfuerzo en favor de la fauna local. | Crédito: Gobierno de la CDMX

Más de 900 perros y gatos que habitaban el Refugio Franciscano fueron desalojados y trasladados a instalaciones temporales en el Ajusco, Xochimilco y Gustavo A. Madero, como resultado de denuncias por presunto maltrato animal en dicho albergue.

El operativo fue coordinado por autoridades de la capital y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Tras estos hechos, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina anunció el pasado 7 de enero la presentación de una propuesta para regular los refugios y albergues en la ciudad, con el propósito de fortalecer la protección animal.

“Vamos a presentar, lo antes posible, una iniciativa de ley que regule los refugios y albergues para animales en la Ciudad de México... Seguiremos promoviendo el bienestar animal y esto significa garantizar protección, cuidado y respeto”, afirmó Brugada.

Propuesta de ley para regular refugios y nueva infraestructura veterinaria

La iniciativa contempla la creación de una ley que regule a los refugios y albergues, así como la rehabilitación del Hospital Veterinario de Iztapalapa y la construcción de nuevas clínicas y un hospital veterinario adicional. Uno de los ejes será la verificación en el Mercado de Sonora para evitar la reanudación de la venta de animales, apostando por una política de cero tolerancia.

Legisladores de CDMX buscan encontrar a las personas responsables de la marcha de la Genz. | Crédito: La Chilanguera

Durante la conferencia de prensa “La Chilanguera” del domingo 11 de enero, legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la Comisión de Bienestar Animal expresaron su apoyo a la iniciativa.

La diputada Rebeca Peralta León (PVEM) señaló que la nueva ley o un capítulo en la Ley de Protección y Bienestar Animal debe incluir requisitos mínimos de infraestructura, capacitación, protocolos sanitarios, manejo ético y ecológico, y programas de adopción con seguimiento.

También propuso la creación de un registro único y obligatorio de albergues, refugios y rescatistas, actualizado por alcaldía y clasificado según el tipo de albergue. Peralta León aclaró que la intención “no es castigar a quienes realizan esta labor, sino ordenar y profesionalizar un trabajo social”.

Seguimiento al caso del Refugio Franciscano y bienestar animal

La diputada Diana Barragán Sánchez del Partido del Trabajo (PT) informó que la Comisión de Bienestar Animal ha dado seguimiento al conflicto entre el Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Hagen Bececk.

Destacó que la jefa de gobierno Clara Brugada priorizó el bienestar de los animales por encima de cualquier disputa: “Queremos destacar de manera puntual que nuestra Jefa de Gobierno, Clara Burgada, una vez más demuestra que el bienestar de los animales está por encima de cualquier conflicto”.

Crédito: La Chilanguera

Barragán aseguró que los animales rescatados en Cuajimalpa están recibiendo atención adecuada y consideró que los responsables del Refugio Franciscano “no actuaron con mala intención, sino que fueron superados por las circunstancias, evidenciando un problema recurrente en muchos refugios”, explicó.

Por su parte, el diputado Paulo Emilio García (Morena) enfatizó la importancia de dialogar con titulares de refugios para robustecer la iniciativa de Brugada, para que esta ley brinde claridad y certeza jurídica a quienes se dedican al rescate animal, permitiéndoles defender sus derechos y garantizar la seguridad y bienestar de los animales bajo su cuidado.

“No fue rescate, fue masacre”

Este domingo, se lleva acabo la manifestación en defensa del Refugio Franciscano en el Ángel de la Independencia de la CDMX.

Esto debido a que el albergue, junto con agrupaciones de defensa animal, voluntarios y ciudadanos, convocó a una manifestación para reclamar garantías en el trato transparente y supervisado de los animales retirados del refugio, que dejó un saldo de 21 animales fallecidos, presuntamente por su estado de salud. .

Crédito: X(@Ref:Franciscano)

La convocatoria exige información clara sobre el destino y estado de los animales, así como respeto hacia los refugios independientes y las organizaciones que operan con recursos propios.