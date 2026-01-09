Sheinbaum reveló que solicitó hablar con Trump tras declaraciones de que EEUU empezará ataques terrestres contra cárteles mexicanos

Sheinbaum en conferencia mañanera del 9 de enero del 2026. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que le instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reforzar la comunicación con el gobierno de Estados Unidos, y de ser necesario, solicitar hablar con el mandatario de ese país, Donald Trump, tras las declaraciones sobre iniciar ataques terrestres contra los cárteles de la droga en México.

Las declaraciones se dieron en una entrevista con Fox News, donde Trump afirmó que los cárteles “están controlando México” y calificó la situación como “muy triste”.

El anuncio ocurre tras un operativo estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Trump mencionó que ha ofrecido ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir a los cárteles, pero ella ha rechazado la intervención, insistiendo en la soberanía de México y su preferencia por soluciones pacíficas.

En su momento, Sheinbaum destacó la importancia de la cooperación bilateral, enfocándose en combatir las causas del consumo de drogas y fortalecer la investigación en seguridad.

Las declaraciones de Trump han causado inquietud sobre el impacto en la relación bilateral y en la soberanía mexicana.