Así será la transición a la semana laboral de 40 horas en México

La reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas en México será implementada de manera progresiva desde 2027 hasta 2030, aseguró el diputado de Morena Ricardo Monreal Ávila.

El calendario de transición prevé que en 2026 la jornada máxima será de 48 horas, en 2027 descenderá a 46, en 2028 a 44, en 2029 a 42 y, finalmente, en 2030 quedará fijada en 40 horas semanales, sin que ello implique en ningún momento la reducción de sueldos, salarios o prestaciones para las personas trabajadoras, según explicó el líder de Morena en la Cámara de Diputados.

Por qué la reducción de horas laborales será paulatina en México

El legislador justificó este esquema escalonado al destacar: “La gradualidad de la iniciativa se sustenta en modelos exitosos de implementación en diferentes lugares del mundo”.

La iniciativa presidencial, presentada el 3 de diciembre de 2025 ante el Senado de la República, contempla una modificación constitucional al artículo 123, considerado clave para regular los derechos laborales del sector privado.

El texto agrega que la jornada ordinaria será de 40 horas semanales, mantiene el derecho a un día de descanso y estipula explícitamente que ese día deberá gozar de salario íntegro.

De esta manera, se eleva el estándar de protección jurídica y se garantiza “una mayor cantidad de horas de tiempo libre para su descanso, su desarrollo personal y la convivencia con su familia”.

Las reglas del nuevo horario laboral en México explicadas

En cuanto a las horas extraordinarias, la propuesta mantiene el mecanismo pero lo limita a un máximo de 12 horas semanales, distribuidas en jornadas de hasta cuatro horas diarias durante cuatro días como tope.

Si este límite se supera, el empleador deberá abonar el tiempo adicional “con un 200% más sobre el valor de la hora ordinaria”, detalló Monreal Ávila.

El secretario de Trabajo anunció que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la aplicación de la semana laboral de 40 horas será paulatina y con el consenso de los actores involucrados para su consolidación en el 2030.

Además, queda prohibido que personas menores de 18 años realicen tiempo extraordinario, cerrando la actual excepción que permitía esa posibilidad a jóvenes de 16 y 17 años.

El proyecto también prevé ajustes a la Ley General del Trabajo para adecuar la legislación secundaria, estableciendo nuevas modalidades de distribución de la jornada, esquemas de flexibilidad laboral, mecanismos de conciliación familiar y herramientas de control como el registro electrónico de horarios dentro de los centros de trabajo.

El enfoque, según el coordinador de Morena, busca asegurar el cumplimiento normativo y facilitar la adaptación de empresas y trabajadores a la nueva regulación sin provocar trastornos económicos o administrativos.

El Congreso aprobará disminución progresiva de la jornada laboral hasta 2030

Al referirse a la tramitación legislativa, Monreal Ávila precisó: “La discusión y aprobación de ambas propuestas garantizarán que se acelere la implementación gradual de la medida, es decir, no será necesario abrir un plazo para adaptar las leyes ordinarias, sino que de inmediato se armonizará el cambio planteado en la Constitución Política”.

Señaló, además, que el acompañamiento de la bancada de Morena continuará a lo largo del proceso: “Desde la Cámara de Diputados, se mantendrá esa misma apertura para conversar y hacer realidad este cambio en beneficio de trabajadoras y trabajadores”.

Monreal recordó que esta reforma constitucional responde a compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ya existe un acuerdo general tras un amplio diálogo con cámaras empresariales y grupos sociales.