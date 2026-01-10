México

Tiktoker revela cómo un padre rompió la magia de los Reyes Magos a su hija para no ‘comprarle’ un coche eléctrico

El hombre se negó a comprar el juguete y terminó con la ilusión de la menor con tal de ahorrarse el dinero

Guardar
El testimonio se volvió viral
El testimonio se volvió viral y abrió el debate sobre la crianza responsable.

La magia de los Reyes Magos quedó rota para una niña de corta edad luego de que su propio padre, molesto por el precio de un juguete, decidiera revelarle que esos personajes no existen. El episodio fue narrado en TikTok por la creadora de contenido Soy Morita, quien calificó la situación como un reflejo de la falta de madurez emocional y económica de algunos adultos al momento de criar hijos.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron durante un Bazar Nocturno en la Ciudad de México, donde la tiktoker se encontraba trabajando. Fue ahí donde, según relató, un vendedor de pozole le compartió una escena que presenció la noche previa al Día de Reyes, cuando una familia se acercó a un puesto de juguetes.

En su narración, Soy Morita explicó el contexto de la anécdota con lujo de detalle:

“Te pones a chismear, porque, pues, en algo te tienes que entretener…”, relató antes de presentar a los protagonistas de la historia, a quienes llamó el Pozolito y el Toy Story. El segundo tenía a la venta un coche eléctrico infantil colocado al nivel del suelo para que los niños pudieran subirse y probarlo.

El episodio generó indignación entre
El episodio generó indignación entre comerciantes y usuarios en redes sociales.

La escena se tornó delicada cuando una niña, de entre tres y siete años, se emocionó al ver el juguete:

“¡Mira, mamá!”, exclamó, a lo que su madre respondió: “Ah, ¿te gusta? Hay que pedírselo a los Reyes, mi amor, pídeselo a los Reyes. ¿Esto es lo que le vamos a pedir a Reyes?”

Sin embargo, el padre preguntó el precio y, tras escucharlo, tomó una decisión que impactó a todos los presentes. Según el relato:

“Ay, no, mejor me lo ahorro”, dijo antes de acercarse a la menor, tomarla del hombro y soltar la frase que detonó la indignación: “Hija, los Reyes Magos no existen”.

La reacción fue inmediata. El narrador explicó que el vendedor de pozole quedó paralizado de enojo y que la madre, sin decir palabra, cargó a su hija y se retiró del lugar. Minutos después, ambos comerciantes coincidieron en su molestia y calificaron la acción del padre como imperdonable.

El video publicado por Soy Morita relata cómo un padre de familia al no pagar un carro de todo terreno para su hija, y al no alcanzarle le rompió la ilusión sobre los Reyes Magos Crédito: TikTok /@SoyMorita7

Soy Morita cerró su video con una reflexión que desató un amplio debate en redes:

“Banda, no es a huevo tener hijos, güey… la infancia es sagrada”, afirmó, insistiendo en que proteger la ilusión infantil es una responsabilidad colectiva. El video se viralizó rápidamente y generó comentarios como: “eso sí es no querer a tu hijo” y “no es ahuevo tener hijos”, evidenciando el enojo social ante lo ocurrido.

Temas Relacionados

Reyes Magoscoche eléctricoSoy Moritajuguetesviralmexico-virales

Más Noticias

Sheinbaum destaca soberanía de México durante reunión con productores de café en Guerrero: “Es la esencia de los mexicanos”

La presidenta adelantó que próximamente se buscará impulsar la producción de jamaica en el estado

Sheinbaum destaca soberanía de México

Usuaria es bautizada como “Lady Rosca” al olvidarla en taxi de aplicación y reportar al conductor de robo

El video del viaje superó el millón de vistas y desató críticas contra la usuaria.

Usuaria es bautizada como “Lady

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 10 de enero

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Cuáles son las estaciones del

Regreso a clases: SSC-CDMX alerta por riesgos digitales para menores, estas son las recomendaciones

Diversas amenazas detectadas por la Policía Cibernética en plataformas escolares, redes sociales y videojuegos

Regreso a clases: SSC-CDMX alerta

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de enero: afectaciones en Líneas 1,3 y 7 por manifestación

Actualización minuto a minuto del servicio de transporte público en la capital del país

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos policías fueron emboscados y

Dos policías fueron emboscados y asesinados en Zamora, Michoacán, uno más quedó herido

Muere joven tras brutal agresión en Chiapas: hay seis personas detenidas

Aeropuerto de la CDMX: así detectaron 20 toneladas de cigarros ilegales provenientes de Japón

Detienen a la secretaria particular de Grecia Quiroz, la relacionan con el asesinato de Carlos Manzo

Avanza investigación contra Bermúdez Requena, confirman más detenciones y órdenes de aprehensión

ENTRETENIMIENTO

Famoso actor de Televisa es

Famoso actor de Televisa es captado viajando en Metrobús y su reacción se hace viral

¿Fue IA? Así reaccionó Adrián Marcelo a rumores de divorcio de Karina Puente

Carlos Bonavides responde a Laura Zapata tras decirle ‘hambreado’ por cobrar la Pensión del Bienestar: “Bellísima gente”

Adrián Marcelo anuncia su retiro de la comedia en medio de rumores de divorcio: “Necesito invertir tiempo en mí”

Preocupa salud de La Pelangocha tras confesar que tendrá que someterse a intervención: “Me está tapando la carótida”

DEPORTES

Karina Rodríguez destaca el potencial

Karina Rodríguez destaca el potencial del América Femenil rumbo al Clausura 2026

Barcelona vs Real Madrid: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México la Final de la Supercopa de España

Peladora mexicana invicta de MMA podría llegar a WWE en 2026

Obed Vargas confirma que rechazó llegar al América por esta razón

Místico impone su ley y retiene el Campeonato Mundial semicompleto en la Arena México