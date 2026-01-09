México

Sheinbaum y Lula da Silva hablan por teléfono sobre el tema de Venezuela

La mandataria mexicana y su homólogo brasileño conversaron telefónicamente para rechazar acciones contra Caracas

La presidenta de México recibió
La presidenta de México recibió una invitación oficial de Lula da Silva para visitar Brasil en una próxima fecha por definir. (Presidencia)

Lula da Silva informó este jueves 8 de enero sobre una conversación telefónica con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la que ambos repudiaron los ataques contra la “soberanía venezolana” y rechazaron “cualquier visión que pueda implicar la anticuada división del mundo en zonas de influencia.

Ambos mandatarios reafirmaron el interés de sus gobiernos en mantener la cooperación con Venezuela, con el objetivo de contribuir a la paz, el diálogo y la estabilidad, tanto en el país como en la región.

Entre los acuerdos alcanzados, Lula da Silva extendió una invitación a Sheinbaum para visitar Brasil en una fecha que será definida por las cancillerías. Además, manifestaron la intención de establecer mecanismos conjuntos para combatir la violencia contra las mujeres.

El presidente de Brasil subrayó en su comunicación la importancia del multilateralismo, el respeto al derecho internacional y el libre comercio.

Comunicación de Lula da Silva con el primer ministro de Canadá

Lula da Silva y Mark
Lula da Silva y Mark Carney dialogaron sobre la situación en Venezuela y su impacto en Sudamérica. REUTERS/Darren Calabrese/Foto de archivo

Lula da Silva informó que también dialogó por teléfono con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para intercambiar opiniones sobre la situación en Venezuela y su impacto regional.

Ambos mandatarios expresaron su condena al uso de la fuerza sin respaldo de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.

El presidente de Brasil hizo hincapié en que el pueblo venezolano debe decidir su destino de forma soberana y reafirmó el objetivo de que Sudamérica permanezca como una zona de paz.

Senado pospone entrada de tropas estadounidenses a México

El Senado de la República pospuso la evaluación de la solicitud para autorizar el ingreso de efectivos Navy SEALs y del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos a territorio nacional, una decisión que generó especulaciones sobre una posible relación con la reciente captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela por parte de fuerzas estadounidenses.

Información en desarrollo

