SEGOB lamenta asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz, aclara por qué no tenía mecanismo de protección

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que trabajan con las autoridades estatales para investigar el caso

La SEGOB informó que el gobierno federal y estatal ya trabajan en coordinación para investigar el asesinato de Carlos Castro. | Jovany Pérez

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (SEGOB), lamentó el asesinato del periodista independiente, Carlos Castro, que ocurrió anoche en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

La funcionaria federal confirmó que el comunicador especializado en la cobertura de seguridad estuvo inscrito en el Mecanismo de Protección para Periodista, que opera el gobierno de Veracruz, en 2024.

Sin embargo, explicó que Castro “abandonó” el mecanismo debido a que vivió fuera del estado durante un tiempo y al volver no solicitó nuevamente las medidas de protección.

“Primero lamentar el hecho, el asesinato de este periodista, decir que efectivamente esta persona tenía en el 2024 medidas de protección de parte del mecanismo estatal de protección a periodistas.

“Él abandonó las medidas, digamos, por que se fue del estado, se fue un tiempo, regresó y ya no hubo una solicitud sobre eso, eso es lo que nos informan por parte del estado”, dijo en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, desde Guerrero.

Gobierno federal y autoridades de Veracruz investigan asesinato

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la dependencia a su cargo y la SEGOB ya se contactaron con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y las autoridades estatales para coadyuvar en la investigación del caso y “dar con los responsables”.

“La secretaria de Gobernación y yo hemos estado en comunicación permanente con la gobernadora, Rocío Nahle, vamos a coadyuvar a la Fiscalía General de Justicia del estado, que es la que lleva el caso, la Fiscalía de Veracruz, para dar con los responsables”, puntualizó.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez agregó el mecanismo federal y el mecanismo estatal también ya están en comunicación con la familia y los compañeros de Carlos Castro, como parte de la investigación y con el objetivo de que no haya impunidad.

“El mecanismo federal y el mecanismo estatal están en coordinación con la familia, con sus compañeros para la investigación, de manera que no haya impunidad, en coadyuvancia con la Fiscalía del estado para la investigación como lo dijo el secretario Harfuch, de este lamentable homicidio”, comentó.

Finalmente, aseveró que se avanza en las investigaciones y recalcó que la SEGOB estará pendiente del caso.

“Digamos, ocurrió anoche, están avanzando las investigaciones. Por parte de la secretaría de gobernación estaremos pendientes para la atención de este caso“, concluyó

Colectivo Artículo 19 pide que labor periodística de Carlos Castro sea una línea de investigación

El colectivo Artículo 19 documentó el asesinato del periodista independiente Carlos Castro, ocurrido en Poza Rica, Veracruz, indicando que se especializaba en temas de seguridad y colaboró con medios como Noreste, Enfoque y lideraba el portal digital Código Norte Veracruz.

En una serie de publicaciones en su cuenta de X, el colectivo mencionó que de acuerdo con reportes de medios locales, Castro fue atacado por sujetos armados que irrumpieron en un restaurante de su familia, situado en la avenida 20 de Noviembre de la colonia Cazones.

Detallaron que según la misma información, los agresores dispararon contra el periodista y huyeron del lugar en una motocicleta.

Testimonios recopilados por Artículo 19 señalan que Carlos Castro había recibido amenazas e intimidaciones durante 2024, lo que motivó que solicitara medidas de protección de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y se desplazara temporalmente fuera de Poza Rica; no obstante, regresó a la ciudad durante el último trimestre de 2025.

Artículo 19 exigió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz coordinarse con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y que la labor periodística de Castro sea considerada como línea principal de investigación.

Además, pidió al gobierno estatal condenar el crimen y solicitó medidas de protección para los familiares y colegas del periodista.

