Modernización Línea 3 del Metro CDMX: estas son las alternativas de movilidad ante el probable cierre de estaciones

El gobierno capitalino aseguró que buscarán evitar afectaciones al público usuario, pero ya tienen un plan de acción si se requiriera suspender el servicio

Modernización Línea 3 del Metro
Modernización Línea 3 del Metro CDMX: estas son las alternativas de movilidad ante el probable cierre de estaciones ( Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se prepara para la remodelación de la Línea 3 que va de Indios Verdes - Universidad. Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció de manera oficial la intervención a esta ruta, por lo que los trabajos iniciarán en la terminal Universidad.

Una de las preocupaciones de la ciudadanía es el posible cierre de estaciones, lo que afectaría directamente en el traslado diario de miles de usuarios que viajan en esta ruta que conecta el norte con el sur de la capital. Aunque de momento no se consideran cierres, Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX (Semovi), explicó cuáles son las alternativas de traslado.

Explicó que existe un programa de movilidad alternativo diseñado en función del flujo de usuarios que utilizan las estaciones y las intersecciones de la línea. Según el funcionario, ya se cuenta con un análisis detallado sobre el número de personas que transitan por cada punto, incluso desglosado por horarios específicos.

Alternativas de transporte ante posible cierre de la Línea 3 del Metro CDMX

Las autoridades esperan realizar la obra en la Línea 3 sin afectaciones a los usuarios, pero ya consideraron opciones de transporte Crédito: YouTube /Clara Brugada Molina

Las autoridades precisaron que el objetivo principal es evitar en la medida de lo posible el uso de transporte alternativo. No obstante, en caso de ser necesario, está contemplada la operación de servicios en superficie.

La Semovi ha avanzado en la medición de la demanda, lo que permite calcular cuántos usuarios requieren el servicio en distintas horas del día. El modelo de intervención propuesto contempla la articulación de un servicio alternativo en caso de contingencia, el cual ya ha sido estudiado y podría implementarse con unidades de RTP.

“El asunto es evitar al máximo un transporte alternativo, pero si se llegara a ocupar, tenemos la posibilidad de hacerlo en superficie […] Entonces, eso ya lo tenemos estudiado y si fuera necesario lo aplicaríamos con RTP. Metrobús es más difícil porque necesitas espacios confinados. En algunas zonas no hay, entonces lo hacemos con RTP“, precisó.

El Gobierno CDMX informó que
El Gobierno CDMX informó que la Línea 3 del Metro será modernizada y los trabajos empezarán este 2025. (Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Ante un posible cierre de estaciones en la Línea 3 del Metro CDMX se implementarán:

  • rutas de RTP.
  • Una de las opciones de movilidad existentes es la Línea 1 del Metrobús que va de Indios Verdes al Caminero.

Gobierno de la Ciudad de México iniciará la transformación integral de la Línea 3 del Metro

La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México será objeto de una renovación integral que promete transformar su funcionamiento y minimizar las molestias para los usuarios. De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la modernización se llevará a cabo con el compromiso de evitar cierres masivos y de garantizar “las menores afectaciones a la ciudadanía en el servicio”.

Esta intervención iniciará en los próximos días en la estación Universidad, aunque la renovación a gran escala está programada para el segundo semestre del año, cuando hayan concluido las actividades vinculadas a la Copa Mundial 2026, según informó Brugada el 7 de enero en conferencia de prensa.

Intervendrán las 21 estaciones de
Intervendrán las 21 estaciones de la Línea 3 del Metro CDMX (Gobierno CDMX)

Uno de los objetivos destacados es incrementar en un 30 % la capacidad de transporte de pasajeros y reducir el tiempo de espera entre trenes a menos de dos minutos, explicó la jefa de Gobierno. Con más de 50 años de operación, la Línea 3, reconocida por unir el norte y el sur de la capital, enfrenta problemas derivados de su antigüedad, como el deterioro de instalaciones, tecnología obsoleta, retrasos y problemas de hundimiento en ciertos tramos. Esta línea es la segunda con mayor flujo de usuarios en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

La inversión destinada para este proyecto alcanza los 41 mil millones de pesos, según datos proporcionados por las autoridades, lo que subraya la relevancia estratégica de la obra.

