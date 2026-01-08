México

Kenia López Rabadán alerta sobre peligro de reducir recursos a partidos en reforma electoral

Claudia Sheinbaum informó que la propuesta de reforma electoral será enviada al Congreso de la Unión en enero de 2026

La diputada enfatizó que la democracia requiere instituciones fuertes, reglas claras y pluralidad de ideas. Crédito: Cuartoscuro

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, encendió alertas sobre los efectos que podría tener una eventual reforma electoral que reduzca los recursos públicos a los partidos políticos, al considerar que dicha medida representaría un golpe directo a la pluralidad y a la democracia mexicana.

En distintos espacios, la legisladora del PAN ha insistido en que cualquier modificación al sistema electoral debe fortalecer la participación ciudadana y no debilitar los contrapesos.

Alerta por reforma electoral y financiamiento a partidos

En encuentro con medios, López Rabadán sostuvo que disminuir el financiamiento a los partidos no resolvería los problemas del sistema político y, por el contrario, podría generar desequilibrios que afecten la competencia equitativa.

Subrayó que la pluralidad de ideas y la existencia de diversas fuerzas políticas son elementos indispensables para la estabilidad democrática.

La diputada afirmó que reducir recursos busca, en el fondo, debilitar a la oposición y limitar la diversidad política.

Durante un encuentro con Somos México en San Lázaro, López Rabadán destacó que la Cámara de Diputados debe ser un espacio de diálogo y entendimiento entre distintas visiones políticas. Crédito: Kenia Rabadán

En ese sentido, recalcó que la democracia requiere instituciones fuertes y reglas claras, no decisiones que puedan provocar incertidumbre o caos.

“La reforma electoral debe beneficiar a la gente y no a partidos o regímenes”, expresó al referirse a la necesidad de poner a la ciudadanía en el centro del debate.

Encuentro con Somos México en San Lázaro

En este contexto, Kenia López Rabadán se reunió en la Cámara de Diputados con integrantes de la organización Somos México, encuentro que calificó como un ejercicio de diálogo y pluralidad.

A través de su cuenta en X, destacó que San Lázaro es “la casa de los mexicanos” y un espacio abierto para el entendimiento entre distintas visiones políticas.

La reunión sirvió como ejercicio de diálogo y colaboración entre legisladores y la organización que busca consolidarse como partido político. Crédito: Kenia López

Durante la reunión se abordaron temas como democracia, la posible reforma electoral, la necesidad de contrapesos y el Decálogo de Principios Político-Electorales que la legisladora presentó recientemente.

En el encuentro participaron figuras como Guadalupe Acosta, Cecilia Soto, Leonardo Valdés, María José Gómez Mont, Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y José Antonio Crespo, entre otros.

¿Qué es Somos México y qué propone?

Somos México es una organización que busca consolidarse como partido político y que ha manifestado preocupación por los cambios que se prevén en materia electoral.

De acuerdo con Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del IFE, la agrupación trabaja en una propuesta conceptual sobre la reforma electoral, la cual será entregada a López Rabadán.

Somos México es una organización que busca consolidarse como partido político y ha mostrado preocupación por los cambios previstos en la reforma electoral. Crédito:SomosMxMexico - X

Valdés Zurita ha señalado que una reforma legítima debe construirse a partir del consenso entre todas las fuerzas políticas.

Aunque reconoció que existen mecanismos para hacer más austero el gasto electoral, advirtió que no se debe poner en riesgo la autonomía de las autoridades electorales ni la certeza de los resultados.

¿Cuándo se discutirá la reforma electoral?

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la propuesta de reforma electoral será enviada al Congreso de la Unión en enero de 2026, una vez concluidas las consultas públicas que realizará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral entre septiembre y diciembre de 2025.

Este calendario abre un periodo de discusión clave para definir el rumbo del sistema electoral mexicano.

Claudia Sheinbaum anunció que la propuesta de reforma electoral será enviada al Congreso de la Unión en enero de 2026. | @Presidencia

Principales cambios que podría incluir la reforma electoral:

  • Reducción o redefinición del financiamiento público a partidos políticos.
  • Ajustes a las reglas de fiscalización de campañas.
  • Posibles modificaciones a la estructura y atribuciones de las autoridades electorales.
  • Nuevos lineamientos para garantizar equidad y transparencia en los procesos electorales.

