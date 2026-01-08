A cuántos usuarios impactarán obras de modernización de la Línea 3 del Metro, según Adrián Rubalcava

Adrián Rubalcava asegura que la modernización del Transporte Colectivo de la Ciudad de México beneficiará a más de un millón de usuarios diarios. Crédito: Adrián Rubalcava

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la modernización integral de la Línea 3 del Metro, uno de los principales corredores de transporte de la capital.

El proyecto contempla una inversión superior a los 41 mil millones de pesos y beneficiará diariamente a más de un millón de personas usuarias, de acuerdo con estimaciones oficiales.

Las autoridades señalaron que la intervención busca atender el desgaste acumulado tras más de cinco décadas de operación y mejorar las condiciones de seguridad, capacidad y eficiencia del servicio.

Más de un millón de usuarios serán beneficiados por la renovación

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que la Línea 3 cuenta con 21 estaciones, una longitud de 23 kilómetros y una afluencia diaria superior al millón de usuarios.

Adrián Rubalcava aseguró que la renovación integral permitirá un servicio más seguro y confiable para más de un millón de usuarios diarios. Crédito: Adrián Rubalcava

Indicó que la infraestructura presenta afectaciones relevantes, principalmente por hundimientos del terreno, desgaste de vías y obsolescencia en diversos sistemas, lo que ha obligado a reducir la velocidad de los trenes en algunos tramos.

Estas condiciones impactan de manera directa en la regularidad del servicio y en los tiempos de traslado, por lo que se determinó realizar una renovación total de la línea, similar a la aplicada recientemente en la Línea 1 del Metro.

Postura del Gobierno capitalino sobre la Línea 3 del Metro

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que el Metro es el principal sistema de transporte público de la ciudad y que, debido a su antigüedad, requiere intervenciones de fondo para mantener su operación.

Clara Brugada destacó que el transporte colectivo es el principal sistema de movilidad de la ciudad y que requiere intervenciones de fondo para mantener su operación. Crédito: Clara Brugada

Indicó que la Línea 3 es una de las más importantes por su función como corredor que conecta el norte y el sur de la capital y por el volumen de usuarios que moviliza diariamente.

El proyecto busca aumentar la capacidad de transporte en aproximadamente 30 por ciento y reducir los intervalos de paso de los trenes a menos de dos minutos.

Asimismo, se contempla la renovación integral de las estaciones y la atención a problemas estructurales detectados a lo largo de la línea.

Lo que informó la Secretaría de Movilidad

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que la intervención en la Línea 3 forma parte de un plan más amplio de modernización del sistema de transporte público.

Héctor Ulises García Nieto explicó que la intervención forma parte de un plan más amplio de modernización del sistema de transporte público de la ciudad. Crédito: Adrián Rubalcava

Detalló que esta línea registra mayor número de interconexiones con otras líneas del Metro y con sistemas como Metrobús y RTP, lo que incrementa su relevancia dentro de la red de movilidad.

Señaló que el proyecto se desarrollará bajo criterios de eficiencia operativa y con el objetivo de reducir al máximo las afectaciones a los usuarios durante la ejecución de las obras.

Para ello, se utilizarán métodos constructivos y maquinaria especializada, además de un esquema de supervisión permanente.

Clara Brugada presentó de manera oficial la intervención a la Línea 3 del Metro CDMX (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Cambios anunciados para la nueva Línea 3 del Metro

Las autoridades detallaron que la modernización de la Línea 3 incluye una intervención integral en infraestructura, sistemas y material rodante. Entre los principales cambios previstos se encuentran:

Renovación de vías, túneles y obra civil .

Sustitución y modernización de sistemas eléctricos y subestaciones .

Implementación de un nuevo sistema de señalización y pilotaje automático .

Adquisición de 45 trenes nuevos para sustituir unidades con varias décadas de servicio.

Remodelación de las 21 estaciones , con criterios de accesibilidad universal .

Incremento en la capacidad de transporte y mejora en la frecuencia del servicio .

Atención a hundimientos y otros problemas estructurales .

Reducción estimada en el consumo de energía.

Renovación integral de vías, túneles y obra civil para garantizar un transporte más seguro y eficiente. (Cuartoscuro.com)

Los trabajos comenzarán en los próximos días con intervenciones iniciales en la zona de la estación Universidad, mientras que el arranque integral del proyecto está previsto para la segunda mitad del año.

Las autoridades indicaron que el calendario y las posibles afectaciones al servicio serán informados conforme avance la planeación de la obra.