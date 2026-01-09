México

Fiscalía capitalina designa a Gianni Rueda de León en la Coordinación de Atención a Víctimas

El nombramiento entró en vigor el 6 de enero de 2026 y forma parte de las primeras decisiones del año de la FGJCDMX

Guardar
La atención integral a víctimas
La atención integral a víctimas fue reiterada como una prioridad institucional por la fiscal Bertha Alcalde Luján.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció la designación de Gianni Rueda de León Iñigo como nueva titular de la Coordinación General de Atención a Víctimas (CGAV), una de las áreas estratégicas de la institución encargada de brindar apoyo integral a personas afectadas por delitos y violaciones a derechos humanos.

El nombramiento, que entró en vigor el 6 de enero de 2026, forma parte de las primeras decisiones del año orientadas a fortalecer la procuración de justicia con un enfoque centrado en las víctimas.

Asignación clave en la Fiscalía de la CDMX

Durante la presentación oficial, autoridades de la fiscalía subrayaron que la atención a víctimas es una prioridad institucional.

La fiscal Bertha Alcalde Luján subrayó que la atención a víctimas es una prioridad institucional (Fiscalía de la Ciudad de México)

Se destacó que la incorporación de Rueda de León busca consolidar un modelo de acompañamiento más cercano, profesional y eficaz, alineado con estándares de derechos humanos y perspectiva de género.

La CGAV es considerada una de las áreas más sensibles de la FGJCDMX, por lo que el relevo responde a la necesidad de fortalecer su capacidad operativa y técnica.

En su mensaje, la nueva coordinadora agradeció la confianza depositada y reiteró su compromiso con la ciudadanía, asegurando que asumirá la responsabilidad con rigor y sensibilidad, en favor de una justicia accesible y cotidiana.

¿Quién es Gianni Rueda de León? Trayectoria y perfil

Gianni Rueda de León Iñigo cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de la procuración de justicia y el servicio público.

Gianni Rueda de León Iñigo
Gianni Rueda de León Iñigo es doctora en Política Criminal y maestra en Prevención del Delito. Crédito: SeGob

Es doctora en Política Criminal, maestra en Prevención del Delito y suma más de 16 años de experiencia en la defensa de derechos y el fortalecimiento institucional.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos en distintas dependencias federales.

En la Fiscalía General de la República (FGR) participó en la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, así como en la profesionalización de personal ministerial, pericial y policial.

En el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) impulsó la capacitación y los mecanismos alternativos de solución de controversias, además de la formación y certificación de mediadores federales.

Ha participado en la implementación
Ha participado en la implementación y consolidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en México.

También fue subprocuradora general de Asuntos Foráneos y de Asesoría y Apoyo Técnico en la Profedet.

¿Qué hace la Coordinación General de Atención a Víctimas?

La CGAV es el área responsable de ofrecer atención integral y multidisciplinaria a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.

Su labor consiste en fungir como un puente entre las personas afectadas y el sistema de justicia, garantizando que sus derechos sean respetados y que reciban el acompañamiento necesario durante todo el proceso.

La Coordinación General de Atención
La Coordinación General de Atención a Víctimas brinda atención integral y multidisciplinaria a personas afectadas por delitos y violaciones a derechos humanos. Foto: Fiscalía de la CDMX

Entre sus principales funciones se encuentran:

  • Primer contacto y asistencia inmediata tras el hecho delictivo.
  • Atención psicológica, social, médica y jurídica especializada.
  • Medidas de protección y seguridad para salvaguardar la integridad de las víctimas.
  • Acompañamiento en el acceso a la justicia, desde la denuncia hasta la resolución del caso.
  • Gestión de la reparación integral del daño y restitución de derechos.
  • Prevención de la revictimización durante los procedimientos legales.

Enfoque de derechos humanos y retos por delante

Con este nombramiento, la FGJCDMX, encabezada por Bertha Alcalde Luján, busca consolidar una atención a víctimas basada en la sensibilidad humana, la capacidad técnica y la coordinación interinstitucional.

El reto para la nueva titular será fortalecer los mecanismos de apoyo existentes y garantizar que la justicia en la capital sea un derecho efectivo y no un privilegio, priorizando siempre a quienes han sido afectados por el delito.

Temas Relacionados

Gianni Rueda de LeónCoordinación de Atención a VíctimasFGJCDMXNombramientoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Karime Pindter confiesa por qué rechazó estar en La Casita de Bad Bunny en CDMX

Mientras celebridades como Ana de la Reguera y Danna Paola brillaron en el escenario alternativo, la influencer decidió quedarse fuera y explicó al detalle qué motivó su ausencia

Karime Pindter confiesa por qué

Temblor hoy jueves 8 de enero en México: van más de 3 mil 600 réplicas del sismo de magnitud 6.5 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy jueves 8 de

El año 2026 trae un calendario astronómico excepcional para México

La universidad señala que varios eventos cósmicos y avances tecnológicos plantean un escenario fértil para el fortalecimiento de la cultura científica y la apreciación del Universo

El año 2026 trae un

‘El increíble castillo vagabundo’, de Studio Ghibli, será reestrenada en salas de cine en México: esta será la fecha

Los boletos de preventa ya se encuentran disponibles para la cinta animada dirigida por Hayao Miyazaki y nominada al Premio Oscar

‘El increíble castillo vagabundo’, de

Recuperan más de medio millón de pesos en abarrotes robados tras cateo en Tecámac, Edomex

La mercancía, perteneciente a una empresa de jabón, fue robada el pasado 5 de enero de 2026 en la autopista México-Pachuca

Recuperan más de medio millón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acusan a hombre en EEUU

Acusan a hombre en EEUU de lavar millones de dólares para narcotraficantes mexicanos a través de red china

Peritos trataron de recuperar cuerpo del hermano del “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, durante funeral en Michoacán

Prisión preventiva para Eduardo “N”, exfuncionario acusado de delincuencia organizada y peculado que ligan con Genaro García Luna

Fijan fecha para audiencia de “El Viceroy” en EEUU

Fiscal de Michoacán confirma hallazgo de 10 costales con restos humanos en Cuitzeo; Cártel Santa Rosa de Lima estaría detrás

ENTRETENIMIENTO

Conductores de Venga la Alegría

Conductores de Venga la Alegría aseguran que “nadie soporta” a Kristal Silva desde La Granja VIP

Karime Pindter confiesa por qué rechazó estar en La Casita de Bad Bunny en CDMX

‘El increíble castillo vagabundo’, de Studio Ghibli, será reestrenada en salas de cine en México: esta será la fecha

A sus 48, Ana de la Reguera renuncia a ser madre, aunque sigue pagando miles de pesos por mantener sus óvulos congelados

Diego Boneta comparte video inédito junto a Juan Gabriel en el que hubiera sido su cumpleaños 76: “Tío Alberto”

DEPORTES

Rumbo a los Juegos Olímpicos

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno: cómo le fue los atletas mexicanos en la edición pasada

América regresará al Estadio Azteca previo al Mundial 2026: revelan fecha y rival para debutar en el Estadio Banorte

Este es el equipo al que llegaría Héctor Herrera, no es Pachuca

Cuál era el sueldo de Héctor Herrera en Toluca, jugador que podría regresar al Houston Dynamo de la MLS

Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc: Liga MX confirma mudanza a Puebla