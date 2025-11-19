México

Reportan que audiencia en EEUU de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy” fue aplazada de nueva cuenta

Se tenía previsto que la diligencia se realizara este miércoles 19 de noviembre en Brooklyn, Nueva York

Guardar
Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy
Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy (Foto: EFE)

La audiencia en los Estados Unidos de Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez, fue pospuesta de nueva cuenta luego de que se tuviera previsto para realizarse el miércoles 19 de noviembre.

De acuerdo con el documento, compartido por el periodista Alejandro Rincón, el aplazamiento fue solicitado por la defensa del narcotraficante para que pueda revisar las pruebas con el acusado y continuar las negociaciones con el gobierno estadounidense.

Al ser aceptado el aplazamiento, la audiencia de continuación será realizada en la Corte de Brooklyn, Nueva York, el próximo 8 de enero de 2026, por lo que “El Viceroy” podrá continuar negociando un acuerdo de culpabilidad.

“La defensa solicita respetuosamente que se reprograme para el 8 de enero de 2026, a fin de que el abogado que suscribe pueda revisar las pruebas con el acusado y continuar las conversaciones con el Gobierno”, se lee en el documento.

Cambio de su defensa se encuentra en proceso

Vicente Carrillo Fuentes, acusado por
Vicente Carrillo Fuentes, acusado por la fiscalía de ser exjefe del Cártel de Juárez, comparece ante el Tribunal Federal de Brooklyn, Nueva York, EE. UU., el 28 de febrero de 2025, en este boceto. REUTERS/Jane Rosenberg

Este cambio en la audiencia de “El Viceroy” también se realizaría debido a un cambio en sus abogados, ya que al no enfrentar la pena de muerte decidió que su defensa fuera modificada.

De acuerdo con un documento judicial, tanto el licenciado Kenneth J. Montgomery, como los abogados Steven Lynch y Leo Aldridge, manifestaron al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York que acepte su petición se retirarse como parte de la defensa de Vicente Carrillo Fuentes para que pueda elegir al suyo.

“Desde su designación, el gobierno ha presentado una carta manifestando su intención de no solicitar la pena de muerte y el acusado ha mantenido a su abogado defensor. Solicitamos al tribunal que acepte nuestra petición de retirarnos como abogados para que el Sr. Fuentes pueda contar con el abogado de su elección”, detalla el documento compartido por el citado periodista.

Segundo aplazamiento en el año en medio de negociaciones

Vicente Carrillo Fuentes, acusado por
Vicente Carrillo Fuentes, acusado por los fiscales de haber sido jefe del Cártel de Juárez, comparece ante el Tribunal Federal de Brooklyn en Brooklyn, Nueva York, EE. UU., el 28 de febrero de 2025 en este boceto de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg

Este aplazamiento es el segundo que se realiza en el año, ya que el pasado 27 de septiembre los fiscales de EEUU solicitaron una prórroga para discutir un posible acuerdo de culpabilidad.

Fue el 5 de agosto cuando el fiscal Joseph Nocella Jr. informó que desistió de solicitar la pena de muerte para el hermano de Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”, la cual se dio a conocer de manera paralela a la de Rafael Caro Quintero, alias “Narco de Narcos”, y de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

La última vez que “El Viceroy” se presentó ante la corte estadounidense fue el 24 de junio de 2025, cuando se anunció que estarían negociando y se estableció un primer plazo de 90 días para continuar con la diligencia en su contra.

Vicente Carrillo Fuentes fue entregado a los Estados Unidos el pasado 27 de febrero junto a 27 narcotraficantes mexicanos, donde enfrenta más de 40 cargos en su contra. Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MCD) de Brooklyn.

Temas Relacionados

ViceroyVicente Carrillo FuentesAplazan audienciaCártel de JuárezNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Yuridia revela que nombró a su hijo en honor a Valentín Elizalde y oyó música del “Gallo de oro” en su parto

La familia de la cantante compartió la divertida historia de cómo el nombre de su hijo menor surgió durante el parto, inspirado por la música de Valentín Elizalde

Yuridia revela que nombró a

La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

El reality genera expectativas porque se acerca el día de nominación

La Granja VIP en vivo

México vs Paraguay en vivo: anulan gol de Gustavo Velázquez por fuera de lugar

El equipo de Javier Aguirre cerrará su actividad del año en esta fecha FIFA a siete meses de la Copa Mundial

México vs Paraguay en vivo:

Mi Beca para Empezar 2025: cuándo será el siguiente pago para todos los beneficiarios

Se trata del último depósito de este año, de acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México

Mi Beca para Empezar 2025:

Este es el nuevo programa de deportes de la SEP para niños y jóvenes motivado por el próximo Mundial

El torneo se realizará cada año a partir de 2026, la Gran Final se jugará en el Estadio Olímpico Universitario

Este es el nuevo programa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Catean narcobodega en Morelos: había

Catean narcobodega en Morelos: había más de 100 kg de cristal y precursores químicos

Detienen a cuatro policías municipales de Jalisco vinculados con el CJNG

Operativo Pez Vela: en Colima detienen a 54 personas, aseguran drogas, vehículos y armamento

“Del Sacro”, el grupo delictivo dedicado a la extorsión telefónica y de comerciantes que opera en CDMX

Autoridades blindarán la Expo Feria Ganadera de Sinaloa para cuidar a los asistentes

ENTRETENIMIENTO

Yuridia revela que nombró a

Yuridia revela que nombró a su hijo en honor a Valentín Elizalde y oyó música del “Gallo de oro” en su parto

La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

Álex Fernández pospone concierto de Uruapan en apoyo a Carlos Manzo

¿Por qué Tom Cruise ya es considerado mexicano?

Una película de Minecraft sigue triunfando en México a través de esta plataforma

DEPORTES

México vs Paraguay en vivo:

México vs Paraguay en vivo: expulsan a asistente de los Guaraníes

David Benavidez revela el nombre de los rivales que debería enfrentar Canelo Álvarez: “No hay peleas para él ahí”

Víctima asegura que Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, no acudió a la audiencia por presunta violencia familiar

Dónde juegan los portugueses que golearon a la Selección Mexicana Sub-17

La advertencia de Javier Alarcón a Cruz Azul previo al enfrentamiento contra Chivas en la Liguilla: “Va a necesitar volar”