Asalto en taquería de Puebla desencadena muerte de un comensal grabada por cámaras de vigilancia

Asaltantes abrieron fuego contra dos comensales en un restaurante en Puebla, México, quienes se resistieron a una salto Crédito: @RaulGtzNR, X

Un asalto en una taquería de Puebla concluyó con la muerte de un hombre y otro herido por arma de fuego. El incidente, registrado durante las primeras horas del 10 de enero, quedó grabado por cámaras de vigilancia del establecimiento.

Durante la madrugada del sábado, tres sujetos armados que vestían chamarra, gorras y tapabocas ingresaron a la taquería El Asadito, ubicada sobre la carretera federal Puebla-Tehuacánm en el Barrio de Santiago, municipio de Amozoc.

Dos hombres se quedaron afuera sometiendo a empleados mientras otro, con arma en mano, ingresó al establecimiento para sacar a empleados de la cocina. Posteriormente, se dirigió a la caja registradora.

Dos comensales que estaban sentados en una mesa al fondo del lugar, fueron amagados con arma de fuego. Tras entregar sus pertenencias, el hombre se retira mientras su acompañante sale del área de cajas.

Momento del crimen

El video, difundido en X —antes Twitter—, no cuenta con audio; sin embargo, las imágenes muestran a dos asaltantes hablando afuera del establecimiento. Uno de ellos señala a los comensales y vuelve a ingresar al lugar.

Uno de los hombres se levanta y discute con el asaltante, quien lo abofetea. El comensal reacciona y lanza un golpe, pero falla al intentar evadir un primer disparo.

Posteriormente, el sujeto armado acciona su arma dos ocasiones más, hiriendo a quemarropa al comensal que se opuso e hiriendo a distancia a su acompañante, quien vestía gorra y chamarra naranja.

El incidente, registrado durante las primeras horas del 10 de enero, quedó grabado por cámaras de vigilancia del sitio. (Captura de pantalla, X)

38 segundos, tres disparos y un robo de 20 mil pesos

Reportes preliminares indican que el sujeto herido murió en el sitio, mientras su acompañante fue trasladado a un centro médico cercano por paramédicos del SUMA. Versiones extraoficiales recogidas por medios locales señalan que los asaltantes sustrajeron 20 mil pesos en efectivo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal acudieron al sitio. A un día del hecho violento, la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha informado sobre avances en la investigación.

La inseguridad en Amozoc, Puebla, es una preocupación creciente, marcada por la percepción generalizada de riesgo en la región, incidentes graves como ataques a funcionarios (incluido el Secretario de Seguridad municipal en septiembre 2025), y delitos comunes como robos.

Aunque Amozoc no siempre aparece en listas de “focos rojos” estatales (como San Felipe Hueyotlipan, La Margarita), su cercanía a la capital y problemas de crimen organizado definen un contexto que refleja la tendencia al alza de inseguridad en el estado de Puebla.