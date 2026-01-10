México

Quién es Jessica Díaz, exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy que se volvió viral tras rumores de su muerte

La actriz de “Mentiras, el musical” alarmó a sus seguidores tras la publicación de Roger González

La viralización del rumor fue
La viralización del rumor fue impulsada por la preocupación de los seguidores tras la publicación original acompañada de un moño negro y un mensaje de despedida.

Jessica Díaz acaparó la atención de los internautas luego de que el conductor Roger González publicara una imagen en blanco y negro junto a la actriz.

El ex colaborador de Venga la alegría desató especulaciones al acompañar la imagen con un moño negro y el texto: “Maravilloso ser humano, siempre te recordaremos. Q.E.P.D”.

Jessica Díaz rompe el silencio
Jessica Díaz rompe el silencio tras rumores de su muerte y desata alivio en redes sociales.

Actriz de Televisa aclara rumores de su supuesta muerte

Debido a que seguidores de ambas personalidades comenzaron a mostrar preocupación, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy se pronunció al respecto a través de su cuenta personal de Instagram.

“Nenes, yo estoy bien, la de la foto es ‘Lucía’. Es ficción. Les agradezco muchísimo la preocupación. Los amo, en serio sentí muy muy horrible que hayan pensado que era yo”, colocó junto a la publicación.

En medio de todo el revuelo que se generó en redes sociales, el también actor editó la publicación y agregó los nombres de “Lucía y Diego”.

Jessica Díaz aclaró en Instagram
Jessica Díaz aclaró en Instagram que sigue con vida y explicó que la imagen publicada por Roger González pertenece a su personaje 'Lucía' de ficción.

Ella es Jessica Díaz, actriz de “Mentiras, el musical” que se volvió viral por rumores de su muerte

Jessica Díaz Chávez ha crecido en los últimos años, principalmente por su participación destacada en teatro musical y su presencia constante en la pantalla chica mexicana.

Nacida en Culiacán, Sinaloa, ha logrado consolidar una carrera versátil que abarca desde la actuación hasta la conducción televisiva.

Su vida cambió radicalmente a los 14 años, cuando se incorporó al elenco de La novia rebelde en su ciudad natal. Aquella primera experiencia profesional confirmó su vocación por el arte escénico y la impulsó a buscar nuevas oportunidades fuera de Sinaloa.

Jessica Díaz, originaria de Culiacán,
Jessica Díaz, originaria de Culiacán, Sinaloa, consolidó una carrera versátil en televisión y teatro musical mexicano tras egresar del Centro de Educación Artística de Televisa.

Con el objetivo de perfeccionar su talento, se mudó a la Ciudad de México, donde ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Su paso por la televisión se ha caracterizado por la diversidad de proyectos. Ha participado en telenovelas como ¡Muy padres! y Amarte a muerte. También ha incursionado en la conducción de programas como La apuesta, La casa Telehit y ¡Cuéntamelo ya!.

El teatro ha sido otro pilar fundamental en su trayectoria, pues ha participado en montajes como Rockpunzel, Sexo, sexo, sexo, el musical y Carrie, el musical.

Sin embargo, la obra que más ha resonado en su carrera es Mentiras, el musical, producción que la ha vinculado de manera especial con el público y que figura entre los motivos más frecuentes de búsqueda sobre su nombre en internet.

Su participación en la séptima
Su participación en la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy la llevó a la final junto a Aldo Guerra, obteniendo el segundo lugar en el popular reality de Televisa.

El paso de Jessica Díaz en Las Estrellas Bailan en Hoy

Fue una de las participantes de la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, el popular reality de baile del programa matutino Hoy de Televisa.

Durante la competencia estuvo acompañada de Aldo Guerra, con quien vivió un momento notable al ganar su pase a la gran final del reality, pero por decisión del público quedaron en segundo lugar, por debajo de Briggitte Bozzo y Aarón Mercury.

