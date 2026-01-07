Ricardo Pérez exhibe mensajes y asegura que esposo de Jessica Bustos sí aceptó su disculpa: “En fin”

La polémica legal y mediática entre los conductores de La Cotorrisa y la familia de Jessica Bustos sumó un nuevo episodio luego de que Ricardo Pérez publicara mensajes privados donde el esposo de la denunciante, Xuxo Dom, aparentemente agradeció públicamente la disculpa ofrecida tras los comentarios realizados en el pódcast.

Pérez, a través de su cuenta en la red social X, buscó evidenciar un aparente cambio de postura por parte del denunciante y aclarar su versión de los hechos.

Lo que publicó Ricardo Pérez

En su perfil de X, Ricardo Pérez compartió capturas de pantalla de una conversación privada mantenida con Xuxo Dom, esposo de Jessica Bustos, en la que este último le agradece la disculpa ofrecida tras el incidente mediático.

(Instagram/cortesía Spotify México)

“‘Nunca nos escribieron para arreglar las cosas’, este fue el último mensaje que me mandó”, escribió Pérez, quien acompañó la publicación con un supuesto mensaje que habría recibido de Dom un 20 de febrero:

“We, agradezco y admiro su disculpa, muchos que se sienten en las nubes no aceptan y pasan de largo sus insultos y ofensas, en cambio ustedes dieron la cara y se dieron cuenta de su error. Gracias por hacerla pública y sobre todo valorar a mi esposa, el hate y la gente sin educación sigue pero en fin, también del hate se come. Abrazo grande y en verdad valoro mucho que dieran la cara, espero pronto saludarlos”.

En respuesta, Ricardo escribió a las 22:34 pm de ese día: “Nombre, con todo el respeto y arrepentimiento del mal chiste con tu mujer, abrazo”.

Pérez agregó en su post de X: “Después de esto nos denunciaron. ... pero en fin también del Hate se come”.

Ricardo Pérez compartió esta conversación (Captura de pantalla/X)

¿Qué pasó con Jessica Bustos y La Cotorrisa?

El conflicto surgió a raíz de comentarios realizados por Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky en el episodio 308 de La Cotorrisa, que fueron calificados como ofensivos hacia Jessica Bustos.

La denuncia fue interpuesta por la mujer. Por el momento, el caso se encuentra en integración de carpeta por el presunto delito de acoso sexual a través de plataformas digitales.

Hasta el momento, ni Jessica o su esposo se han pronunciado respecto a la conversación compartida por Ricardo Pérez en redes.