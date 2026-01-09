CFE Fibra E recibe reconocimiento internacional por su primera emisión de bonos

El premio para CFE fue otorgado por El premio fue otorgado por Global Banking & Markets. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La primera emisión internacional de bonos realizada por CFE Fibra E ha marcado un hito para el sector financiero mexicano. Esta operación, concretada en septiembre de 2025, obtuvo un reconocimiento internacional que resalta la creciente confianza de los inversionistas globales en la infraestructura eléctrica de México y en el modelo financiero impulsado por la filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Un debut destacado en la escena internacional

El bono emitido por CFE Fibra E fue premiado como “la mejor operación debut en bonos cuasisoberanos de la región” por la plataforma especializada Global Banking & Markets. Esta distinción, que se entrega desde 2014, se reserva para las transacciones más innovadoras realizadas por gobiernos y empresas a escala mundial.

La operación sobresalió no solo por su carácter pionero, sino también por la demanda que generó. La colocación alcanzó cerca de USD 6.400 millones, cifra que multiplicó casi por diez el monto inicialmente anunciado. Además, la emisión atrajo la atención de aproximadamente 240 inversionistas de 32 países, lo que consolidó su posición como referente regional.

Confianza internacional en la infraestructura mexicana

El éxito de la emisión fue interpretado por Global Banking & Markets como un reflejo de la solidez operativa de la Comisión Federal de Electricidad y de la credibilidad de CFECapital para atraer inversiones de gran escala. Las condiciones financieras logradas resultaron comparables a las de la propia CFE, a pesar de ser la primera ocasión en que la filial acudía directamente al mercado internacional.

El reconocimiento internacional también fue visto como un voto de confianza hacia los planes estratégicos para el Sector Eléctrico Nacional, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La infraestructura eléctrica mexicana, bajo la administración de la CFE, ha sido valorada como una plataforma atractiva y segura para los capitales globales.

Un compromiso renovado con la modernización eléctrica

La ceremonia de entrega del premio se celebrará el 26 de febrero de 2026 durante el encuentro anual de Global Banking & Markets: Latin America & Caribbean. Este evento reunirá a los principales actores del sector financiero y de infraestructura de la región, subrayando la relevancia del logro obtenido por CFECapital.

Desde la filial financiera reiteraron que continuarán desarrollando soluciones que fortalezcan la modernización y expansión de la infraestructura eléctrica en México. El objetivo, según la entidad, es seguir atrayendo inversiones que contribuyan al crecimiento y la competitividad del país en el ámbito energético.

Puntos más destacados de la emisión de CFE Fibra E

Premio internacional: El primer bono de CFE Fibra E fue reconocido como la mejor operación debut en bonos cuasisoberanos de América Latina por Global Banking & Markets .

Alta demanda: La emisión generó solicitudes por USD 6.400 millones, casi diez veces el monto anunciado.

Participación global: Cerca de 240 inversionistas de 32 países participaron en la operación.

Confianza en México: El reconocimiento refuerza la confianza internacional en la infraestructura eléctrica nacional y en los planes del sector impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Compromiso con la modernización: CFECapital reafirmó su dedicación al desarrollo de soluciones financieras que impulsen la modernización del sistema eléctrico mexicano.