Juan Gabriel quería adoptar al hijo de Olga Breeskin y le ofreció millonaria cantidad: “Me ganó el amor de madre”

Olga Breeskin revela que Juan Gabriel le ofreció 10 mil dólares mensuales por adoptar a su hijo Alan (Foto: Cuartoscuro)

La reciente revelación de Olga Breeskin sobre la relación que sostuvo con Juan Gabriel ha vuelto a colocar bajo la lupa los aspectos más reservados de la vida personal del célebre cantante mexicano.

En una entrevista para el programa De primera mano, la violinista confesó que el intérprete le ofreció una suma mensual de 10 mil dólares (casi 180 mil pesos mexicanos) para que le permitiera “adoptar” a su hijo Alan y convivir con él hasta que cumpliera la mayoría de edad.

El motivo, según Breeskin, se relacionaba con la preocupación del artista por la seguridad del menor en Los Ángeles, ciudad que no consideraba adecuada para la crianza infantil.

La preocupación de Juan Gabriel por la seguridad infantil en Los Ángeles motivó su propuesta a Olga Breeskin (Foto: Facebook/Olga Breeskin)

La propuesta de Juan Gabriel dejó una huella profunda en Breeskin, quien relató a De primera mano cómo el cantante insistió varias veces en la idea. “Me dejó muy marcada esa conversación porque qué tal que me hubiera ganado la codicia, me ofreció una cantidad muy espectacular, me ganó el amor de madre y dijimos no”, compartió la violinista.

La cifra ofertada por el llamado ‘Divo de Juárez’ destaca entre las confesiones más impactantes que han salido a la luz sobre su vida privada.

Los Ángeles, una ciudad peligrosa para un niño, según Juan Gabriel

Según la versión de Breeskin al programa, el artista consideró que el menor, de siete años en ese momento, estaría mejor bajo su tutela, alejado de una ciudad como Los Ángeles.

La violinista rechazó la oferta del 'Divo de Juárez' priorizando el amor de madre ante la impactante suma de dinero (Olga Breeskin / Facebook)

Al plantear directamente: “Siento que esa ciudad no es conveniente para crecer hijos, ¿por qué no dejan a su hijo conmigo?”, Breeskin y su pareja reaccionaron sorprendidos y se tomaron un tiempo para decidir.

Pocas semanas después, el propio Juan Gabriel—cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez—retomó el contacto y reiteró la petición de adoptar a Alan “con amor y por amor junto con sus hijos”, según narró la violinista.

La respuesta de Olga Breeskin fue tajante: “Alberto, la respuesta es no, es nuestro único hijo”. En lugar de aceptar, sugirió que su hijo Alan pasara una temporada breve con el cantante, bajo el cuidado de la niñera de la familia.

Breeskin relató que el artista sugirió que Alan creciera bajo su cuidado junto a sus propios hijos (Foto: Instagram/@losgabriels)

La niñera de Olga, madre del hijo de Juan Gabriel

Al relatar este episodio ante el periodista Javier Ceriani, Breeskin vinculó esas circunstancias con la identidad de la madre del hijo menor de Juan Gabriel, Joao Gabriel.

Explicó que la niñera de Alan —quien trabajó para ella y luego mantuvo contacto con el ‘Divo de Juárez’— era una admiradora del cantante y desempeñó tareas tanto para su familia como posteriormente para Juan Gabriel.

Juan Gabriel insistió varias veces en adoptar al hijo de Breeskin, argumentando mejores condiciones de vida (Netflix)

Ella trabajaba para mí y andaba de chismosa, porque andaba diciendo: ‘Olga Breeskin paga bien poquito’, ganaba tres veces el sueldo mínimo, esa señora que nisiquiera voy a mencionar su nombre, pero sabe que a través mío llegó a la casa de Juan Gabriel”, declaró la violinista y ex vedette.