Dafne Evelin salió a La Marquesa con su ex novio, desapareció y la encontraron muerta días después

Dafne Evelin fue asesinada y su cuerpo localizado en La Marquesa

Tras 11 días de búsqueda, Dafne Evelin Meneses Galindo de 24 años de edad, fue encontrada sin vida en la zona de La Marquesa.

La joven, que fue reportada como desaparecida en la Fiscalía General de Justicia de la entidad y que contaba con una ficha de búsqueda de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, fue vista por última vez en Ocoyoacac, el pasado 29 de diciembre.

Cuando desapareció, llevaba una chamarra, una playera de color beige, tenis blancos, sudadera de color rojo y una mochila de color negro. Por ahora, no hay detenidos por el crimen. Se investiga feminicidio.

Sobre las circunstancias en las que desapareció, se sabe que manifestó a su mamá su deseo de ir a La Marquesa, y le contó que se vería con un sujeto con quien había tenido una relación sentimental.

Los familiares de Dafne dejaron de tener contacto con ella alrededor de las 3 de la tarde y ya no volvió a su casa.

Las brigadas de búsqueda localizaron a la joven entre la vegetación de la zona donde desapareció y dieron aviso a las autoridades. Confirmaron la identidad de Dafne.

Los feminicidios en México durante 2025

Durante 2025, Sinaloa, Estado de México, Chihuahua y Ciudad de México encabezaron la lista de entidades con mayor número de feminicidios en el país, de acuerdo con datos oficiales recopilados hasta el 30 de noviembre.

A pesar de que el gobierno de Claudia Sheinbaum reportó una disminución en la incidencia de este delito, la persistencia de asesinatos violentos de mujeres y la incertidumbre presupuestal para la Red Nacional de Refugios (RNR) mantienen un panorama crítico en torno a la violencia de género y a la protección a las víctimas.

El gobierno mexicano destaca que la cifra de feminicidios presenta una baja respecto a periodos anteriores. En los primeros once meses de la administración de Sheinbaum, se registraron 672 feminicidios, en contraste con la tendencia previa durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde, según datos oficiales, hubo 5,760 casos.

Sin embargo, colectivos y activistas feministas han cuestionado la manera en que las autoridades clasifican los asesinatos de mujeres, al advertir que en muchos casos se tipifican como otros delitos distintos al feminicidio, lo cual dificulta el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.

Más allá de la cifra de feminicidios, el “homicidio doloso” representó en 2025 otra faceta grave de la violencia de género. Entre enero y noviembre, 1,917 mujeres fueron víctimas mortales de este delito. La persistencia de altos índices de asesinatos femeninos y la frecuencia de modalidades particularmente violentas, como el uso de armas de fuego o la asfixia, evidencian las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres mexicanas frente al machismo estructural.

El estado de Chihuahua mantiene una relevancia histórica en esta problemática, no solo por situarse en los primeros lugares de incidencia en 2025, sino por su papel pionero en la legislación sobre feminicidio. Desde 1993, el aumento de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez visibilizó a nivel nacional la crisis, dando origen a la expresión “las muertas de Juárez”. Una investigación de El Colegio de la Frontera Norte establece que la edad promedio de las víctimas se ubica en 26 años, aunque lo habitual es encontrar registros de jóvenes de 17 años entre los casos.