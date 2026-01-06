México

Monreal llama a respaldar la política exterior de la presidenta Sheinbaum: “México debe actuar con prudencia”

Destacó que la presidenta enfrenta uno de los años más complejos, pero cuenta con un apoyo inédito desde el Congreso

El líder de Morena en
El líder de Morena en la Cámara de Diputados llamó a cerrar filas con la presidenta de la República. | X Ricardo Monreal

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), hizo un llamado para respaldar la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en medio de los movimientos geopolíticos en nuestro continente.

Tras el operativo de las fuerzas de Estados Unidos en Venezuela, para capturar a Nicolás Maduro, el líder de Morena en San Lázaro expresó que esta medida ha generado una reacción global de preocupación.

Morena apuesta por la unidad frente a la injerencia internacional

Frente a este escenario, Monreal Ávila insistió en que México debe sostener su política exterior bajo los principios de “no invasión, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias y no injerencia”, los cuales definió como obligaciones constitucionales para cualquier servidor público.

Al abordar las consecuencias inmediatas de estos acontecimientos, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena subrayó la necesidad de unidad política en torno a la presidenta durante “un año de desafíos”.

Monreal Ávila señaló que los tres grupos parlamentarios que constituyen la mayoría calificada en el Congreso han manifestado “con claridad el respaldo a la Presidenta como conductora de la política internacional”, reconociendo en Sheinbaum “templanza, prudencia y energía”.

El traslado de Maduro desde la cárcel hasta el tribunal de Nueva York

Desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Monreal Ávila afirmó en conferencia de prensa que se apoyará a la presidenta “en todo para que pueda enfrentar con éxito este tipo de acciones que se están presentando en la geopolítica”.

Afirmó que la agenda política, económica y social nacional debe continuar sin alteración, porque “nada nos detendrá en el proceso que está viviendo México de transformación. Nadie podrá detenerlo porque hemos logrado avances significativos”.

Sheinbaum, una presidencia a prueba en un año de desafíos

Consultado sobre los comentarios recientes de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acerca de México, Monreal Ávila desestimó sus críticas y defendió el liderazgo de la mandataria mexicana.

“El país está gobernado por una mujer espléndida, honesta, con capacidad y talento, que desde el primer día que tomó el cargo ha demostrado que, frente a los cárteles, al crimen organizado no hay tregua y ha sido una lucha sin cuartel la que ha emprendido en materia de seguridad”, expuso.

El depuesto dictador venezolano se declaró "no culpable"

Agregó que la presidenta cuenta con “carácter para enfrentar este tipo de flagelos que nos heredaron en las últimas dos décadas gobiernos anteriores”, reiterando que la opinión de Trump “está muy alejada de la realidad”.

El legislador insistió en la necesidad de unidad nacional para fortalecer a la presidenta frente a los retos internacionales y subrayó que el papel de México ante la crisis en Venezuela ha sido el de “condena a la intervención y al unilateralismo”.

Advirtió que este tipo de acciones “no van a resolver nada, al contrario, agravan las circunstancias en el país, en Venezuela, y a un sector de Estados Unidos tampoco le gusta este tipo de atropellos”.

