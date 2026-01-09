Claudia Sheinbaum se reúne con empresarios de Acapulco, impulsa “seguridad del puerto turístico”

Claudia Sheinbaum visitó el estado de Guerrero este viernes 9 de enero de 2026.

“Impulsamos el desarrollo, la prosperidad y la seguridad de este hermoso destino turístico”, expresó Claudia Sheinbaum tras una reunión con pequeños y grandes empresarios de Acapulco dedicados a diversos sectores, celebrada este viernes, 9 de enero de 2026, en Guerrero.

El encuentro, realizado con el propósito de fortalecer la economía local y garantizar la seguridad en el reconocido puerto, fue difundido a través de las redes sociales de la presidenta, quien subrayó la relevancia de apoyar el crecimiento de Acapulco como destino turístico:

“En Guerrero, nos reunimos con pequeños y grandes empresarios de Acapulco dedicados a diferentes sectores. Impulsamos el desarrollo, la prosperidad y la seguridad de este hermoso destino turístico”.

Evelyn Salgado destaca incremento turístico en Guerrero

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual fue realizada desde el estado de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado, informó que, en 2025, Acapulco experimentó un alza del 131.7 % en la derrama económica y un crecimiento del 89.5 % en la afluencia turística en comparación con el año previo.

“Estamos hablando de estos datos a 2 años del huracán Otis. Algo que se veía que no podría suceder; Acapulco está de pie, está brillando. Y obviamente estas cifras son muy buenas para todo el sector y para todo el Puerto de Acapulco”, destacó Salgado.

La infraestructura hotelera de Acapulco cerró 2025 con 16 mil 536 habitaciones repartidas en 300 hoteles, mientras que la conectividad aérea aumentó 13.8 %, según lo expuesto por la gobernadora Evelyn Salgado. Con estos avances, la capacidad turística de la región se fortaleció considerablemente.

“Nos preparamos ya para recibir también, en Acapulco, en este 2026, la edición de Oro, los 50 años del Tianguis Turístico que regresa aquí a Acapulco, a su casa, con el respaldo, por supuesto, del Gobierno de México”, adelantó la gobernadora.

Destacan avances en materia de seguridad durante conferencia de Claudia Sheinbaum

En 2025 se registraron mil 312 homicidios dolosos, la cifra anual más baja desde 2009. Diciembre de 2025 tuvo el nivel más bajo de homicidios dolosos en los últimos 10 años, desde 2014. Los datos oficiales señalan una reducción sostenida en la incidencia de homicidios dolosos. Guerrero dejó de figurar entre los primeros 10 lugares a nivel nacional en homicidios; en diciembre se ubicó en el lugar 13. Las autoridades atribuyen estos resultados a la Estrategia Nacional de Seguridad. Se destaca la importancia del trabajo coordinado entre el gobierno estatal, federal y los municipios. La Estrategia Nacional de Seguridad se basa en cuatro ejes de acción integrados. El eje “Atención a las Causas” incluye programas sociales como los Tianguis del Bienestar y Ferias de Paz, con apoyo de la secretaria Rosa Icela.

La disminución en la incidencia de homicidios dolosos durante 2025 y la mejora en la posición de Guerrero en el ranking nacional reflejan el impacto de la Estrategia Nacional de Seguridad, que combina acciones sociales y coordinación institucional, así lo dio a conocer la gobernadora Evelyn Salgado.