Influencer mexicana regala juguetes en Día de Reyes y niños los rechazan en Estados Unidos | Video

La experiencia de Jailyne Ojeda se volvió viral y desató debate en redes sociales

Jailyne Ojeda comparó la reacción
Jailyne Ojeda comparó la reacción de niños en California con la realidad mexicana.

Regalar juguetes durante el Día de Reyes es una de las tradiciones solidarias más arraigadas en México. Cada año, instituciones, colectivos ciudadanos y también creadores de contenido organizan campañas para llevar un momento de alegría a niñas y niños en situación vulnerable. Bajo esa misma intención, una influencer decidió replicar el gesto fuera del país, aunque la experiencia terminó generando sorpresa y debate en redes sociales.

La protagonista del caso es Jailyne Ojeda, creadora de contenido activa en TikTok, quien relató a sus seguidores que buscó apoyar a comunidades latinas en California entregando juguetes a menores de edad en zonas con alta necesidad. La iniciativa, según explicó, tenía como objetivo convivir con las familias, documentar el momento y llevar un detalle a los más pequeños durante la celebración de Reyes.

No obstante, la experiencia no se desarrolló como ella lo había imaginado. En su video, la influencer narró que varios niños rechazaron los juguetes que ofrecía, situación que le provocó confusión y la llevó a reflexionar sobre las diferencias culturales entre países.

“Fui a regalar juguetes y tomarme fotos y convivir con la gente de la comunidad, pero no sabía que a los niños no les gusta los juguetes. Sí me confundí cuando los niños me rechazaban todos los juguetes y de por sí tengo la cara de mamona. Ahora imagínense que me estén diciendo que no a todos los juguetes”, contó en su video la modelo.
La modelo mexicana aseguró que
La modelo mexicana aseguró que sintió coraje al ver cómo niños latinos le rechazaban los regalos.

En el mismo clip, Jayline Ojeda comparó lo ocurrido con lo que, desde su perspectiva, habría sucedido si la entrega se hubiera realizado en territorio mexicano.

“Algo me dice que si hubiera regalado los juguetes en México en vez de aquí en Estados Unidos los niños sí me los hubieran aceptado y hubieran estado felices”, agrególa mujer en su clip.

Las imágenes difundidas muestran cómo varios menores movían la cabeza en señal de negativa al ver los juguetes, mientras buscaban otros objetos que llamaran más su atención. Esta reacción quedó registrada y fue uno de los elementos que detonó la viralidad del contenido.

“A mí de niña me encantaban los juguetes y me siguen gustando. Le movía las cejitas a la niña para que le aceptara el juguete y la niña: «No». Y él: «OK»”, destacó la influencer mexicano.

El video superó los 3.5 millones de reproducciones y abrió una discusión entre los usuarios de la plataforma. Algunos criticaron la actitud de los niños, mientras otros señalaron que la reacción estaba relacionada con el contexto en el que crecieron.

La creadora de contenido comparó la reacción de niños en California con la realidad mexicana. (TikTok / jailyneojeda)

“Es que no estaban dando iPad”, escribió un usuario. Otros comentarios compararon la situación con la realidad en México: “En México pienso que te agradecen hasta el mínimo detalle”; “lo que cuenta es la intencion”; “El próximo año, lo haces en México y subes la diferencia”; “en mexico eso es un regalo de dios”; “y si en vez de dar jueguetes apoyan a los perritos”; “Si hay oportunidad de que regales juguetes en México por favor que sean en comunidades rurales, cerca de basureros, en cruces de calles donde realmente los niños viven con la esperanza de un juguetito, una muñeca, un carrito”, fueron algunos de los mensajes de usuarios en el video de más de 3.5 millones de reproducciones.

