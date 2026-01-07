México

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

El gobernador de Jalisco aseguró que Alberto Prieto Valencia no era empresario y tenía antecedentes penales

Guardar
Tras el asesinato de Alberto
Tras el asesinato de Alberto Prieto Valencia en Zapopan, residentes de Residencial Victoria reportaron daños a viviendas y crisis nerviosas por la balacera. (Anayeli Tapia/Infobae)

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que Alberto Prieto Valencia, asesinado el 29 de diciembre de 2025 en Zapopan, no era empresario y que, de acuerdo con las investigaciones oficiales, estaría vinculado a delitos como la organización de rifas colombianas, extorsión mediante créditos “gota a gota” y tráfico de armas.

Las declaraciones del mandatario estatal marcan un giro en el caso, pues hasta ahora el perfil de Prieto Valencia había sido manejado como el de un comerciante y empresario del Mercado de Abastos.

Dos líneas de investigación: rifas colombianas y tráfico de armas

Durante una conferencia de prensa, Pablo Lemus enfatizó que las autoridades de Jalisco han delimitado dos líneas principales de investigación en torno a la figura de Prieto Valencia.

Pablo Lemus dio detalles del
Pablo Lemus dio detalles del asesinato de Alberto Prieto Valencia en Zapopan. (Captura de pantalla)

La primera está relacionada con la operación de rifas y sorteos en el Mercado de Abastos, manejadas a través de una red de ciudadanos colombianos presuntamente al servicio de Prieto para el cobro de créditos ilegales conocidos como “gota a gota”.

La segunda línea apunta al tráfico y venta de armas como posible móvil del homicidio.

Lemus reveló que solicitó apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad federal para profundizar en los vínculos financieros y antecedentes de Prieto.

“Afortunadamente, contamos con la Secretaría de Seguridad Federal y con el CNI, que nos está apoyando en mucho para encontrar la información financiera y de vínculos que tenía el Prieto con distintos actores, ya sea particulares o públicos también”, destacó. Añadió que ha mantenido comunicación diaria con el CNI y anticipó que de estas indagatorias podrían surgir “muchas sorpresas” y nombres de personas relacionadas con el caso, tanto del sector privado como de figuras públicas.

Antecedentes penales

Alberto Prieto, su hija y
Alberto Prieto, su hija y su escolta fueron las víctimas del ataque perpetrado la tarde de este 29 de diciembre en Zapopan, Jalisco. Crédito: Redes sociales

El gobernador confirmó que Alberto Prieto Valencia contaba con antecedentes penales, entre ellos el remarcado de un tráiler, y que existían señalamientos previos por presunta participación en robo de transporte público.

Cuenta con antecedentes penales por haber remarcado un tráiler. Mucha gente lo había señalado por ser, no un empresario, una persona que se dedicaba al robo de transporte público”, detalló Lemus.

Lemus subrayó que no debe confundirse la actividad empresarial legítima con prácticas ilícitas: “Por favor, no confundamos la labor de un empresario con lo que hacía, por ejemplo, esta persona que lamentablemente fue asesinada. No confundan... ese no es empresario.”

Respecto al ataque armado, Lemus recordó que al menos 30 sicarios participaron en la emboscada contra Prieto Valencia, su hija de 16 años y uno de sus escoltas, desde cuatro puntos distintos de la colonia Residencial Victoria.

El Lamborgini Urus fue rafagueado
El Lamborgini Urus fue rafagueado durante alrededor de 10 minutos. (X)

El mandatario estatal lamentó especialmente la muerte de la menor: “La verdad, sí hay una cosa que lamentar, que es el asesinato de su hija. Eso sí es terrible, terrible. Y eso lo lamento muchísimo porque es una niña menor de edad, inocente.”

Durante el tiempo que duró el ataque —al menos 15 minutos según testimonios y cámaras— no se reportó la presencia de patrullas, Guardia Nacional ni elementos militares en la zona, a pesar de que los hechos quedaron registrados en las cámaras del C5. Al respecto, el mandatario dijo que ya se indaga y se darán más detalles el miércoles.

