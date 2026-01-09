México

Gerson Leos, fallecido músico de Banda MS, había celebrado 15 años de casado poco antes de morir: “Vamos por más”

Sarah Holcombe, viuda del músico, rindió homenaje con fotografías y mensajes que tocaron el corazón de miles de seguidores, mostrando el enorme cariño y legado de la pareja dentro de la Banda MS

Guardar
Sarah Holcombe conmueve al compartir
Sarah Holcombe conmueve al compartir recuerdos inéditos junto a Gerson Leos (IG)

El fallecimiento de Gerson Leos, a los 36 años, ha dejado una profunda marca en el panorama de la música regional mexicana, desencadenando una oleada de homenajes y condolencias.

El trágico suceso ocurrió el 6 de enero de 2026, en Mazatlán, Sinaloa, cuando el tecladista de la Banda MS colapsó durante un partido de béisbol.

A una semana del aniversario de bodas, Sarah Holcombe de Leos, esposa del músico y también cantante, reapareció en redes sociales para compartir recuerdos, condolencias y muestras de afecto.

Un aniversario de bodas y una amorosa dedicatoria

La viuda, a través de publicaciones en Instagram, seleccionó fotografías, vídeos y mensajes enviados por colegas, amigos y seguidores. En uno de los registros más conmovedores, la pareja celebró 15 años de matrimonio el 27 de diciembre de 2025.

Apenas el 27 de diciembre
Apenas el 27 de diciembre de 2025, la pareja celebró 15 años de matrimonio (IG)

Holcombe dedicó ese día a su esposo el siguiente mensaje: “Feliz aniversario amor, te amo, gracias por caminar conmigo estos 15 años y escribir nuestra historia juntos. Vamos por más.” Esta publicación, que se convirtió en el último registro público de su relación, recibió numerosas reacciones de apoyo.

Múltiples voces se sumaron en días recientes para expresar el dolor compartido por la pérdida. Los integrantes de la Banda MS, reunidos en un funeral privado junto a familiares y amigos cercanos, interpretaron “El color de tus ojos” como despedida.

Las flores desbordaron la sala, según reportó la cuenta de TikTok Yo amo mi Mazatlán, que documentó la emotiva ceremonia. La banda, con dos décadas de trayectoria, despidió a su tecladista mediante un mensaje público en el que subrayó la huella imborrable de Leos en el grupo.

La viuda de Gerson Leos,
La viuda de Gerson Leos, Sarah Holcombe de Leos, compartió recuerdos, mensajes privados y publicaciones de apoyo tras el fallecimiento de su esposo (IG)

Gerson Leos y Alan Ramírez, una amistad entrañable al interior de Banda MS

Alan Ramírez, vocalista de la Banda MS, relató a los medios sus últimos momentos con Gerson Leos y el impacto de la noticia: “Venía yo llegando de Guadalajara, llegué a dejar maletas, fuimos a comer mi esposa y mis hijos, me habla la esposa del ‘Chinas’ para la noticia de que se había puesto malo en el campo.”

Ramírez describió su llegada al estadio: “No llegamos ni a comer, nos fuimos rápido y cuando llegué ya estaba tirado. Trataron de ayudarlo, los compañeros que estaban con él, le dieron respiración de boca a boca, le hicieron ejercicios de rcp, pero no. Dicen que como dos veces se medio alivianó, pero ya, ya no, ya no se pudo.”

Rememoró la cercanía y el afecto que unían al grupo: “Ya no estará físicamente con nosotros, pero siempre estará en el corazón, en la mente, se muere el que se olvida y a mi compa nunca se le olvida.”

Las cuentas oficiales de la
Las cuentas oficiales de la familia Leos-Holcombe se transformaron en un espacio de homenaje donde se recopilan mensajes, fotografías y videos del músico (IG)

La última conversación entre ambos se produjo dos días antes del fatal desenlace. Leos le pidió a Ramírez una bocina para una jornada de pesca, solicitud que quedó pendiente.

Poco antes del incidente, Leos también compartió con sus seguidores imágenes en Instagram: el día de su fallecimiento publicó una fotografía de un platillo típico de Mazatlán acompañado del texto “Todos los pescados que hemos sacado de ayer los preparamos”.

