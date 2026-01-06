Gobierno CDMX estrena camiones recolectores de basura para reforzar la separación de residuos

Autoridades entregaron nuevos camiones recolectores de basura en la CDMX (Gobierno CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México entregó 50 camiones recolectores de residuos este martes 6 de enero, en un acto realizado en el Zócalo de la Ciudad de México. La inversión ascendió a casi 200 millones de pesos, según compartió Clara Brugada, jefa de gobierno en conferencia de prensa.

La ceremonia estuvo encabezada por la mandataria capitalina. El programa tiene como meta duplicar la cantidad de unidades por alcaldía: por cada camión adquirido por una demarcación, el Gobierno CDMX entregó uno adicional. Álvaro Obregón fue la alcaldía que más unidades sumó, pues incorporó 10 camiones y recibió otros 10 de parte del gobierno central, en total son 20 camiones nuevos.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de que, para 2030 el 50% de los residuos sólidos urbanos generados en la capital sean reciclados o reutilizados. El plan incluye la chatarrización de las unidades antiguas para eliminar vehículos que generan más emisiones y reducir así la contaminación ambiental.

Así son los nuevos camiones recolectores de basura de la CDMX

Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas, indicó que todos los nuevos camiones cuentan con la tecnología Euro 5, que favorece una reducción de emisiones contaminantes.

El acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial y la colaboración del sector privado permitieron establecer la meta de reducir 35% las emisiones de dióxido de carbono en la ciudad para 2030.

El gobierno capitalino reiteró su invitación a las alcaldías para apoyarse mutuamente en la transformación de los residuos, con el objetivo de posicionar a la Ciudad de México como un referente regional en gestión ambiental urbana.

CDMX implementa separación de basura a partir de enero de 2026

Clara Brugada subrayó que cada habitante de la ciudad genera alrededor de un kilo de residuos diariamente. Según la funcionaria, transformar estos desechos y promover su adecuada separación permitirá avanzar hacia la economía circular. El Gobierno CDMX destacó que el programa también comprende una inversión de 170 millones de pesos para maquinaria destinada a la producción de composta en el Bordo Poniente.

Desde enero de 2026 rige el esquema obligatorio de separación de residuos en la ciudad. La campaña lanzada busca que los desechos lleguen limpios y clasificados desde su origen, facilitando su procesamiento. Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente, señaló que la capital está entrando en una “nueva era” en la gestión de residuos, centrada en la transformación sustentable.

Adicionalmente, el Gobierno CDMX informó sobre la creación de una planta adoquinera para reutilizar cascajo, la instalación de una planta de asfalto reciclado y una más para transformar neumáticos en impermeabilizante. Estas infraestructuras buscan reducir la dificultad de la recolección y dar nuevos usos a los materiales recuperados.

El programa determina que los ciudadanos entreguen los residuos orgánicos, reciclables y no reciclables en días distintos. Esta clasificación persigue optimizar la recuperación de materiales y reducir la contaminación en la capital mexicana.

De acuerdo con la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), la separación en origen es imprescindible: el servicio público de limpia sólo retira bolsas que respeten el calendario oficial, y restringe la recolección de material mezclado o presentado fuera de los días asignados.

Los residuos voluminosos o de manejo especial, entre ellos colchones, muebles, aparatos electrónicos, pilas y llantas, deben entregarse exclusivamente los domingos. El incumplimiento de las fechas señaladas impide su retiro, lo que refuerza la necesidad de acatar las reglas para evitar la acumulación de basura.