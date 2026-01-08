María León y Julia Medina participarán en el festival español Benidorm Fest 2026 con el tema “Las Damas y el Vagabundo”

La cantante mexicana participará en un festival realizado en España - (Jovani Pérez/ Infobae)

La presencia de México en festivales internacionales suma un momento relevante con la participación de María León en el Benidorm Fest 2026, festival español que funciona como antesala de Eurovisión. La cantante llegará a este escenario con una propuesta que destaca por su enfoque narrativo y su identidad artística, consolidando un paso poco habitual para intérpretes mexicanas en este tipo de competencias.

El tema elegido logró sobresalir entre 890 canciones enviadas al festival, un proceso que colocó a la artista entre los proyectos seleccionados para competir en una plataforma de alcance europeo. Este logro marca un punto en su carrera y amplía el panorama del pop mexicano fuera de América Latina.

La final del Benidorm Fest se celebrará el 14 de febrero de 2026, fecha en la que María León buscará dejar huella con una actuación que representa tanto una apuesta musical como un posicionamiento creativo frente a nuevas audiencias.

“Las Damas y el Vagabundo”, una alianza creativa

La cantante lanzó el tema "Las Damas y el Vagabundo" con la cantante Julia Medina - (Youtube/María León)

Para el Benidorm Fest, María León presentará “Las Damas y el Vagabundo”, una canción en colaboración con la cantante española Julia Medina. El sencillo fue estrenado el 18 de diciembre de 2025 y se construye a partir de una historia compartida que apuesta por la complicidad y la fuerza colectiva.

La narrativa gira en torno a un grupo de mujeres que, tras una experiencia común, deciden unirse y transformar la decepción en un acto de afirmación personal. Este enfoque se refuerza tanto en la letra como en la propuesta visual del proyecto.

El videoclip acompaña el mensaje con una estética festiva, subrayando la idea de comunidad y celebración, elementos que buscan conectar con públicos diversos más allá de las fronteras culturales.

De Guadalajara al escenario europeo

Una cantante que se ha destacado por su talento, pasión y energía - (María León)

Originaria de Guadalajara, Jalisco, María León inició su camino artístico desde temprana edad, desarrollándose como cantante, bailarina y actriz. Su primer reconocimiento llegó con el grupo T’ de Tila, aunque su proyección nacional se consolidó más adelante como integrante de Playa Limbo.

Con esta agrupación alcanzó gran popularidad gracias a canciones que marcaron una etapa del pop mexicano como “Piérdeme el respeto”, “El tiempo de ti” y “El eco de tu voz”, lo que le permitió construir una base sólida de seguidores. En 2016 inició su etapa como solista, decisión que abrió la puerta a una exploración musical más personal y diversa.

Paralelamente, su carrera actoral tomó fuerza en televisión y teatro musical, participando en producciones como “Chicago”, “Hoy No Me Puedo Levantar” “Vaselina” y “Mentiras, el Musical”, donde demostró su versatilidad escénica y su disciplina artística.

Un nuevo ciclo artístico en construcción

Una nueva etapa llena de fuerza y rebeldía - (María León)

Más allá de la competencia, la participación en el Benidorm Fest representa para María León el inicio de una etapa creativa distinta. La cantante ha adelantado que su próximo disco responderá a una necesidad personal de expresión, abordando temas que antes no había explorado abiertamente.

Este nuevo proyecto se perfila como un ejercicio de libertad artística, donde la música funciona como vehículo de identidad, fuerza y transformación. La experiencia internacional también le permitirá dialogar con otros mercados y ampliar su alcance como creadora.

Con este paso, María León no solo busca conquistar un escenario europeo, sino también reafirmar su voz dentro de una industria global, posicionándose como una artista mexicana capaz de conectar con mensajes universales desde una mirada auténtica, fresca y actual.