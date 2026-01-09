Fiscalía capitalina designa a Gianni Rueda de León en la Coordinación de Atención a Víctimas

La atención integral a víctimas fue reiterada como una prioridad institucional por la fiscal Bertha Alcalde Luján.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció la designación de Gianni Rueda de León Iñigo como nueva titular de la Coordinación General de Atención a Víctimas (CGAV), una de las áreas estratégicas de la institución encargada de brindar apoyo integral a personas afectadas por delitos y violaciones a derechos humanos.

El nombramiento, que entró en vigor el 6 de enero de 2026, forma parte de las primeras decisiones del año orientadas a fortalecer la procuración de justicia con un enfoque centrado en las víctimas.

Asignación clave en la Fiscalía de la CDMX

Durante la presentación oficial, autoridades de la fiscalía subrayaron que la atención a víctimas es una prioridad institucional.

Se destacó que la incorporación de Rueda de León busca consolidar un modelo de acompañamiento más cercano, profesional y eficaz, alineado con estándares de derechos humanos y perspectiva de género.

La CGAV es considerada una de las áreas más sensibles de la FGJCDMX, por lo que el relevo responde a la necesidad de fortalecer su capacidad operativa y técnica.

En su mensaje, la nueva coordinadora agradeció la confianza depositada y reiteró su compromiso con la ciudadanía, asegurando que asumirá la responsabilidad con rigor y sensibilidad, en favor de una justicia accesible y cotidiana.

¿Quién es Gianni Rueda de León? Trayectoria y perfil

Gianni Rueda de León Iñigo cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de la procuración de justicia y el servicio público.

Gianni Rueda de León Iñigo es doctora en Política Criminal y maestra en Prevención del Delito. Crédito: SeGob

Es doctora en Política Criminal, maestra en Prevención del Delito y suma más de 16 años de experiencia en la defensa de derechos y el fortalecimiento institucional.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos en distintas dependencias federales.

En la Fiscalía General de la República (FGR) participó en la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, así como en la profesionalización de personal ministerial, pericial y policial.

En el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) impulsó la capacitación y los mecanismos alternativos de solución de controversias, además de la formación y certificación de mediadores federales.

También fue subprocuradora general de Asuntos Foráneos y de Asesoría y Apoyo Técnico en la Profedet.

¿Qué hace la Coordinación General de Atención a Víctimas?

La CGAV es el área responsable de ofrecer atención integral y multidisciplinaria a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.

Su labor consiste en fungir como un puente entre las personas afectadas y el sistema de justicia, garantizando que sus derechos sean respetados y que reciban el acompañamiento necesario durante todo el proceso.

La Coordinación General de Atención a Víctimas brinda atención integral y multidisciplinaria a personas afectadas por delitos y violaciones a derechos humanos. Foto: Fiscalía de la CDMX

Entre sus principales funciones se encuentran:

Primer contacto y asistencia inmediata tras el hecho delictivo.

Atención psicológica, social, médica y jurídica especializada .

Medidas de protección y seguridad para salvaguardar la integridad de las víctimas.

Acompañamiento en el acceso a la justicia , desde la denuncia hasta la resolución del caso.

Gestión de la reparación integral del daño y restitución de derechos .

Prevención de la revictimización durante los procedimientos legales.

Enfoque de derechos humanos y retos por delante

Con este nombramiento, la FGJCDMX, encabezada por Bertha Alcalde Luján, busca consolidar una atención a víctimas basada en la sensibilidad humana, la capacidad técnica y la coordinación interinstitucional.

El reto para la nueva titular será fortalecer los mecanismos de apoyo existentes y garantizar que la justicia en la capital sea un derecho efectivo y no un privilegio, priorizando siempre a quienes han sido afectados por el delito.