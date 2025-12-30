Quién era Alberto Prieto Valencia, el hombre asesinado en Zapopan, Jalisco junto a su hija y un escolta

Alberto Prieto, su hija y su escolta fueron las víctimas del ataque perpetrado la mañana de este 29 de diciembre en Zapopan, Jalisco. Crédito: Redes sociales

Tras la emboscada que tuvo lugar la mañana del 29 de diciembre de 2025 en Zapopan, Jalisco, donde un hombre, una joven de 16 años y uno de sus escoltas perdieron la vida en un ataque armado, las autoridades confirmaron que una de las víctimas es el empresario y comerciante Alberto Prieto Valencia.

Según los informes de las autoridades, el ataque tuvo lugar en la intersección de avenida Topacio y calle Brillante, en las colonias Santa Eduwiges y Bosques de la Victoria, en la zona limítrofe de Zapopan.

La confirmación de la identidad fue realizada por el Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, Salvador Zamora, durante una entrevista con diversos medios de comunicación.

Ataque Armado contra Alberto Prieto en Zapopan

De acuerdo con los reportes, hombres armados descendieron de al menos dos camionetas tipo pick up y abrieron fuego con armas de alto calibre contra los pasajeros de una camioneta de la marca Lamborghini, modelo Urus, por lo que los escoltas de la persona a bordo del vehículo repelieron la agresión.

El intercambio de disparos se extendió entre 10 y 20 minutos, provocando pánico entre vecinos y automovilistas. Al menos 200 casquillos de diferentes calibres quedaron esparcidos en la vía pública.

En el lugar murieron dos personas adultas y, posteriormente, una menor de 16 años falleció en el hospital.

Otras cuatro personas, identificadas como escoltas, resultaron gravemente heridas.

El Lamborgini Urus fue rafagueado durante alrededor de 10 minutos. (X)

Tras los hechos, autoridades desplegaron un operativo con la participación de la Fiscalía de Jalisco, la Policía de Zapopan, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y personal forense.

En la zona se aseguró la Lamborghini Urus con múltiples impactos de bala, cuatro camionetas pick up, radios de comunicación y un cargador de arma.

Los primeros reportes señalaron que las víctimas fueron el comerciante Alberto Prieto Valencia, su hija y su escolta, datos que posteriormente fueron confirmados por las autoridades.

Hasta el momento no hay informes sobre personas detenidas tras el brutal ataque.

Quién era Alberto Prieto Valencia

Alberto Prieto Valencia, conocido como “El Prieto” o “Don Beto”, tenía una destacada trayectoria en el ámbito del comercio y el transporte en el Mercado de Abastos de Guadalajara.

Su actividad empresarial incluía la comercialización de semillas, cereales y abarrotes, así como la operación de una flota de transporte de carga.

Reportes de medios locales han señalado que Alberto era dueño de dos bodegas de cereales.

Fotografía de Alberto, una de las tres víctimas del ataque perpetrado en Zapopan.

Además, “El Prieto” es señalado en medios oficiales de la empresa Transportes Odal como su fundador y director.

“Somos una empresa joven con la meta de estar actualizando constantemente nuestras unidades para dar un servicio de calidad pensando siempre en nuestros socios comerciales para seguridad y tranquilidad de los mismos”, detalla la descripción de la sociedad en uno de sus canales oficiales.

Presunta línea de investigación tras los hechos

De acuerdo con reportes, la Fiscalía de Jalisco explora varias líneas, entre ellas posibles vínculos de la víctima con las llamadas “rifas colombianas” y el sistema de préstamos “gota a gota”, modalidades de extorsión y lavado de dinero que estarían presentes en el entorno del Mercado de Abastos, lugar donde Prieto se desempeñaba.

Las primeras indagatorias sugieren que Prieto Valencia pudo haber resistido la operación de estos esquemas ilegales, denunciado su funcionamiento o tenido desacuerdos relacionados con el pago de cuotas.