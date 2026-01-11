5 maneras de consumir guanábana para bajar de peso y reducir el azúcar en la sangre

El árbol de guanábana, Annona muricata, prospera en climas cálidos y húmedos y produce frutos ricos en fibra y bajos en calorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guanábana es un fruto originario de las regiones tropicales de América que se caracteriza por su pulpa blanca y jugosa así como por su cáscara es verde, gruesa y cubierta de espinas suaves.

Se trata, además, de un fruto versátil que puede prepararse y consumirse de multiples maneras.

Pero, sobre todo, la guanábana es ampliamente conocida por sus propiedades medicinales, las cuales se encuentran respaldadas por una enorme cantidad de estudios científicos.

Entre dichos beneficios destacan sus propiedades pérder peso y ayudar a prevenir los picos de glucosa en la sangre, tal como señala un estudio de la Facultad de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Fruta de guanábana abierta mostrando su pulpa blanca y semillas oscuras, ideal para jugos y postres. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los beneficios de la guanabana para bajar de peso y para reducir el azúcar en la sangre

La guanábana se destaca en planes alimenticios para bajar de peso y controlar el azúcar en sangre por varias razones asociadas a su composición nutricional:

Bajada de peso

Bajo aporte calórico : La pulpa de guanábana contiene pocas calorías en comparación con otros frutos, lo que permite consumirla sin incrementar significativamente el total energético diario.

Alto contenido de fibra : Su fibra ayuda a prolongar la sensación de saciedad y puede contribuir a regular el tránsito intestinal, lo que favorece el control del apetito.

Bajo índice glucémico: La guanábana libera la glucosa en sangre de manera lenta, ayudando a evitar picos de insulina y promoviendo un mejor control del hambre.

Reducción del azúcar en sangre

Presencia de antioxidantes : Los compuestos antioxidantes presentes en la guanábana ayudan a reducir el estrés oxidativo, lo que puede tener un efecto positivo en la sensibilidad a la insulina.

Regulación de la glucosa : Estudios preliminares sugieren que algunos extractos de guanábana podrían apoyar la disminución de los niveles de glucosa en sangre, aunque estos efectos no han sido probados en humanos de forma concluyente.

Contenido de fibra: La fibra de la guanábana retrasa la absorción de azúcares, lo que favorece un mejor control glucémico.

El fruto presenta un bajo índice glucémico, lo que ayuda a controlar la liberación de glucosa en sangre y evita picos de insulina. (Imagen ilustrativa infobae)

5 maneras de consumir guanábana para que te ayudan a bajar de peso y a reducir el azúcar en la sangre

La guanábana se consume en diversas preparaciones dentro de dietas orientadas a la pérdida de peso y al control de la glucosa.

Si bien su consumo por si mismos no brinda estos beneficios de manera inmediata, sí puede otorgarlos cuando se integran en un plan alimenticios saludables gracias a su bajo aporte calórico, alto contenido de fibra y bajo índice glucémico.

Es por eso que aquí te damos cinco opciones para consumirla y que brindan estos beneficios:

Jugo natural sin azúcar añadida Preparar jugo de guanábana solo con agua y la pulpa del fruto permite obtener una bebida refrescante y baja en calorías. Puedes endulzar con estevia si buscas evitar el azúcar. Batido verde con guanábana Combinar la pulpa de guanábana con espinaca, pepino y apio crea un batido bajo en calorías, alto en fibra y con efecto saciante. Ensalada de frutas frescas Incorporar trozos de guanábana a ensaladas de frutas con papaya, kiwi y manzana ofrece un postre natural que ayuda a controlar el apetito. Helado casero sin azúcar Congelar la pulpa de guanábana y luego procesarla con yogur natural bajo en grasa permite obtener un helado saludable y sin azúcares añadidos. Infusión de hojas de guanábana El té de hojas de guanábana es tradicionalmente utilizado en algunas culturas para apoyar el control de la glucosa, aunque su consumo debe realizarse con precaución y bajo supervisión médica.

Taza de té preparado con hojas de guanábana, una infusión conocida por sus propiedades medicinales naturales. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda consultar con tu médico o especialista antes de incluir cualquier alimento o preparación en un plan para bajar de peso o controlar la glucosa en caso de tener enfermedades predeterminadas como diabetes.

No sustituyas tratamientos médicos ni medicamentos recetados por el consumo de guanábana