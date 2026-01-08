Así fue la entrega de roscas de Reyes en Zacatecas por la familia Aguilar

El pasado mes de diciembre, miembros de la familia y Nodal también repartieron juguetes. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

La familia de Los Aguilar volvió a llamar la atención en Zacatecas durante las celebraciones del Día de Reyes. En esta ocasión, la dinastía realizó una entrega de roscas en la localidad de San José de Tayahua, donde se ubica el rancho familiar El Soyate. El evento reunió a decenas de habitantes de la zona, quienes acudieron para recibir el tradicional pan y convivir brevemente con los integrantes la familia. La actividad de este año estuvo marcada por la polémica reciente en redes sociales, pero la familia buscó enfocarse en la preservación de las tradiciones locales.

La jornada fue encabezada por Aneliz Álvarez y su hijo Leonardo Aguilar, quienes desde temprano se presentaron en la comunidad. En el lugar, decenas de familias se formaron para recibir una rosca, mientras aprovechaban la oportunidad para saludar y fotografiarse con el hermano de Ángela Aguilar.

Según imágenes y videos que circulan en redes sociales, durante la entrega, Leonardo Aguilar mandó un mensaje: “Soy Leonardo Aguilar, les quiero mandar un saludo muy grande”, expresó el cantante ante la multitud. Asimismo se aprecia en el audiovisual la participación de su madre, Aneliz Álvarez.

La entrega de roscas de reyes estuvo encabezada por Leonardo Aguilar y su madre, Aneliz Álvarez. (Captura de pantalla @Hi2LucyLu)

Rápidamente internautas llenaron de comentarios los videoclips, criticando las acciones de la familia. “Parecen políticos”, “Ya no saben qué hacer”, “Lo que hace la desesperación”, se lee en plataformas como TikTok.

Cabe destacar que en esta ocasión que tanto Ángela como Christian y Pepe Aguilar no estuvieron presentes para convivir con la gente que asisitió por su tradicional pan para celebrar el 6 de enero, Día de Reyes.

La iniciativa de repartir roscas de reyes forma parte de una serie de actividades que la familia Aguilar impulsa cada año en el marco de las festividades decembrinas, aunque esta vez se da poco después de otra entrega, la de juguetes, que también generó atención mediática. El pasado 24 de diciembre, miembros de la familia y el cantante Christian Nodal realizaron una jornada de reparto de juguetes en varias comunidades de Zacatecas.

Tras la entrega de juguetes, comenzaron a circular versiones que señalan que la adquisición de esos regalos habría estado a cargo del cantante originario de Sonora y no de la familia Aguilar. (X/raulgtzoficial)

Luego de la entrega de juguetes surgieron versiones que atribuyen la compra de esos obsequios al sonorense y no a la familia Aguilar, lo que alimentó el debate en plataformas digitales y programas de espectáculos. El periodista Javier Ceriani señaló lo siguiente en aquel momento, “Nodal está pagando todo y Pepe Aguilar está resolviendo sus problemas económicos con Nodal. Por eso los padres de Nodal están desesperados. Miren que ellos siguen de rumba y no les importa nada, porque la boda la va a pagar Nodal. ¡La va a pagar completita!”.