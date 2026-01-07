SEP confirma y amplía vacaciones de invierno: esta será la fecha en enero para que estudiantes regresen a clases

La SEP indicó cuál será la fecha en que alumnos volverán a clases tras el periodo vacacional decembrino. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) notificó que las vacaciones decembrinas se ampliarán y, aunque en un principio el regreso tentativo a clases era para este miércoles 7 de enero, ahora será en otra fecha posterior, la cual ha dado a conocer la dependencia del Gobierno de México.

Cabe recordar que las vacaciones decembrinas por las fiestas de Navidad y Año Nuevo comenzaron el pasado lunes 22 de diciembre.

Desde dicha fecha, tanto estudiantes de preescolar, primaria y secundaria ya no acudieron a clases, al igual que personal docente, académico y administrativo no asisten a los planteles de educación básica.

Por lo tanto, la SEP reveló la fecha exacta en que los estudiantes volverán a clases, luego de haberse dado a conocer la ampliación de las vacaciones decembrinas.

SEP amplía vacaciones de diciembre y esta será la fecha en que volverán los estudiantes a clases

De acuerdo con datos oficiales de la SEP, la ampliación de vacaciones fue confirmada por la dependencia del Gobierno de México. Por lo tanto, hay una nueva fecha de retorno para las aulas educativas para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Se trata de este próximo lunes 12 de enero cuando alumnas y alumnos vuelvan a las aulas educativas en el país tras el periodo vacacional de diciembre y este primer mes del 2026.

La SEP mencionó que estudiantes volverán a clases este lunes 12 de enero. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsiváis

Por lo tanto, todavía quedan algunos días para que estudiantes de nivel básico en el país puedan disfrutar del asueto académico.

Asimismo, la SEP puntualizó que a partir de este miércoles 7 de enero algunos tendrán que volver a los planteles de preescolar, primaria y secundaria.

La dependencia federal dio a conocer quiénes serán y explicó las razones. Adelantó que se trata de personal, aquellos que ejercen funciones de dirección.

Posteriormente, personal docente se integrará el jueves 8 y viernes 9, según lo mencionado por la SEP a través de un comunicado oficial.

Personal académico, docente y administrativo volverá antes a los planteles, indicó la SEP. Cuartoscuro/ARCHIVO.

¿Por qué antes del lunes 12 de enero volverá personal docente, admirativo y escolar a los planteles de la SEP?

La SEP explicó que existen programadas algunas actividades para personal docente, académico y administrativo, por lo que tendrán que volver antes del lunes 12 de enero, fecha en que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria retornan a las aulas.

De acuerdo al calendario de la SEP, estas son las actividades especificadas:

Martes 6 de enero : Termina oficialmente el periodo vacacional que comenzó en el mes de diciembre.

Miércoles 7 de enero : Se realizará el taller intensivo para personal con funciones de dirección.

Jueves 8 y viernes 9 de enero : Se realizará el taller intensivo para personal docente.

Lunes 12 de enero: Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria y de cualquier escuela de la SEP retoman actividades.