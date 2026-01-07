México

Turbulence da el adiós definitivo a Burrita Burrona y revela quién tomó la decisión de la separación

La drag queen anuncia cambios importantes en el universo de “Las Amponas”

Burrita Burrona y Turbulence: una amistad que trajo uno de los movimientos drag más importantes en México. Credito:IG@burritaburrona

El futuro del proyecto “Turbulence & Burrita Burrona” por fin quedó claro. Turbulence Queen abordó en un mensaje la problemática tras la salida definitiva de Momo Guzmán, responsable de dar vida al personaje de Burrita Burrona, quien recientemente presentó sus nuevos y propios personajes.

De acuerdo con lo expresado por Turbulence Drag Queen en transmisión directa, el proyecto no se cancela ni finaliza, sino que seguirá adelante con cambios significativos en su estructura y con un periodo de pausa breve.

La salida de Momo Guzmán

Iván 'Momo' Guzmán dice adiós a 'La Burrita Burrona' (IG)

De las palabras finales de Turbulence emergió una convicción inalterable: “Esto no es una campaña, no es una broma. La persona que estaba aquí ya no será Burrita, se respeta su decisión”.

El universo creativo de las amponas mantiene su vigencia y atravesará una etapa de ajustes, una reorganización necesaria ante la ausencia de uno de sus personajes centrales.

La drag queen asegura que Momo tomó la decisión de soltar al personaje Crédito: Youtube/TURBULENCEDRAGQUEE

Turbulence puntualizó que el material grabado con la participación de Momo Guzmán aún verá la luz, al igual que una campaña producida antes de la separación profesional.

En la declaración, Turbulence subrayó que la decisión de Guzmán fue inesperada; no obstante, dejó claro que no hay conflictos ni resentimientos. Reconoció el derecho y la necesidad de su excolaborador de buscar nuevos horizontes, señalando: “Aplaudo y qué bueno que las personas quieran volar y crecer”. Además, atribuyó la reestructura no solo a la salida de Guzmán, sino también a los cambios que han afectado tanto la creatividad como lo personal, sin perder la voluntad de continuar creando contenido digital.

¿Y qué pasa con Mamá Melanito, Loverrima, La Pulga y otros personajes?

Burrita Burrona y Turbulence Queen acabó, pero aún hay material filmado que verá la luz (Foto: Instagram)

El anuncio aclaró que el universo de Turbulence & Burrita Burrona será rediseñado. Turbulence Queen explicó que otros personajes como Mamá Melanito, Loverrima y La Pulga cuenta con proyectos y horarios propios. Algunas discusiones sobre el rumbo futuro ya se han realizado, mientras que otras permanecen en pausa, permitiendo que el proyecto evolucione orgánicamente. Todo indica que los personajes permanecerán en el proyecto.

Para afrontar la transición, Turbulence comunicó que habrá un receso. Este periodo de pausa no marcará el cierre del canal, ya que el proyecto contempla la difusión del contenido previamente grabado y de una campaña pendiente de lanzamiento.

Turbulence aseguró que, si bien la partida de Guzmán tuvo un impacto inesperado, la determinación de proseguir se mantiene intacta: “Yo jamás me imaginé ser una drag queen que se iba a dedicar a YouTube y vivir de las redes… hoy es algo a lo que le tomé muchísimo amor y no lo voy a soltar”.

Así, la continuidad del multiverso creativo creado por Turbulence Queen transita por una fase de transformación obligada, pero el espíritu y la voluntad de proyectar nuevas versiones de sus personajes y propuestas siguen firmes.

