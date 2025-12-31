Wendy Guevara acepta prestar dinero a Momo Guzmán para nuevo proyecto tras renunciar a Burrita Burrona

Wendy Guevara. Foto: (Wendy Guevara/FB)

La controversia en torno a la salida de Iván “Momo” Guzmán del icónico personaje La Burrita Burrona continúa generando reacciones en redes sociales y en el medio del entretenimiento. En esta ocasión, fue la influencer y creadora de contenido Wendy Guevara quien habló públicamente del tema, al revelar que tuvo contacto reciente con Guzmán tras un viaje que este realizó a Nueva York, luego de su renuncia al proyecto que encabezaba junto a Turbulence Queen.

A través de un video compartido en redes sociales y en sus historias, Wendy afirmó que Momo se comunicó con ella al regresar de dicho viaje y que incluso saldó una deuda económica pendiente.

“La Momo me acaba de depositar los 15 mil pesos que me debía. Llegó de Nueva York”, expresó la influencer, quien utilizó un tono irónico para referirse a la situación y aseguró que Guzmán le solicitó nuevamente apoyo económico para un nuevo proyecto artístico.

La influencer aceptó prestar dinero a Momo Guzmán a cambio de resguardar los derechos de su nuevo personaje hasta liquidar la deuda. (IG: @soywendyguevaraoficial)

Según relató Wendy Guevara, Momo le pidió prestada otra cantidad de dinero para desarrollar una nueva botarga, de la cual ya le habría compartido el nombre, aunque prefirió no hacerlo público. Pese a las diferencias y comentarios polémicos, Wendy aseguró que sí accedería a prestarle el dinero, aunque advirtió que, en caso de conflictos futuros, exigiría garantías sobre los derechos del personaje hasta que se liquide el adeudo.

Estas declaraciones se dan en un contexto de alta expectativa sobre la nueva etapa profesional de Momo Guzmán, quien recientemente anunció su salida definitiva de La Burrita Burrona, personaje que interpretó durante cuatro años y que se convirtió en uno de los más populares del entretenimiento drag mexicano. La despedida ocurrió durante un show navideño en la Ciudad de México, donde Guzmán habló de cerrar un ciclo y comenzar una nueva historia, sin mencionar directamente a Turbulence Queen.

Desde entonces, diversos indicios apuntaron a un distanciamiento entre ambos creadores: la desaparición del perfil de La Burrita Burrona en redes sociales y el hecho de que ambos dejaron de seguirse en Instagram alimentaron los rumores de ruptura. Además, se ha señalado que Turbulence Queen posee los derechos legales del registro de la marca Turbulence & Burrita Burrona, lo que habría complicado la continuidad del proyecto.

Algunos usuarios en redes han empezado a especular de qué trataría que nuevo proyecto. (IG)

En paralelo, seguidores y medios especializados han comenzado a especular sobre el nuevo personaje que Momo estaría preparando, presuntamente llamado Perrita Perrona. Bocetos y pistas han circulado en redes sociales, algunos de los cuales han sido republicados por el propio Guzmán, lo que sugiere el arranque de una etapa independiente. Incluso se ha mencionado la posible colaboración con otras figuras del entorno de Las Amponas, como Ángel Guerrero (La Loberrima) o Mamá Melanito.

Hasta el momento, Momo Guzmán no ha emitido una respuesta directa a los comentarios de Wendy Guevara, aunque ha adelantado que próximamente compartirá su versión de los hechos. Lo que sí ha reiterado es que su carrera artística no termina con La Burrita Burrona, sino que entra en una nueva fase marcada por la reinvención y proyectos propios.