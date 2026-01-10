Sheinbaum destaca nuevos programas sociales y reconstrucción de 68 puentes en Guerrero

Tras gira en Guerrero Sheinbaum destaca construcción de puentes (Claudiashein)

Este 9 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Guerrero, donde llevó a cabo su conferencia mañanera, además de encabezar un evento donde se entregaron tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, también asistió a la inauguración de un puente vehicular en el municipio Juan R. Escudero, donde destacó los trabajos de reconstrucción de puentes en la entidad tras el paso de varios huracanes.

Reconstrucción de la infraestructura tras los huracanes

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México finalizó la reconstrucción y ampliación de 68 puentes en Guerrero, dañados previamente por huracanes como John. Los nuevos pasos son más altos y anchos, lo que permite resistir las crecidas de los ríos y mejora la seguridad para las comunidades.

La mandataria inauguró el puente de Omitlán en Tierra Colorada, en el municipio de Juan R. Escudero. Este acto fue compartido en un video difundido en redes sociales, donde Sheinbaum explicó que estas obras buscan garantizar mejor movilidad y contribuir al desarrollo económico regional:

“Son más seguros, amplios y altos para evitar afectaciones con la crecida de ríos. Así, las y los guerrerenses cuentan con mejor movilidad y se fortalece la economía. Por el bien de todos, primero los pobres”.

Las autoridades también avanzan en la ampliación de las carreteras Salina Cruz-Zihuatanejo y Zihuatanejo-Toluca. Según la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, desde el inicio de la Cuarta Transformación, más de 190 mil guerrerenses salieron de la pobreza, en parte gracias a inversiones federales que superan los 35 mil millones de pesos destinados a programas para el bienestar.

Sheinbaum visitó Coyuca de Benítez en Guerrero para la entrega del Programa Pensión Mujeres Bienestar. (Foto: Presidencia)

Mujeres Bienestar: un reconocimiento y un apoyo económico

Durante su visita en Coyuca de Benítez, Sheinbaum encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, un programa que ya beneficia a más de 74 mil mexicanas solo en Guerrero, según detalló la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

La presidenta subrayó que este apoyo económico, que en 2026 alcanzará los 3 mil 100 pesos bimestrales, representa un reconocimiento al trabajo de las mujeres, tanto dentro como fuera del hogar.

Afirmó que históricamente las tareas de cuidado recaen en las mujeres y que ahora, con la universalización de este programa, se busca saldar una deuda pendiente con ellas.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó que la Pensión Mujeres Bienestar reconoce el papel fundamental de las mujeres a lo largo de la historia, y reafirmó el compromiso del gobierno con la igualdad de derechos.

Los avances sociales tras ocho años de la Cuarta Transformación

Sheinbaum sostuvo que 2026 marcará el octavo año de la Cuarta Transformación, un periodo que, según la presidenta, permitió que 13,5 millones de personas dejaran la pobreza, impulsado por el aumento al salario mínimo y la expansión de los Programas para el Bienestar.

Actualmente estos programas benefician a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de secundaria y preparatoria en escuelas públicas, así como a mujeres de 60 a 64 años. La presidenta aseguró que su compromiso es mantener y fortalecer estas políticas, e incluso sumar nuevas iniciativas enfocadas en las mujeres.

En materia educativa, la presidenta adelantó que a partir de este año se entregará una beca única de dos mil quinientos pesos a todas las niñas y niños de primaria para útiles y uniformes escolares, un apoyo que lleva el nombre de Gertrudis Bocanegra. Asimismo, anunció la construcción de nuevas preparatorias en Coyuca de Benítez y otras regiones de Guerrero, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso de los jóvenes a la educación.

Puntos más destacados de la jornada

Reconstrucción y ampliación de 68 puentes en Guerrero para mejorar la seguridad y movilidad tras daños causados por huracanes.

Inauguración del puente de Omitlán en Tierra Colorada, una de las obras clave entregadas por la presidenta Sheinbaum.

Entrega de la Pensión Mujeres Bienestar a más de 74 mil mujeres en Guerrero, con un apoyo económico que ascenderá a 3 mil 100 pesos bimestrales en 2026.

Inversión federal de 35 mil millones de pesos en programas sociales, beneficiando a cerca de medio millón de guerrerenses.