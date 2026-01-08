Fátima Bosch se reúne con la Ministra Yasmín Esquivel en la SCJN: estos fueron los temas que abordaron

La ganadora de Miss Universo se reunió con la Ministra (Ig/fatimaboschfndz)

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, sostuvo un encuentro con la ministra Jazmín Esquivel.

La originaria de Tabasco compartió en sus redes sociales fotografías junto a la ministra y detalló que la reunión tuvo como eje central el análisis de los derechos de las mujeres y las niñas.

En un mensaje difundido tras el encuentro, Fátima Bosch escribió:

“Esta tarde tuve el honor de visitar a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmin Esquivel. Tuvimos una enriquecedora plática acerca de los derechos de las mujeres y niñas, y muchos otros temas que hoy en día nos competen a todas las mujeres”.

Del mismo modo, la joven coronada como la mujer más bella del universo aseguró que fue un placer haber conocido a la ministra:

“Gracias por compartir su conocimiento y experiencia con las nuevas generaciones, un placer conocerla”.

Fátima Bosch: las cualidades que debe tener su futuro esposo

Fátima Bosch pide que la acompañen a misa en vez de darle ‘like’ a sus fotos en redes: “Viva Cristo rey” (Instagram)

El reciente protagonismo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha intensificado el interés público sobre detalles de su vida privada y sus aspiraciones futuras.

La modelo, originaria de Tabasco, no solo destacó en el certamen realizado el 21 de noviembre de 2025, sino que además se ha sincerado sobre sus expectativas a largo plazo, entre ellas el deseo de formar una familia con cuatro hijos y, según expresó, “dos o tres perritos”, y celebrar una boda digna de una princesa, según contó a la revista Quién.

En la extensa entrevista con la revista Quién, la modelo compartió los atributos que considera fundamentales en una pareja sentimental. Bosch reconoció:

“La verdad soy muy exigente. Muy exigente porque sé lo que puedo dar. Entonces, también sé el tipo de persona que quiero a mi lado”. Entre los criterios que enumeró destaca la importancia de que su pareja tenga valores y metas claros, un punto que abordó al afirmar para Quién: “Que sus valores y mis valores vayan de la mano. No que piense igual, pero sí que tengamos los mismos valores, la misma cosmovisión (...) que tenga metas porque si yo no admiro a la persona, tampoco. Entonces es como alguien que tenga una misión clara de la vida”.

Fe y respeto, dos no negociables para Fátima Bosch

Fátima Bosch encabezó un desfile en Tabasco con motivo de su triunfo en la edición 74 de Miss Universe. @missuniverse.mexico, Instagram)

Bosch añadió que para ella resulta esencial el respeto mutuo y que su futuro compañero comparta su fe. Explicó que rechazaría a quien intente modificar su personalidad o no acepte todas sus facetas. En sus palabras para Quién: “Alguien que entienda mi alma para que no tenga que pasarme toda la vida explicándole cómo me tiene que querer”.

La entrevista no abordó detalles adicionales sobre su panorama sentimental actual, pero dejó en claro que sus planes están pensados a largo plazo. Durante el tiempo que reste de su ciclo como Miss Universo, la mexicana alternará compromisos oficiales con la materialización de los proyectos personales que compartió en la entrevista.