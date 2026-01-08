México

Así fue la entrega de roscas de Reyes en Zacatecas por la familia Aguilar

El pasado mes de diciembre, miembros de la familia y Nodal también repartieron juguetes

Guardar
El pasado mes de diciembre,
El pasado mes de diciembre, miembros de la familia y Nodal también repartieron juguetes. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

La familia de Los Aguilar volvió a llamar la atención en Zacatecas durante las celebraciones del Día de Reyes. En esta ocasión, la dinastía realizó una entrega de roscas en la localidad de San José de Tayahua, donde se ubica el rancho familiar El Soyate. El evento reunió a decenas de habitantes de la zona, quienes acudieron para recibir el tradicional pan y convivir brevemente con los integrantes la familia. La actividad de este año estuvo marcada por la polémica reciente en redes sociales, pero la familia buscó enfocarse en la preservación de las tradiciones locales.

La jornada fue encabezada por Aneliz Álvarez y su hijo Leonardo Aguilar, quienes desde temprano se presentaron en la comunidad. En el lugar, decenas de familias se formaron para recibir una rosca, mientras aprovechaban la oportunidad para saludar y fotografiarse con el hermano de Ángela Aguilar.

Según imágenes y videos que circulan en redes sociales, durante la entrega, Leonardo Aguilar mandó un mensaje: “Soy Leonardo Aguilar, les quiero mandar un saludo muy grande”, expresó el cantante ante la multitud. Asimismo se aprecia en el audiovisual la participación de su madre, Aneliz Álvarez.

La entrega de roscas de
La entrega de roscas de reyes estuvo encabezada por Leonardo Aguilar y su madre, Aneliz Álvarez. (Captura de pantalla @Hi2LucyLu)

Rápidamente internautas llenaron de comentarios los videoclips, criticando las acciones de la familia. “Parecen políticos”, “Ya no saben qué hacer”, “Lo que hace la desesperación”, se lee en plataformas como TikTok.

Cabe destacar que en esta ocasión que tanto Ángela como Christian y Pepe Aguilar no estuvieron presentes para convivir con la gente que asisitió por su tradicional pan para celebrar el 6 de enero, Día de Reyes.

La iniciativa de repartir roscas de reyes forma parte de una serie de actividades que la familia Aguilar impulsa cada año en el marco de las festividades decembrinas, aunque esta vez se da poco después de otra entrega, la de juguetes, que también generó atención mediática. El pasado 24 de diciembre, miembros de la familia y el cantante Christian Nodal realizaron una jornada de reparto de juguetes en varias comunidades de Zacatecas.

Tras la entrega de juguetes,
Tras la entrega de juguetes, comenzaron a circular versiones que señalan que la adquisición de esos regalos habría estado a cargo del cantante originario de Sonora y no de la familia Aguilar. (X/raulgtzoficial)

Luego de la entrega de juguetes surgieron versiones que atribuyen la compra de esos obsequios al sonorense y no a la familia Aguilar, lo que alimentó el debate en plataformas digitales y programas de espectáculos. El periodista Javier Ceriani señaló lo siguiente en aquel momento, “Nodal está pagando todo y Pepe Aguilar está resolviendo sus problemas económicos con Nodal. Por eso los padres de Nodal están desesperados. Miren que ellos siguen de rumba y no les importa nada, porque la boda la va a pagar Nodal. ¡La va a pagar completita!”.

Temas Relacionados

Pepe AguilarLeonardo Aguilarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Café Tacvba exige a disqueras a retirar toda su música de Spotify y llama a boicot

La agrupación busca que su decisión sea entendida como una forma de resistencia

Café Tacvba exige a disqueras

Lobo marino rescatado en Sonora se encuentra estable y en recuperación: informa Profepa

La dependencia dio a conocer que el ejemplar es una hembra juvenil que había quedado atorada en una red

Lobo marino rescatado en Sonora

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 8 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias

Stray Kids “The dominATE Experience” llega a cines de México: fechas, precios y detalles de preventa

La película documental muestra los conciertos del grupo de K-pop en el SoFi Stadium de Los Ángeles

Stray Kids “The dominATE Experience”

Congreso CDMX llama a reforzar campañas de tutela responsable para prevenir ataques de perros

La diputada Yolanda García lamentó que dichas situaciones generen una mala imagen de los caninos, cuando es el mal cuidado de los tutores lo que desencadena estos ataques

Congreso CDMX llama a reforzar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados balearon a una

Sujetos armados balearon a una mujer y a militares en Culiacán: un menor de edad fue detenido

Detienen a objetivo criminal “El Rodo” y a otro hombre, presuntos miembros del CJNG ligados a varios homicidios en SLP

El CJNG estaría detrás del asesinato del empresario “El Prieto” en Zapopan, señalan autoridades

SSC detuvo a dos hombres relacionados con el ataque a balazos a un policía de inteligencia en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX

Ataque contra miembros de la Guardia Nacional en Tamaulipas deja un vehículo “monstruo” asegurado

ENTRETENIMIENTO

Café Tacvba exige a disqueras

Café Tacvba exige a disqueras a retirar toda su música de Spotify y llama a boicot

Stray Kids “The dominATE Experience” llega a cines de México: fechas, precios y detalles de preventa

Los mejores memes de mexicanos que dejó el falso capítulo 9 de Stranger Things

Cuál será la clasificación en salas de cine de México de ‘Primate’, película de terror que abrirá la cartelera del género este 2026

Tras La Granja VIP, Fabiola Campomanes enfrenta fuerte reto al cuidar a su mamá tras delicada operación: “No es fácil”

DEPORTES

Filtran que Chicharito Hernández se

Filtran que Chicharito Hernández se convertiría en analista deportivo de esta televisora para el Mundial 2026

Sebastián ‘Loco’ Abreu pide la titularidad de Gilberto Mora en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 “Que esté feliz con un balón”

Club América manda mensaje tras la muerte de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS

Mateusz Bogusz lanza un anuncio importante en medio de la incertidumbre sobre su futuro en Cruz Azul

Liga MX: Partidos y horarios que se disputarán en la Jornada 1 del Clausura 2026