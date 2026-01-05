México

Momo Guzmán recibe burlas y críticas por presentar a su nuevo personaje tras renunciar a ‘La Burrita Burrona’

El fin de las “Las Amponas”, que compartía junto a Turbulence Drag Queen, generó reacciones inmediatas entre seguidores y colegas

Momo Guzmán, figura reconocida en la escena drag mexicana, desató controversia al presentar su nuevo personaje luego de confirmar su salida definitiva de La Burrita Burrona.

El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, marcó un quiebre en uno de los proyectos más visibles del entretenimiento digital en México.

Una despedida que dividió a la comunidad drag

La salida de Momo Guzmán del dúo conocido como “Las Amponas”, que compartía junto a Turbulence Drag Queen, generó reacciones inmediatas entre seguidores y colegas.

El artista, originario de Nuevo León, utilizó Instagram para comunicar el cierre de este ciclo y la llegada de una nueva etapa profesional, en la que busca distanciarse de la identidad que lo llevó al reconocimiento masivo.

Durante el último show del dúo en la Ciudad de México, llamó la atención que Guzmán omitiera agradecer públicamente a Turbulence. Más adelante, explicó en redes sociales que su decisión respondió a un desgaste personal y laboral:

“No lo sentía en mi corazón”, afirmó. El distanciamiento entre ambos artistas se reflejó también en la actitud en redes sociales, donde Guzmán dejó de seguir a su excompañera.

El debut del unicornio y la ola de comentarios para Momo Guzmán

Tras oficializar su retiro de La Burrita Burrona, Guzmán sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que aparece con una botarga de unicornio. La publicación, acompañada por la frase “¿Quién es este pokemón?”, generó miles de reacciones en cuestión de minutos y avivó la conversación digital sobre su futuro artístico.

La respuesta no se limitó a mensajes de apoyo. Hubo comentarios críticos y burlas hacia la nueva propuesta, mientras otros usuarios expresaron dudas sobre si este personaje será permanente o solo una transición creativa. Hasta el momento, Guzmán no ha confirmado detalles sobre contratos ni proyectos a largo plazo.

Rumores, rupturas y derechos de autor sobre La Burrita Burrona

El contexto de la despedida estuvo marcado por rumores de una ruptura definitiva entre los integrantes de “Las Amponas”. Usuarios en plataformas como TikTok y X reportaron que Turbulence mantiene los derechos de autor del concepto Burrita Burrona, hecho que podría impedir cualquier uso futuro del personaje por parte de Guzmán.

En un comunicado, el creador expresó: “Desde que era niño siempre me ha gustado hacer reír a los demás… han pasado 4 años desde que inicio este proyecto, en donde hemos vivido muchas cosas juntos, pero sin duda lo más lindo e invaluable ha sido conocerlos a todos ustedes: Mis ampones”. Guzmán agradeció a seguidores, marcas y familiares, y reconoció que la experiencia le permitió mejorar la calidad de vida de su familia.

Burrita Burrona: un fenómeno drag en México

El fenómeno de Burrita Burrona se consolidó como la primera “mascotidrag” del espectáculo mexicano. Su combinación de elementos de la cultura drag, humor y botargas logró captar la atención tanto en redes sociales como en shows presenciales. Turbulence, en entrevista, explicó que el personaje surgió como una apuesta por la diferenciación durante una etapa de búsqueda de identidad artística en Monterrey.

Wendy Guevara, otra figura relevante del ámbito drag, intervino para restar dramatismo a la supuesta pelea entre Guzmán y Turbulence, comparando la situación con conflictos clásicos de la televisión mexicana: “Haz de cuenta el problema que hubo en el Chavo del 8”.