Conexión con el secuestro en Tonalá

El gobernador de Jalisco detalló que el asesinato de Prieto y el reciente secuestro de una familia en el municipio de Tonalá podrían estar relacionados y formar parte de una misma estructura criminal dedicada a préstamos ilegales “gota a gota” y extorsión.

Los hechos en Tonalá estarían
Los hechos en Tonalá estarían relacionados con Prieto Valencia. Crédito: Redes sociales

“Lo de Tonalá, esto sí es bien importante. Hablando de ”El Prieto", todo parece indicar… Porque las personas que vieron este levantón ayer en Tonalá escucharon que tenían acento sudamericano... Estaban dentro de este mismo sistema de créditos por goteo, parece ser que fueron colombianos de esa red de préstamos donde se investiga este agrupamiento que tenía el Prieto. Entonces, todo puede estar relacionado”, indicó Lemus en conferencia.

La familia privada de la libertad era de origen colombiano y fue localizada con vida posteriormente, de acuerdo con autoridades estatales. Vecinos de la zona aseguraron haber visto a cuatro hombres sospechosos, que consumían drogas y circulaban en motocicletas cerca del domicilio antes del plagio.

Temas Relacionados

Alberto Prieto ValenciaEl PrietoPablo LemusJaliscorifas colombianastráfico de armasextorsiónmexico-noticiasNarco en México

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 7 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

¿No fue Cazzu? Ángela Aguilar habría inspirado su look de los Grammy Celebration en Sabrina Carpenter

Tras su presentación, la hija de Pepe Aguilar compartió detalles de su experiencia en el evento a través de sus redes

¿No fue Cazzu? Ángela Aguilar

Descarrilamiento del Tren Interoceánico: PAN denuncia a Gonzalo López Beltrán, hijo de AMLO, por homicidio

Los legisladores presentaron denuncias ante la FGR y la Auditoría Superior contra Gonzalo López Beltrán y varios funcionarios, señalándolos por presunta corrupción y homicidio culposo

Descarrilamiento del Tren Interoceánico: PAN

Pride CDMX 2026: esta es la fecha para la Marcha del Orgullo LGBT+

El anuncio confirma que el evento se llevará a cabo en el merco de la celebración del Mundial 2026, por lo que se espera una gran asistencia y atención del público

Pride CDMX 2026: esta es

Detuvieron a tres presuntos narcomenudistas con más de cien mil pesos en piezas religiosas en la colonia Guerrero de la CDMX

Ninguno de los detenidos pudo acreditar la legal posesión de los costosos objetos

Detuvieron a tres presuntos narcomenudistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento en Durango deja dos

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

Detienen al alcalde de Cintalapa, Chiapas, por corrupción y abuso de autoridad: indagan nexos con el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

¿No fue Cazzu? Ángela Aguilar

¿No fue Cazzu? Ángela Aguilar habría inspirado su look de los Grammy Celebration en Sabrina Carpenter

Cuándo inicia la Feria León 2026 y cómo conseguir boletos gratis para el Foro Mazda

Tunden en redes a Nodal por sus propósitos para el 2026: “¿La de ser papá no te la sabes?”

Tunden a Andrés Johnson por aplaudir una hipotética invasión estadounidense a México

Muere Gerson Leos, tecladista de la Banda MS, mientras jugaba béisbol

DEPORTES

México suma a los hermanos

México suma a los hermanos Urías para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Erick Gutiérrez regresaría a Pachuca para el Clausura 2026; qué se sabe de su salida de Chivas

Robert Morales se convertiría en el nuevo refuerzo de Pumas: este es el acuerdo que tienen con Toluca

Carlos Hermosillo se despide de Nacho Rivero tras salir de Cruz Azul: “Gracias por todo lo que hiciste por este club”

Marcelo Flores se aleja de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; Canadá convocó al jugador de Tigres