Mujeres con Bienestar Edomex: alertan por falso Bono Mujer 2026, usan imagen para robar datos

El mensaje, difundido en redes sociales y servicios de mensajería, utiliza de forma indebida el nombre e imagen del programa

El mensaje, difundido en redes sociales y servicios de mensajería, utiliza de forma indebida el nombre e imagen del programa

Las redes sociales y aplicaciones de mensajería se han convertido, una vez más, en el principal canal de difusión de información engañosa relacionada con programas sociales. En días recientes comenzó a circular una imagen que anuncia un presunto “Bono Mujer Bienestar 2026”, con la promesa de un apoyo económico y un enlace para realizar el registro inmediato. Sin embargo, la convocatoria no existe y ha sido identificada como un intento de estafa.

Autoridades estatales confirmaron que el mensaje es falso y que no corresponde a ningún apoyo oficial del programa Mujeres con Bienestar Edomex, el cual opera exclusivamente bajo lineamientos y canales institucionales claramente identificados.

¿Por qué el Bono Mujer 2026 es falso?

De acuerdo con información oficial, no existe ningún anuncio, convocatoria ni pago extraordinario denominado Bono Mujer 2026. La imagen que circula presenta varias señales de alerta que permiten identificarla como fraudulenta.

En primer lugar, los enlaces incluidos en estas publicaciones no pertenecen a dominios oficiales del Gobierno del Estado de México. Los programas sociales legítimos únicamente difunden información a través de sitios con terminación .gob.mx, redes verificadas y comunicados institucionales.

Además, el diseño gráfico y el lenguaje utilizados no coinciden con las campañas vigentes del programa. Este tipo de prácticas —uso de logotipos oficiales sin autorización y mensajes que apelan a la urgencia— son comunes en fraudes digitales dirigidos principalmente a mujeres que reciben apoyos sociales.

Imagen falsa que circula en redes sociales y WhatsApp promete un supuesto Bono Mujer 2026; autoridades advierten que se trata de un fraude digital que busca robar datos personales usando el nombre del programa Mujeres con Bienestar

Riesgos para beneficiarias y ciudadanía

Especialistas en seguridad digital advierten que el falso Bono Mujer 2026 no solo genera desinformación, sino que representa un riesgo real para quienes interactúan con los enlaces difundidos.

Entre los principales peligros se encuentran:

  • Robo de datos personales, como nombre completo, CURP, domicilio, teléfono e incluso copia de identificaciones oficiales.
  • Fraude financiero, ya que algunos formularios solicitan información bancaria bajo el argumento de “depósitos directos”.
  • Suplantación de identidad, con la posibilidad de que los datos sean utilizados para realizar trámites o actividades ilícitas.

Las autoridades subrayan que ningún programa social solicita información sensible a través de enlaces enviados por WhatsApp, Facebook o Telegram, ni mediante códigos QR difundidos fuera de los canales oficiales.

¿Cómo informarse de manera segura?

Ante este panorama, el llamado a la población es a extremar precauciones. Para evitar caer en engaños, se recomienda:

  • Consultar únicamente información publicada en canales oficiales del Gobierno del Estado de México.
  • Verificar que cualquier convocatoria o registro se realice en sitios con dominio .gob.mx.
  • No compartir datos personales en formularios o enlaces recibidos por redes sociales.
  • Denunciar publicaciones sospechosas para evitar que más personas sean afectadas.

El Bono Mujer 2026 es un fraude digital. Actualmente, los apoyos reales y vigentes son los programas oficiales debidamente anunciados por las autoridades, como Mujeres con Bienestar en el Estado de México y otros esquemas sociales federales.

Imagen falsa que circula en redes sociales y WhatsApp promete un supuesto Bono Mujer 2026; autoridades advierten que se trata de un fraude digital que busca robar datos personales usando el nombre del programa Mujeres con Bienestar

Si recibes mensajes que prometen un supuesto bono o registro inmediato, lo más seguro es ignorarlos, no compartirlos y reportarlos. La prevención y la verificación de la información son claves para proteger los datos personales y evitar ser víctima de este tipo de estafas.

En resumen:

  • Circula en redes sociales y WhatsApp un supuesto Bono Mujer 2026, presuntamente vinculado a Mujeres con Bienestar.
  • Autoridades del Edomex confirmaron que el bono no existe y se trata de un fraude digital.
  • La imagen falsa utiliza logotipos y lenguaje institucional para engañar a beneficiarias.
  • Los enlaces difundidos no pertenecen a dominios oficiales (.gob.mx).
  • El objetivo del engaño es robar datos personales como CURP, INE, domicilio y teléfono.
  • Algunos formularios también solicitan información bancaria, lo que eleva el riesgo de fraude financiero.
  • Ningún programa social solicita datos por WhatsApp, Facebook, Telegram o enlaces externos.
  • Se recomienda informarse solo en canales oficiales, no compartir información personal y denunciar publicaciones sospechosas.
  • El Bono Mujer 2026 es falso; los apoyos reales son únicamente los programas oficiales vigentes.

