Trump dice que EEUU empezará ataques terrestres contra cárteles: “Controlan México”

El mandatario dijo que es "triste" lo que pasa en México y advirtió que EEUU empezará ataques terrestres contra cárteles. (Infobae México | Jovani Pérez)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en una entrevista con Fox News el inicio de ataques terrestres contra los cárteles de la droga, al tiempo que afirmó que estas organizaciones “controlan México”.

El mandatario vinculó el tráfico de narcóticos con la muerte de cientos de miles de personas anualmente en territorio estadounidense y calificó la situación como devastadora para las familias afectadas.

Durante la entrevista transmitida este jueves por la noche, Donald Trump declaró: “Vamos a empezar ahora mismo a atacar en tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México”.

El presidente sostuvo que los cárteles han causado la muerte de 250 mil a 300 mil personas cada año en Estados Unidos debido al tráfico ilícito de drogas.

El presidente Donald Trump afirmó que EEUU comenzará a atacar a los cárteles vía terrestre. REUTERS/Brendan McDermid

“Es muy triste ver lo que le ha pasado a su país... Las drogas han devastado familias. Puedes perder a un hijo o a un padre. Los padres también están muriendo por las drogas”, expresó el mandatario a Fox News.

Operaciones militares y presión sobre México

Las declaraciones de Trump llegan tras una serie de operaciones militares estadounidenses en el Caribe y en el Pacífico, donde fuerzas estadounidenses han bombardeado embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas.

El mandatario ordenó recientemente una operación militar que concluyó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, acción que intensificó las tensiones regionales y fue condenada por el gobierno interino de Venezuela.

El presidente estadounidense ha manifestado que, a pesar de la cooperación en materia de seguridad y la extradición de capos a Estados Unidos, el gobierno mexicano “está preocupado” por la fuerza de las organizaciones criminales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado el apoyo directo de EEUU en territorio nacional. Crédito: Cuartoscuro

“Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando los estupefacientes desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México”, dijo Trump un día después de la operación para apresar a Maduro.

Meses antes, en mayo de 2025, Trump declaró que había presionado a Sheinbaum para que permitiera la entrada de soldados estadounidenses en México con el objetivo de combatir a los cárteles de la droga, una propuesta que la presidenta mexicana rechazó. El propio Trump aseguró que la sugerencia se produjo al final de una extensa llamada telefónica entre ambos mandatarios el 16 de abril, según el Wall Street Journal.

Sheinbaum confirmó que Trump efectivamente le hizo esa propuesta y reiteró que la rechazó, señalando que México y Estados Unidos pueden colaborar en materia de seguridad, pero cada país debe actuar en su territorio.

El mandatario afirmó que los cárteles de la droga matan a 300 mil estadounidenses al año. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

En ese intercambio, Trump justificó su planteamiento diciendo que los cárteles de la droga son “personas horribles que han estado matando gente a diestra y siniestra” y que “si México quisiera ayuda con los cárteles, sería un honor para nosotros entrar y hacerlo”. Además, comentó que “la presidenta de México es una mujer encantadora, pero tiene tanto miedo de los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”.

¿Qué ha dicho Claudia Sheinbaum?

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en varias ocasiones que defenderá la soberanía de México y apostará por una solución pacífica, por lo que ha descartado aceptar la presencia de tropas extranjeras en el país.

La mandataria mexicana ha llamado a la cooperación a través del diálogo. | YouTube Claudia Sheinbaum

Sheinbaum ha respondido directamente a las afirmaciones de Trump sobre el poder de los cárteles, asegurando que “en México no gobiernan los cárteles, gobierna el pueblo”. Además, la mandataria ha señalado que el combate al narcotráfico requiere corresponsabilidad internacional y ha subrayado que Estados Unidos también enfrenta problemas derivados de la delincuencia organizada en su propio territorio.

Ante los señalamientos sobre la supuesta debilidad del Estado mexicano frente a los grupos criminales, Sheinbaum ha sostenido que su gobierno mantiene la cooperación en materia de seguridad, pero rechaza cualquier intento de intervención militar foránea. “No queremos intervención; México es un país soberano”, ha enfatizado en conferencias recientes. También ha insistido en que la solución debe buscarse a través del diálogo, la coordinación y el respeto entre naciones.