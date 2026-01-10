Tiktoker revela cómo un padre rompió la magia de los Reyes Magos a su hija para no ‘comprarle’ un coche eléctrico

El testimonio se volvió viral y abrió el debate sobre la crianza responsable.

La magia de los Reyes Magos quedó rota para una niña de corta edad luego de que su propio padre, molesto por el precio de un juguete, decidiera revelarle que esos personajes no existen. El episodio fue narrado en TikTok por la creadora de contenido Soy Morita, quien calificó la situación como un reflejo de la falta de madurez emocional y económica de algunos adultos al momento de criar hijos.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron durante un Bazar Nocturno en la Ciudad de México, donde la tiktoker se encontraba trabajando. Fue ahí donde, según relató, un vendedor de pozole le compartió una escena que presenció la noche previa al Día de Reyes, cuando una familia se acercó a un puesto de juguetes.

En su narración, Soy Morita explicó el contexto de la anécdota con lujo de detalle:

“Te pones a chismear, porque, pues, en algo te tienes que entretener…”, relató antes de presentar a los protagonistas de la historia, a quienes llamó el Pozolito y el Toy Story. El segundo tenía a la venta un coche eléctrico infantil colocado al nivel del suelo para que los niños pudieran subirse y probarlo.

El episodio generó indignación entre comerciantes y usuarios en redes sociales.

La escena se tornó delicada cuando una niña, de entre tres y siete años, se emocionó al ver el juguete:

“¡Mira, mamá!”, exclamó, a lo que su madre respondió: “Ah, ¿te gusta? Hay que pedírselo a los Reyes, mi amor, pídeselo a los Reyes. ¿Esto es lo que le vamos a pedir a Reyes?”

Sin embargo, el padre preguntó el precio y, tras escucharlo, tomó una decisión que impactó a todos los presentes. Según el relato:

“Ay, no, mejor me lo ahorro”, dijo antes de acercarse a la menor, tomarla del hombro y soltar la frase que detonó la indignación: “Hija, los Reyes Magos no existen”.

La reacción fue inmediata. El narrador explicó que el vendedor de pozole quedó paralizado de enojo y que la madre, sin decir palabra, cargó a su hija y se retiró del lugar. Minutos después, ambos comerciantes coincidieron en su molestia y calificaron la acción del padre como imperdonable.

El video publicado por Soy Morita relata cómo un padre de familia al no pagar un carro de todo terreno para su hija, y al no alcanzarle le rompió la ilusión sobre los Reyes Magos Crédito: TikTok /@SoyMorita7

Soy Morita cerró su video con una reflexión que desató un amplio debate en redes:

“Banda, no es a huevo tener hijos, güey… la infancia es sagrada”, afirmó, insistiendo en que proteger la ilusión infantil es una responsabilidad colectiva. El video se viralizó rápidamente y generó comentarios como: “eso sí es no querer a tu hijo” y “no es ahuevo tener hijos”, evidenciando el enojo social ante lo ocurrido.