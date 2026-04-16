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Qué establece la Ley Federal de Cine y Audiovisual en México: así es como impacta al público

El nuevo marco legal establece estímulos fiscales y apoyos para proyectos que impulsen la diversidad cultural y lingüística en el sector audiovisual mexicano

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Ley Federal de Cine y Audiovisual
El nuevo marco legal establece estímulos fiscales y apoyos para proyectos que impulsen la diversidad cultural y lingüística en el sector audiovisual mexicano. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La Ley Federal de Cine y Audiovisual en México fue aprobada este 15 de abril de 2026 con el propósito de renovar el marco legal del sector después de más de tres décadas.

El Senado avaló la propuesta impulsada por la Secretaría de Cultura, estableciendo nuevas reglas para la producción, distribución, exhibición y preservación de contenidos cinematográficos y audiovisuales. El objetivo central es fortalecer la identidad nacional, fomentar la pluralidad de voces y garantizar el acceso de la población a una oferta más amplia y diversa de obras mexicanas.

El nuevo marco legal obliga a exhibir cine mexicano en todas las salas

La legislación establece la obligación de exhibir películas mexicanas en todas las salas, tanto comerciales como independientes. Los complejos deberán destinar un porcentaje de sus funciones semanales a estrenos nacionales. Esta medida busca asegurar que los estrenos locales tengan presencia continua y no sean desplazados por producciones extranjeras. El incumplimiento de esta disposición podrá ser sancionado por la autoridad correspondiente.

El texto legal indica que al menos el 15 por ciento de la cartelera de cada sala debe estar ocupado por obras mexicanas. Esta cuota se calcula por sala y no por complejo cinematográfico. El objetivo es que producciones nacionales, documentales y cortometrajes lleguen de manera constante a públicos de todo el país.

Ley Federal de Cine y el Audiovisual
Los beneficios de la ley alcanzan tanto a los creadores como al público, al brindar más opciones de cine nacional y proteger los derechos laborales y de autor en la industria.

Se crea la Cinemateca Nacional como órgano autónomo

La Ley Federal de Cine y Audiovisual crea la Cinemateca Nacional, una nueva institución encargada de la preservación, restauración y difusión del patrimonio audiovisual. Este organismo tendrá autonomía técnica y de gestión, con facultades para catalogar y resguardar películas mexicanas, así como promover su acceso y consulta pública.

La Cinemateca Nacional impulsará la digitalización de acervos y la formación de públicos, con énfasis en niñas, niños y adolescentes. También se encargará de apoyar la investigación y la capacitación especializada en temas cinematográficos y audiovisuales.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la creación de este órgano busca evitar la pérdida de materiales y garantizar su conservación para futuras generaciones.

Ley Federal de Cine y el Audiovisual
El nuevo marco legal establece estímulos fiscales y apoyos para proyectos que impulsen la diversidad cultural y lingüística en el sector audiovisual mexicano. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La nueva ley reconoce los derechos laborales y de propiedad intelectual de quienes participan en la cadena de valor audiovisual. Se establecen disposiciones para promover la igualdad de oportunidades, la representación de grupos históricamente discriminados y la equidad de género en la producción y exhibición de contenidos.

El Senado informó que se otorgarán estímulos fiscales y apoyos a proyectos que impulsen la diversidad cultural y lingüística. Las políticas públicas derivadas de la ley contemplan incentivos para producciones en lenguas originarias y para la capacitación de profesionales en el sector.

La Ley Federal de Cine y Audiovisual permite que la audiencia mexicana acceda a una mayor oferta de películas nacionales, fomenta la preservación del patrimonio cultural y protege los derechos de los creadores. El nuevo marco legal busca consolidar a México como un país con mayor pluralidad en su industria fílmica, promoviendo la participación de nuevas voces y la inclusión en la pantalla.

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