Días previos, subió un video desde el escenario durante una presentación de la Banda MS el 20 de septiembre de 2025, preguntando: “¿Se han preguntado cómo se ve estando en el escenario de Banda MS? Aquí les dejo siendo el clarinete!!!”

Gerson y Sarah procrearon tres
Gerson y Sarah procrearon tres hijos y solían compartir momentos familiares en redes sociales (IG)

Las redes sociales de la familia Leos-Holcombe se han transformado en un espacio de memoria y homenaje. Sarah Holcombe ha difundido mensajes privados y publicaciones de terceros que dan cuenta del respaldo recibido tras el deceso. En tanto, los seguidores y amigos de la agrupación continúan enviando fotografías y videos recordando la labor musical de Leos.

Gerson Leos, quien participaba en equipos de béisbol conformados por músicos de distintas bandas, fue víctima de un infarto fulminante en los campos Sarabia de Mazatlán. Testigos y personal médico intentaron reanimarlo en el sitio, pero sin éxito. La causa de muerte, según información preliminar, fue confirmada como tal.

La muerte de Gerson Leos,
La muerte de Gerson Leos, tecladista de Banda MS, conmociona al regional mexicano y provoca luto entre fanáticos y colegas (IG)

Hasta el cierre de esta edición, la Banda MS y autoridades sanitarias no han emitido comunicados adicionales ni se ha anunciado la realización de ceremonias públicas posteriores.

Temas Relacionados

Gerson LeosBanda MSSarah HolcombeAlan RamírezMazatlánSinaloamexico-entretenimiento

Más Noticias

En dónde están los 900 animales del Refugio Franciscano tras desalojo

La cooperación entre autoridades, asociaciones civiles y voluntarios logró el traslado

En dónde están los 900

Fernando Delgadillo anuncia que concierto en el Parque Naucalli será transmitido en vivo

El evento musical del trovador se llevará a cabo el sábado 14 de febrero en el Foro Felipe Villanueva

Fernando Delgadillo anuncia que concierto

Ex campeón mundial revela quién ganaría en una pelea entre Benavidez y Bivol: “Pega más fuerte”

Un posible combate entre el peleador de origen mexicano y el ruso ha sido de los más esperados en las 175 libras

Ex campeón mundial revela quién

Tiktoker ciega acusa que no puede caminar en el Centro Histórico de CDMX por comercio ambulante

La mujer con discapacidad visual evidenció que su ayuda de accesibilidad está interrumpida

Tiktoker ciega acusa que no

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”: embajada de EEUU en México se burla de Pedro Inzunza, segundo al mando de los Beltrán Leyva

La autoridad diplomática sorprendió con su ironía

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”:

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”: embajada de EEUU en México se burla de Pedro Inzunza, segundo al mando de los Beltrán Leyva

Acusan a hombre en EEUU de lavar millones de dólares para narcotraficantes mexicanos a través de red china

Peritos trataron de recuperar cuerpo del hermano del “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, durante funeral en Michoacán

Prisión preventiva para Eduardo “N”, exfuncionario acusado de delincuencia organizada y peculado que ligan con Genaro García Luna

Fijan fecha para audiencia de “El Viceroy” en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Fernando Delgadillo anuncia que concierto

Fernando Delgadillo anuncia que concierto en el Parque Naucalli será transmitido en vivo

‘Cositas’ enfrenta críticas tras compartir un video junto a un hombre sin camisa y aclara la situación “por sus niños”

Conductores de Venga la Alegría aseguran que “nadie soporta” a Kristal Silva desde La Granja VIP

Karime Pindter confiesa por qué rechazó estar en La Casita de Bad Bunny en CDMX

‘El increíble castillo vagabundo’, de Studio Ghibli, será reestrenada en salas de cine en México: esta será la fecha

DEPORTES

Rumbo a los Juegos Olímpicos

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno: cómo le fue los atletas mexicanos en la edición pasada

Ex campeón mundial revela quién ganaría en una pelea entre Benavidez y Bivol: “Pega más fuerte”

André Jardine confiesa la enfermedad que Henry Martín sufrió y afectó su regreso con América para el Clausura 2026

¿Álvaro Fidalgo podría salir de América?: este es el club que estaría interesado en su fichaje

¿Cómo le ha ido a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de local, ahora que jugará el Clausura 2026 ahí?