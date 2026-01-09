Gerson Leos, fallecido músico de Banda MS, había celebrado 15 años de casado poco antes de morir: “Vamos por más”

Sarah Holcombe conmueve al compartir recuerdos inéditos junto a Gerson Leos (IG)

El fallecimiento de Gerson Leos, a los 36 años, ha dejado una profunda marca en el panorama de la música regional mexicana, desencadenando una oleada de homenajes y condolencias.

El trágico suceso ocurrió el 6 de enero de 2026, en Mazatlán, Sinaloa, cuando el tecladista de la Banda MS colapsó durante un partido de béisbol.

A una semana del aniversario de bodas, Sarah Holcombe de Leos, esposa del músico y también cantante, reapareció en redes sociales para compartir recuerdos, condolencias y muestras de afecto.

Un aniversario de bodas y una amorosa dedicatoria

La viuda, a través de publicaciones en Instagram, seleccionó fotografías, vídeos y mensajes enviados por colegas, amigos y seguidores. En uno de los registros más conmovedores, la pareja celebró 15 años de matrimonio el 27 de diciembre de 2025.

Apenas el 27 de diciembre de 2025, la pareja celebró 15 años de matrimonio (IG)

Holcombe dedicó ese día a su esposo el siguiente mensaje: “Feliz aniversario amor, te amo, gracias por caminar conmigo estos 15 años y escribir nuestra historia juntos. Vamos por más.” Esta publicación, que se convirtió en el último registro público de su relación, recibió numerosas reacciones de apoyo.

Múltiples voces se sumaron en días recientes para expresar el dolor compartido por la pérdida. Los integrantes de la Banda MS, reunidos en un funeral privado junto a familiares y amigos cercanos, interpretaron “El color de tus ojos” como despedida.

Las flores desbordaron la sala, según reportó la cuenta de TikTok Yo amo mi Mazatlán, que documentó la emotiva ceremonia. La banda, con dos décadas de trayectoria, despidió a su tecladista mediante un mensaje público en el que subrayó la huella imborrable de Leos en el grupo.

La viuda de Gerson Leos, Sarah Holcombe de Leos, compartió recuerdos, mensajes privados y publicaciones de apoyo tras el fallecimiento de su esposo (IG)

Gerson Leos y Alan Ramírez, una amistad entrañable al interior de Banda MS

Alan Ramírez, vocalista de la Banda MS, relató a los medios sus últimos momentos con Gerson Leos y el impacto de la noticia: “Venía yo llegando de Guadalajara, llegué a dejar maletas, fuimos a comer mi esposa y mis hijos, me habla la esposa del ‘Chinas’ para la noticia de que se había puesto malo en el campo.”

Ramírez describió su llegada al estadio: “No llegamos ni a comer, nos fuimos rápido y cuando llegué ya estaba tirado. Trataron de ayudarlo, los compañeros que estaban con él, le dieron respiración de boca a boca, le hicieron ejercicios de rcp, pero no. Dicen que como dos veces se medio alivianó, pero ya, ya no, ya no se pudo.”

Rememoró la cercanía y el afecto que unían al grupo: “Ya no estará físicamente con nosotros, pero siempre estará en el corazón, en la mente, se muere el que se olvida y a mi compa nunca se le olvida.”

Las cuentas oficiales de la familia Leos-Holcombe se transformaron en un espacio de homenaje donde se recopilan mensajes, fotografías y videos del músico (IG)

La última conversación entre ambos se produjo dos días antes del fatal desenlace. Leos le pidió a Ramírez una bocina para una jornada de pesca, solicitud que quedó pendiente.

Poco antes del incidente, Leos también compartió con sus seguidores imágenes en Instagram: el día de su fallecimiento publicó una fotografía de un platillo típico de Mazatlán acompañado del texto “Todos los pescados que hemos sacado de ayer los preparamos”.

Días previos, subió un video desde el escenario durante una presentación de la Banda MS el 20 de septiembre de 2025, preguntando: “¿Se han preguntado cómo se ve estando en el escenario de Banda MS? Aquí les dejo siendo el clarinete!!!”

Gerson y Sarah procrearon tres hijos y solían compartir momentos familiares en redes sociales (IG)

Las redes sociales de la familia Leos-Holcombe se han transformado en un espacio de memoria y homenaje. Sarah Holcombe ha difundido mensajes privados y publicaciones de terceros que dan cuenta del respaldo recibido tras el deceso. En tanto, los seguidores y amigos de la agrupación continúan enviando fotografías y videos recordando la labor musical de Leos.

Gerson Leos, quien participaba en equipos de béisbol conformados por músicos de distintas bandas, fue víctima de un infarto fulminante en los campos Sarabia de Mazatlán. Testigos y personal médico intentaron reanimarlo en el sitio, pero sin éxito. La causa de muerte, según información preliminar, fue confirmada como tal.

La muerte de Gerson Leos, tecladista de Banda MS, conmociona al regional mexicano y provoca luto entre fanáticos y colegas (IG)

Hasta el cierre de esta edición, la Banda MS y autoridades sanitarias no han emitido comunicados adicionales ni se ha anunciado la realización de ceremonias públicas posteriores.