Así queda el Hoy No circula en CDMX para este viernes 9 de enero

La Contingencia Ambiental Fase I se activó y algunos autos resultarán afectados

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Después de que la Comisión Ambiental Megalópolis (CAM) activara la Contingencia Ambiental Fase I, algunos automóviles no circularán.

Las autoridades ambientales han implementado un conjunto de restricciones vehiculares para este viernes 9 de enero, con el objetivo de reducir la contaminación en la zona metropolitana.

La medida afectará a miles de automovilistas y tendrá impacto directo en el transporte y la movilidad urbana.

Desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, los vehículos particulares con holograma de verificación 2 deberán suspender por completo su circulación. A esta medida se suman los automóviles con holograma 1 cuyo último dígito numérico de la placa sea 2, 4, 6, 8, 9 o 0, los cuales tampoco podrán circular en ese horario.

No circulan

• Holograma 2

• Holograma 1 con terminación 2, 4, 6, 8, 9 y 0

• Holograma 0 y 00, engomado azul, placas 9 y 0

• Vehículos sin holograma (foráneos, nuevos, de traslado o pase turístico)

• 50% de unidades de gas LP sin válvula seca (terminación PAR)

• Transporte de carga de 6:00 a 10:00 h (salvo autorregulados)

• Taxis con restricción aplican de 10:00 a 22:00 h

Excepciones al Hoy No Circula

Los vehículos de carga, tanto locales como federales, tendrán prohibida la circulación entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

En el caso de los taxis con holograma 00, 0, 1 o 2, si están sujetos a las restricciones anteriormente mencionadas, deberán detener su servicio desde las 10:00 hasta las 22:00 horas. Sin embargo, podrán circular de 5:00 a 10:00 horas para apoyar la movilidad de la población.

Entre las exenciones, los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos con matrícula ecológica o tipo exento podrán circular sin restricciones. También están exentos los autos con holograma 0 o 00 vigente, siempre que tengan engomado distinto al azul y no terminen en 9 ni 0.

Las emergencias médicas constituyen otra excepción: los vehículos particulares podrán circular si están destinados a atender situaciones urgentes de salud.

