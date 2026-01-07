Pensión del Bienestar 2026: ¿Qué beneficiarios cobran hoy 7 de enero?

Este miércoles continúa la dispersión del primer pago correspondiente al bimestre enero–febrero

El operativo de pagos de las Pensiones del Bienestar 2026 avanza conforme a lo programado. Este miércoles 7 de enero, el depósito corresponde a las y los beneficiarios cuyo apellido paterno comienza con la letra “C”, siguiendo el orden alfabético establecido por la Secretaría del Bienestar y ejecutado a través del Banco del Bienestar.

Los recursos se entregan mediante depósito directo en la Tarjeta del Bienestar, un esquema que busca garantizar pagos seguros, sin intermediarios y con menor riesgo de aglomeraciones en sucursales. Las autoridades han reiterado que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día, ya que el saldo permanece disponible en la cuenta.

Programas incluidos en el pago de hoy

Durante esta jornada reciben su apoyo económico las personas inscritas en los siguientes programas federales:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , dirigida a mujeres y hombres de 65 años o más .

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad , destinada a personas con discapacidad permanente.

Pensión Mujeres Bienestar , para mujeres de 60 a 64 años que aún no acceden a la pensión universal.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Montos vigentes en 2026

En este 2026, todas las Pensiones del Bienestar registraron un incremento, en cumplimiento de la reforma constitucional que garantiza ajustes anuales a estos apoyos sociales.

El aumento más relevante corresponde a la Pensión para Adultos Mayores, cuyo monto quedó en 6 mil 400 pesos bimestrales, es decir, 200 pesos más respecto al año anterior.

Por su parte, los apoyos para Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar también tuvieron incrementos, con montos que rondan los 3 mil 300 y 3 mil 100 pesos bimestrales, respectivamente, mientras que el programa de Madres Trabajadoras otorga 1,650 pesos bimestrales, dependiendo del caso.

Calendario de pagos de enero

El calendario del primer bimestre del año inició el lunes 5 de enero y concluirá el miércoles 28 de enero, avanzando conforme al orden alfabético del primer apellido. Tras los pagos de las letras A (5 de enero) y B (6 de enero), este miércoles 7 corresponde a la letra C, la cual también tendrá depósito el jueves 8 de enero, de acuerdo con el calendario oficial.

Recomendaciones para beneficiarios

La Secretaría del Bienestar recomienda a las personas derechohabientes:

Consultar con anticipación la fecha exacta de pago según su apellido.

Evitar acudir a sucursales si no es necesario; el dinero no se pierde ni caduca .

Portar identificación oficial vigente en caso de realizar trámites presenciales.

Desconfiar de gestores: los pagos son gratuitos y directos.

Con este esquema, el Gobierno federal mantiene la dispersión ordenada de los recursos de las Pensiones del Bienestar 2026, un programa que beneficia a millones de personas en todo el país y que continúa siendo uno de los ejes centrales de la política social.

En resumen:

Continúa el operativo de pagos de las Pensiones del Bienestar 2026 , correspondiente al bimestre enero–febrero .

Hoy, miércoles 7 de enero , cobran las personas cuyo apellido paterno inicia con la letra “C” .

El pago se realiza de forma escalonada , conforme al calendario oficial por orden alfabético.

Los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar , sin intermediarios.

Están incluidos los programas de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y Madres Trabajadoras .

En 2026, la Pensión para Adultos Mayores aumentó a 6 mil 400 pesos bimestrales .

El calendario de pagos de enero inició el 5 y concluye el 28 de enero .

Las autoridades recomiendan no acudir a sucursales si no es necesario y consultar la fecha exacta según el apellido.