¿Te pueden multar por traer las luces traseras sin funcionar o apagadas en la CDMX? Esto dice el reglamento

La medida busca reducir riesgos viales, especialmente durante la noche o en condiciones de baja visibilidad

Circular sin las luces traseras funcionando correctamente no es una falta menor. En la Ciudad de México, esta conducta se considera una infracción al Reglamento de Tránsito, ya que compromete la visibilidad del vehículo frente a otros conductores y eleva la probabilidad de accidentes, particularmente en horarios nocturnos, lluvia o neblina.

Por esta razón, la autoridad capitalina considera que circular sin luces traseras en buen estado pone en peligro no solo al conductor infractor, sino también a peatones, ciclistas y al resto de los usuarios de la vía. El Reglamento de Tránsito contempla multas económicas, puntos negativos en la licencia e incluso medidas adicionales cuando la falta se combina con reincidencia u otras conductas de riesgo.

¿Qué establece el Reglamento de Tránsito de la CDMX?

El marco normativo capitalino obliga a que todos los sistemas de iluminación del vehículo se encuentren en buen estado y operando de forma adecuada. Esto incluye faros delanteros, luces traseras, direccionales y luces de freno. Circular con cualquiera de estos elementos apagados, fundidos o defectuosos constituye una falta sancionable.

En términos de sanción, el Reglamento prevé multas que van de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para 2026, ese rango se traduce aproximadamente en mil 200 a 2 mil 400 pesos, aunque el monto puede incrementarse dependiendo de la gravedad del caso y de la reincidencia del conductor.

En escenarios más severos, la sanción puede alcanzar hasta 2 mil 799.48 pesos, conforme a la actualización anual de infracciones en la capital.

Circular con las luces traseras apagadas o en mal estado en la Ciudad de México es una infracción al Reglamento de Tránsito y en 2026 puede derivar en multas de hasta 2,799.48 pesos, además de puntos negativos en la licencia de conducir

¿Hay consecuencias adicionales?

Además del impacto económico, la infracción puede conllevar puntos negativos en la licencia de conducir. El número de puntos a descontar suele oscilar entre uno y tres, en función del riesgo generado y del historial del automovilista. La autoridad de tránsito puede valorar estos factores al momento de imponer la sanción.

Sanciones relacionadas con fallas en las luces

Operativos y vigilancia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza operativos nocturnos y revisiones preventivas en distintos puntos de la ciudad, donde el estado de las luces es uno de los aspectos más verificados. Detectar una falla visible puede derivar en la aplicación inmediata de la infracción.

Riesgos de circular sin luces traseras

Seguridad vial: otros conductores no identifican a tiempo la presencia del vehículo.

Accidentes por alcance: aumentan durante la noche y en lluvia.

Sanciones acumuladas: la reincidencia puede elevar el monto de la multa.

Afectación a la licencia: pérdida de puntos que puede derivar en sanciones mayores.

Recomendación práctica

Revisar periódicamente las luces traseras y de freno es una acción sencilla y de bajo costo. Sustituir un foco fundido no solo evita multas, también reduce riesgos y mejora la seguridad de todos en la vía.

En resumen:

Circular en la Ciudad de México con las luces traseras apagadas, fundidas o descompuestas sí es una infracción al Reglamento de Tránsito.

En 2026 , la multa puede ir de 10 a 20 UMAs , con montos aproximados de mil 200 hasta 2 mil 799.48 pesos , según la gravedad y si hay reincidencia.

La sanción no es solo económica : también puede implicar la resta de 1 a 3 puntos en la licencia de conducir.

La falta se aplica cuando no funcionan correctamente luces traseras, de freno, direccionales o cualquier sistema de iluminación obligatorio .

Existen operativos de revisión , especialmente nocturnos, donde las autoridades verifican el estado de las luces del vehículo.

Circular sin luces traseras aumenta el riesgo de accidentes , sobre todo de noche o con lluvia, al reducir la visibilidad para otros conductores.

Revisar y cambiar focos a tiempo es una medida preventiva simple que evita multas y mejora la seguridad vial.