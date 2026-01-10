México

Beca Rita Cetina 2026: ¿Ya sabes para qué puedes utilizar la tarjeta Bienestar?

El programa ampliará su cobertura este año para que alumnos de primaria puedan integrarse

Guardar
La Beca Rita Cetina fue
La Beca Rita Cetina fue creada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y comenzó a ejecutarse el año pasado

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura durante este año con el fin de incluir a todos los estudiantes de primaria que asistan a escuelas públicas en el país.

Este programa fue creado por el gobierno de Claudia Sheinbaum y comenzó a ejecutarse el año pasado, aunque en esa primera etapa solo contempló a alumnos de secundaria.

Su propósito es reducir la deserción escolar y ofrecer un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales que facilite a los estudiantes de educación básica la permanencia y conclusión de sus estudios.

¿Cómo puedes utilizar la tarjeta del Bienestar de la Beca Rita Cetina?

A través de sus redes sociales, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) indicó 5 cosas que los beneficiarios de la Beca Rita Cetina pueden hacer con su tarjeta del Bienestar.

  • Pagar en cualquier establecimiento que cuente conterminal bancaria
  • Retirar en efectivo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar sin cobro de comisión
  • Pagar la despensa en diferentes supermercados y retirar efectivo de hasta 2 mil pesos ahí mismo
  • Recibir depósitos mensuales de otros bancos adicionales a los de la beca
  • Ahorrar la beca sin sacar el dinero

¿Cómo y cuándo será el registro de primaria para la beca?

La CNBBBJ también enfatizó que el procedimiento en línea constituye la única vía reconocida para tramitar la Beca Rita Cetina. El sitio becaritacetina.gob.mx es el canal exclusivo, donde las familias deben acceder con su cuenta Llave, la cual funciona como credencial digital indispensable para el registro que se llevará a cabo en febrero de 2026.

Durante el proceso, la plataforma exige cargar todos los documentos necesarios. Para postular a un estudiante de primaria, se requiere CURPclave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública, grado y grupo, edad y dirección completa, que incluya calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado. Respecto a los padres, madres o tutores legales, deben presentar CURP, código postal, una credencial para votar (INE) vigente, número telefónico de contacto y un correo electrónico activo.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Rita Cetina?

Hasta ahora, no se ha anunciado la fecha para el próximo periodo de pagos ni se ha publicado el calendario de depósitos de la beca. Aun así, con base en la distribución de recursos anteriores, se prevé que el pago correspondiente llegue a los beneficiarios durante el mes de febrero. La última entrega de la beca se realizó en diciembre de 2025.

Mientras tanto, se sugiere consultar los perfiles oficiales en redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y de Julio León, titular de la dependencia, para obtener información actualizada. Para cualquier duda o aclaración, el número 55 1162 0300 brinda atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00, según el horario del centro de México.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecasBecas del BienestarBecas Benito Juáreztarjeta BienestarProgramas socialesProgramas del Bienestarmexico-noticias

