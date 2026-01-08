Reforma para la jornada de 40 horas laborales es prioridad, pero Monreal destaca agenda apretada en San Lázaro

La Cámara de Diputados sitúa la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales como prioridad en el próximo periodo ordinario. | X- Ricardo Monreal

La reducción de la jornada laboral a sólo 40 horas semanales, será uno de los temas prioritarios que la Cámara de Diputados abordará en el próximo periodo ordinario,aseguró Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

El legislador de Morena destacó ante la prensa que el tema figura al frente de la agenda legislativa que inicia el uno de febrero, sin embargo, el zacatecano no descartó que la agenda obligue a llevar algunas reformas a un periodo extraordinario.

Monreal: “La iniciativa de 40 horas es prioridad”

Ricardo Monreal subrayó a los medios en un que la propuesta para disminuir la jornada laboral a 40 horas semanales cuenta con un lugar privilegiado entre las reformas que se discutirán en San Lázaro.

Según el diputado, “está la de 40 horas como prioridad”, junto a otros asuntos de relevancia nacional.

De acuerdo con las declaraciones del presidente de la Jucopo, la reforma para reducir la jornada laboral se suma a un paquete legislativo que podría agotarse en el periodo ordinario, aunque no se descarta la posibilidad de sesiones extraordinarias si el debate se prolonga.

Jornada de 40 horas: el proceso y sus implicaciones

El calendario oficial prevé implementar la jornada laboral de 40 horas en México de manera escalonada hasta 2030. (Graciela López/ Cuartoscuro)

Actualmente, México mantiene una de las jornadas laborales más largas de América Latina, con 48 horas semanales, lo que ha impulsado la presión social por una reducción. El gobierno federal anunció que la reforma a la Ley Federal del Trabajo para transitar a las 40 horas comenzará a implementarse el 1 de mayo de 2026, según lo informado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El esquema será escalonado:

En 2027 : reducción a 46 horas semanales.

En 2028 : disminución a 44 horas .

En 2029 : jornada de 42 horas .

En 2030: consolidación de la jornada de 40 horas semanales.

El gobierno asegura que este cambio no afectará el salario ni las prestaciones de los trabajadores. Además, la nueva normativa prohibirá las horas extra para menores de edad, reforzando la protección de sus derechos.

Marath Baruch Bolaños, el secretario del Trabajo, destacó que este calendario permitirá un periodo de adaptación para empleadores y trabajadores, quienes deberán reorganizar sus procesos productivos conforme avance la reducción.

Reacciones ante la gradualidad de la reforma

El gobierno federal garantiza que la transición a la jornada de 40 horas no afectará salario ni prestaciones de los trabajadores. Crédito: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro

La decisión de aplicar la reducción de la jornada de manera progresiva ha generado opiniones encontradas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) respaldó la propuesta del gobierno mexicano, al considerar que la transición escalonada favorece la estabilidad laboral y el respeto de los derechos salariales.

Por otro lado, el Frente Nacional por las 40 Horas criticó el esquema, considerándolo insuficiente. El movimiento calificó la reforma como una “violencia contra toda la clase obrera” y sostuvo que la reducción debería ser inmediata o, en todo caso, avanzar hacia una jornada de 35 horas semanales si el cambio se da por etapas.

La organización también advirtió sobre la falta de supervisión para garantizar el cumplimiento de la nueva ley, argumentando que existen solo unos 600 inspectores laborales en todo el país.

Otros temas en la agenda de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados también debatirá reformas clave como jueces sin rostro, revocación de mandato y reforma electoral. | Crédito: Captura de Pantalla

Junto a la iniciativa de 40 horas, la Cámara de Diputados debatirá reformas como la introducción de jueces sin rostro, la revocación de mandato y la eliminación del fuero, según adelantó Ricardo Monreal. El diputado afirmó que existen siete leyes pendientes, incluyendo una sobre abuso sexual y otra en materia contencioso-administrativa.

El legislador también mencionó el inminente debate sobre la reforma electoral, que incluirá temas como la reducción de plurinominales, la revisión de los órganos electorales locales y la disminución del financiamiento público a partidos y los organismos electorales.