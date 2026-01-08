México

Fijan fecha para audiencia de “El Viceroy” en EEUU

El exlíder y fundador del Cártel de Juárez pretende negociar con las autoridades

"El Viceroy" fue capturado en Torreón, Coahuila (Foto: Cuartoscuro)

Vicente Carrillo Fuentes, un hombre apodado El Viceroy y quien fue uno de los sujetos entregados a Estados Unidos y quien en su momento lideró el Cártel de Juárez deberá acudir a una audiencia el próximo mes de abril.

El hermano de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, deberá presentarse ante las autoridades estadunidenses la mañana del 28 de abril.

La jueza Joan Azrack será la encargada de revisar los avances en el caso, pues cabe recordar que El Viceroy está en medio de negociaciones con las autoridades estadounidenses.

Información compartida por El Universal señala que Vicente Carrillo Fuentes tiene como abogado a Rubén Oliva, sin embargo, debe analizarse si no hay un posible conflicto de intereses, pues este último también es representante legal de integrantes del Cártel de Sinaloa.

Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy (Foto: EFE)

Cabe recordar que en noviembre pasado fue pospuesta la audiencia de El Viceroy debido a que la defensa de Carillo Fuentes solicitó el aplazamiento de la misma debido a que necesitaba tiempo para revisar los elementos en contra de su cliente, así como seguir con las negociaciones.

"La defensa solicita respetuosamente que se reprograme para el8 de enero de 2026, a fin de que el abogado que suscribe pueda revisar las pruebas con el acusado y continuar las conversaciones con el Gobierno“, se puede leer en el documento compartido por el periodista Alejandro Rincón.

Los cargos contra “El Viceroy” en EEUU

En su momento, las autoridades del país de las barras y las estrellas ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara al arresto de El Viceroy.

Vicente Carrillo Fuentes es acusado de 46 cargos en el Distrito Oeste de Texas por empresa delictiva continua, importación y posesión con la intención de distribuir cocaína y marihuana, conspiración para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína y marihuana, así como por lavado de dinero.

"El Viceroy" fue líder del Cártel de Juárez (Infobae México / Jovany Pérez)

La lista de cargos sigue con manipulación de testigos, ordenar el asesinato intencional de personas para evitar que comuniquen información a las autoridades estadounidenses y asesinato en apoyo de una empresa delictiva continua, según detalla el Departamento de Estado de EEUU.

Mientras que en octubre de 2019 Distrito Este de Nueva York presentó una acusación formal sustitutiva en el tribunal de Brooklyn en contra de Vicente Carrillo Fuentes. El informe acusa de que en el periodo de entre enero de 1990 y octubre de 2014, El Viceroy fue responsable de la importación y distribución a EEUU de cientos de toneladas de cocaína.

Además se le señala como responsable de apoderarse de rutas de transporte y almacenes para realizar trasiego de droga, así como el uso de sicarios para secuestrar y asesinar a integrantes de organizaciones rivales.

