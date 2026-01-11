México

Asalto en taquería de Puebla desencadena muerte de un comensal grabada por cámaras de vigilancia

El incidente se registró la madrugada del sábado en el establecimiento El Asadito, en el municipio de Amozoc

Guardar
Asaltantes abrieron fuego contra dos comensales en un restaurante en Puebla, México, quienes se resistieron a una salto Crédito: @RaulGtzNR, X

Un asalto en una taquería de Puebla concluyó con la muerte de un hombre y otro herido por arma de fuego. El incidente, registrado durante las primeras horas del 10 de enero, quedó grabado por cámaras de vigilancia del establecimiento.

Durante la madrugada del sábado, tres sujetos armados que vestían chamarra, gorras y tapabocas ingresaron a la taquería El Asadito, ubicada sobre la carretera federal Puebla-Tehuacánm en el Barrio de Santiago, municipio de Amozoc.

Dos hombres se quedaron afuera sometiendo a empleados mientras otro, con arma en mano, ingresó al establecimiento para sacar a empleados de la cocina. Posteriormente, se dirigió a la caja registradora.

Dos comensales que estaban sentados en una mesa al fondo del lugar, fueron amagados con arma de fuego. Tras entregar sus pertenencias, el hombre se retira mientras su acompañante sale del área de cajas.

Momento del crimen

El video, difundido en X —antes Twitter—, no cuenta con audio; sin embargo, las imágenes muestran a dos asaltantes hablando afuera del establecimiento. Uno de ellos señala a los comensales y vuelve a ingresar al lugar.

Uno de los hombres se levanta y discute con el asaltante, quien lo abofetea. El comensal reacciona y lanza un golpe, pero falla al intentar evadir un primer disparo.

Posteriormente, el sujeto armado acciona su arma dos ocasiones más, hiriendo a quemarropa al comensal que se opuso e hiriendo a distancia a su acompañante, quien vestía gorra y chamarra naranja.

El incidente, registrado durante las
El incidente, registrado durante las primeras horas del 10 de enero, quedó grabado por cámaras de vigilancia del sitio. (Captura de pantalla, X)

38 segundos, tres disparos y un robo de 20 mil pesos

Reportes preliminares indican que el sujeto herido murió en el sitio, mientras su acompañante fue trasladado a un centro médico cercano por paramédicos del SUMA. Versiones extraoficiales recogidas por medios locales señalan que los asaltantes sustrajeron 20 mil pesos en efectivo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal acudieron al sitio. A un día del hecho violento, la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha informado sobre avances en la investigación.

La inseguridad en Amozoc, Puebla, es una preocupación creciente, marcada por la percepción generalizada de riesgo en la región, incidentes graves como ataques a funcionarios (incluido el Secretario de Seguridad municipal en septiembre 2025), y delitos comunes como robos.

Aunque Amozoc no siempre aparece en listas de “focos rojos” estatales (como San Felipe Hueyotlipan, La Margarita), su cercanía a la capital y problemas de crimen organizado definen un contexto que refleja la tendencia al alza de inseguridad en el estado de Puebla.

Temas Relacionados

PueblaInseguridadAsaltoFiscalía de Pueblamexico-noticias

Más Noticias

Alito Moreno acusa a Morena de agravar la violencia en Michoacán tras ataque a hermano del dirigente del PRI local

René Valencia Reyes sufrió un ataque armado mientras viajaba entre municipios michoacanos

Alito Moreno acusa a Morena

Temblor en México hoy: se registra movimiento de 4.0 en San Marcos y con este van 4,075 replicas del sismo de 6.5

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El temblor ocurrió a las 8:06 horas, a una distancia de 11 km de San Marcos y tuvo una profundidad de 9.5 km

Sismo de 4.0 de magnitud

Nueva versión de Pinocho rusa pone en la mira a la de Guillermo del Toro: críticas y comparaciones se hacen virales

El clásico de Carlo Collodi suma su cuarta adaptación en menos de seis años

Nueva versión de Pinocho rusa

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Motozintla

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hermano de dirigente del PRI

Hermano de dirigente del PRI sobrevive a ataque armado en Michoacán l VIDEO

Ataques en Guanajuato dejan 6 muertos, entre ellos 2 menores

Golpe al CJNG: Marina localizó y destruyó cerca de 800 toneladas de amapola en Nayarit

Asesinaron a Karla Hillary de 19 años, en Toluca, dejaron un mensaje junto al cuerpo

Dos policías fueron emboscados y asesinados en Zamora, Michoacán, uno más quedó herido

ENTRETENIMIENTO

Nueva versión de Pinocho rusa

Nueva versión de Pinocho rusa pone en la mira a la de Guillermo del Toro: críticas y comparaciones se hacen virales

Fernando del Rincón deja noticiero en CNN tras enfermar gravemente por “virus brutal” contraído en México

Historias que perduran: las telenovelas que siguen marcando generaciones en 2026

Yeison Jiménez mostró admiración por México y su música

Actor ganador del Premio Ariel 2025 es captado en un albergue de Tepito en la CDMX

DEPORTES

NFL Fan Race 2026 en

NFL Fan Race 2026 en CDMX: Conoce todo lo que debes saber rumbo a la carrera

Quién es Sophía Henríquez la reportera que se tatuó a Alexis Vega tras ganar el doblete en la Liga MX

Así se vivió el debut de Cruz Azul Femenil en el Estadio Centenario de Cuernavaca

Vicente Sánchez lanza misteriosa frase en redes y fanáticos aseguran que es una ‘pedrada’ a Cruz Azul

Chivas debuta con victoria en el Clausura 2026