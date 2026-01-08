México

Fátima Bosch se reúne con la Ministra Yasmín Esquivel en la SCJN: estos fueron los temas que abordaron

La ganadora de Miss Universo subió fotografías del encuentro a sus redes sociales

Guardar
La ganadora de Miss Universo
La ganadora de Miss Universo se reunió con la Ministra (Ig/fatimaboschfndz)

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, sostuvo un encuentro con la ministra Jazmín Esquivel.

La originaria de Tabasco compartió en sus redes sociales fotografías junto a la ministra y detalló que la reunión tuvo como eje central el análisis de los derechos de las mujeres y las niñas.

En un mensaje difundido tras el encuentro, Fátima Bosch escribió:

“Esta tarde tuve el honor de visitar a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmin Esquivel. Tuvimos una enriquecedora plática acerca de los derechos de las mujeres y niñas, y muchos otros temas que hoy en día nos competen a todas las mujeres”.

Del mismo modo, la joven coronada como la mujer más bella del universo aseguró que fue un placer haber conocido a la ministra:

Gracias por compartir su conocimiento y experiencia con las nuevas generaciones, un placer conocerla”.

Fátima Bosch: las cualidades que debe tener su futuro esposo

Fátima Bosch pide que la
Fátima Bosch pide que la acompañen a misa en vez de darle ‘like’ a sus fotos en redes: “Viva Cristo rey” (Instagram)

El reciente protagonismo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha intensificado el interés público sobre detalles de su vida privada y sus aspiraciones futuras.

La modelo, originaria de Tabasco, no solo destacó en el certamen realizado el 21 de noviembre de 2025, sino que además se ha sincerado sobre sus expectativas a largo plazo, entre ellas el deseo de formar una familia con cuatro hijos y, según expresó, “dos o tres perritos”, y celebrar una boda digna de una princesa, según contó a la revista Quién.

En la extensa entrevista con la revista Quién, la modelo compartió los atributos que considera fundamentales en una pareja sentimental. Bosch reconoció:

La verdad soy muy exigente. Muy exigente porque sé lo que puedo dar. Entonces, también sé el tipo de persona que quiero a mi lado”. Entre los criterios que enumeró destaca la importancia de que su pareja tenga valores y metas claros, un punto que abordó al afirmar para Quién: “Que sus valores y mis valores vayan de la mano. No que piense igual, pero sí que tengamos los mismos valores, la misma cosmovisión (...) que tenga metas porque si yo no admiro a la persona, tampoco. Entonces es como alguien que tenga una misión clara de la vida”.

Fe y respeto, dos no negociables para Fátima Bosch

Fátima Bosch encabezó un desfile
Fátima Bosch encabezó un desfile en Tabasco con motivo de su triunfo en la edición 74 de Miss Universe. @missuniverse.mexico, Instagram)

Bosch añadió que para ella resulta esencial el respeto mutuo y que su futuro compañero comparta su fe. Explicó que rechazaría a quien intente modificar su personalidad o no acepte todas sus facetas. En sus palabras para Quién: “Alguien que entienda mi alma para que no tenga que pasarme toda la vida explicándole cómo me tiene que querer”.

La entrevista no abordó detalles adicionales sobre su panorama sentimental actual, pero dejó en claro que sus planes están pensados a largo plazo. Durante el tiempo que reste de su ciclo como Miss Universo, la mexicana alternará compromisos oficiales con la materialización de los proyectos personales que compartió en la entrevista.

Temas Relacionados

Fátima BoschYasmín EsquivelSCJNMiss UniversoMiss Universo 2025mexico-entretenimiento

Más Noticias

33 años después, Guillermo del Toro regresa a Sundance con ‘Cronos’ en función especial

El director mexicano tendrá una función restaurada en 4K en el prestigioso festival de cine e impulsará una charla sobre creatividad, justo cuando su versión de “Frankenstein” arrasa en la temporada de premios

33 años después, Guillermo del

Pemex acuerda pagar 30 mil millones a proveedores en un plazo de ocho años

La petrolera mexicana detalla que acordó nuevos esquemas de pago con proveedores y la calendarización de sus obligaciones

Pemex acuerda pagar 30 mil

Estos son los factores hormonales que dificultan a la mujer ganar masa muscular

Entender el rol de las hormonas ayuda a que los objetivos físicos tengan expectativas reales y motivación renovada

Estos son los factores hormonales

Detienen a objetivo criminal “El Rodo” y a otro hombre, presuntos miembros del CJNG ligados a varios homicidios en SLP

Fueron asegurados con cristal y marihuana, además de un arma de fuego

Detienen a objetivo criminal “El

Morena se deslinda de declaraciones de Adriana Marín sobre el narcotráfico

La joven desempeña el cargo de responsable de Comunicación Digital del Grupo Parlamentario del partido oficial en el Congreso de la Ciudad de México

Morena se deslinda de declaraciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a objetivo criminal “El

Detienen a objetivo criminal “El Rodo” y a otro hombre, presuntos miembros del CJNG ligados a varios homicidios en SLP

El CJNG estaría detrás del asesinato del empresario “El Prieto” en Zapopan, señalan autoridades

SSC detuvo a dos hombres relacionados con el ataque a balazos a un policía de inteligencia en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX

Ataque contra miembros de la Guardia Nacional en Tamaulipas deja un vehículo “monstruo” asegurado

Los Ardillos, el grupo criminal detrás del desplazamiento del padre Filiberto Velázquez de Guerrero: “uno tiene que caminar por terrenos complicados”

ENTRETENIMIENTO

33 años después, Guillermo del

33 años después, Guillermo del Toro regresa a Sundance con ‘Cronos’ en función especial

María León confiesa que no abandonó Playa Limbo para ser solista, sus compañeros la sacaron: “Aprendimos machismo”

Kristal Silva asegura que es un “privilegio” que la comparen con Galilea Montijo tras su trabajo en La Granja VIP

Así vivió sus últimas horas Gerson Leos, músico de Banda MS que murió mientras jugaba béisbol

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 7 de enero

DEPORTES

Dónde ver todos los partidos

Dónde ver todos los partidos de esta semana de la Liga MX

Fulham vence al Chelsea con gol de Raúl Jiménez

Mauricio Sulaimán advierte que el 2026 será clave para el destino de Canelo Álvarez: " Tendrá las puertas abiertas"

Xolos se encontraría negociando la llegada del hijo del “Loco” Abreu

NBA: los partidos de hoy miércoles 7 de enero en la temporada regular 2025-2026