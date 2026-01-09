Asesinan al periodista Carlos Castro en Poza Rica, Veracruz: había denunciado amenazas

El asesinato de Carlos Castro en Poza Rica provocó la condena de organismos de protección a periodistas, que exigieron investigaciones exhaustivas y destacaron la responsabilidad de las autoridades en el seguimiento de medidas de protección ante amenazas previas. (Redes sociales)

El periodista Carlos Castro, quien cubría temas de seguridad, fue asesinado a balazos la noche de este jueves 8 de enero de 2026 mientras se encontraba en un restaurante de la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz.

De acuerdo con la información de medios locales, sujetos armados ingresaron al negocio familiar TrogueBirria, propiedad de los padres del comunicador y ubicado en la avenida 20 de Noviembre, colonia Cazones, y abrieron fuego de manera directa, causando su muerte en el lugar.

El ataque ocurrido alrededor de las 19:00 horas generó pánico entre los presentes y, hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.

Lugar donde fue asesinado el periodista Carlos Castro. (X/@Eco1_LVM)

Había denunciado amenazas

Carlos Castro, de 26 años, se desempeñaba como director del portal Código Norte Veracruz y había colaborado en medios como Vanguardia, Noreste, La Opinión de Poza Rica y Enfoque.

En el momento del ataque, administraba el restaurante junto a su familia. La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación correspondiente.

Compañeros de Castro señalaron que el periodista contaba con antecedentes de amenazas y que, en 2024, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) le había otorgado medidas de protección, las cuales supuestamente le fueron retiradas meses antes del crimen.

Asesinan al periodista Carlos Castro en Poza Rica, Veracruz: Carlos Castro, director de Código Norte Veracruz, fue atacado a balazos dentro de un restaurante familiar. (X/@Eco1_LVM)

Las amenazas lo obligaron en su momento a dejar temporalmente Poza Rica. El gremio periodístico local denunció abandono por parte de las autoridades y exigió mayor protección para quienes ejercen la labor informativa en la región.

La CEAPP condenó el homicidio mediante un comunicado en el que reclamó una investigación exhaustiva. “Quienes integran este Organismo Autónomo exigen a las autoridades competentes que el caso sea investigado de manera exhaustiva y que se dé con los responsables conforme a derecho”, expresó. Además, reiteró su compromiso con la atención, protección y acompañamiento a la familia y colegas de la víctima.

(Captura de pantalla)

Por otro lado, e Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra los Periodistas condenó enérgicamente el asesinato de Carlos Castro.

El Observatorio advirtió que tener medidas de protección no debe significar vulnerabilidad ni un respaldo insuficiente ante agresiones extremas, y señaló que la implementación y seguimiento de estas medidas son responsabilidad de las autoridades.

El organismo exigió una investigación pronta, exhaustiva y profesional que considere como línea principal la actividad periodística de Castro, así como el cumplimiento y seguimiento de las medidas de protección previamente otorgadas. Extendió su solidaridad a la familia, amistades y colegas del periodista, y reiteró su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y el combate a la impunidad en los casos de agresiones contra comunicadores.

(X/@ObservaLibertad)

Agresiones contra la prensa en Veracruz

El asesinato de Carlos Castro se suma a una serie de agresiones contra comunicadores en Veracruz, entidad considerada una de las más peligrosas para ejercer el periodismo en México.

Entre 2005 y 2024, la CEAPP registró 31 asesinatos y cuatro desapariciones de periodistas en el estado.

Durante la actual administración de Rocío Nahle García como gobernadora de Veracruz, Carlos Castro es el segundo periodista asesinado; el primer caso fue el de Avisak Douglas en mayo de 2025, quien trabajaba como fotógrafa en la campaña de Movimiento Ciudadano en Juan Rodríguez Clara.

Además, sigue sin resolverse la desaparición de Miguel Ángel Anaya Castillo, periodista de Pánuco, visto por última vez en abril de 2025 tras denunciar intimidaciones.

México es uno de los países más peligrosos para ser periodista.

A esta situación se suma el caso de Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, periodista arrestado en diciembre de 2025 y acusado inicialmente de delitos de terrorismo, cargo que finalmente fue desechado. Sin embargo, el comunicador continúa siendo investigado por otras imputaciones.

En el contexto nacional, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha señalado que México es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, solo después de la Franja de Gaza. RSF reporta más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos en el país desde el inicio del siglo XXI.

En lo que va del sexenio federal, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica destacó que 12 periodistas han sido asesinados en México, y advirtió sobre el aumento de agresiones físicas cometidas por funcionarios públicos, en especial por elementos policiales. El organismo también alertó sobre el uso del derecho penal como medio para intimidar a periodistas, así como el incremento del hostigamiento digital en contra de quienes ejercen la labor informativa.