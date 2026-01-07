México

Pensión del Bienestar 2026: ¿Qué beneficiarios cobran hoy 7 de enero?

Este miércoles continúa la dispersión del primer pago correspondiente al bimestre enero–febrero

Guardar
Este miércoles continúa la dispersión
Este miércoles continúa la dispersión del primer pago correspondiente al bimestre enero–febrero

El operativo de pagos de las Pensiones del Bienestar 2026 avanza conforme a lo programado. Este miércoles 7 de enero, el depósito corresponde a las y los beneficiarios cuyo apellido paterno comienza con la letra “C”, siguiendo el orden alfabético establecido por la Secretaría del Bienestar y ejecutado a través del Banco del Bienestar.

Los recursos se entregan mediante depósito directo en la Tarjeta del Bienestar, un esquema que busca garantizar pagos seguros, sin intermediarios y con menor riesgo de aglomeraciones en sucursales. Las autoridades han reiterado que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día, ya que el saldo permanece disponible en la cuenta.

Programas incluidos en el pago de hoy

Durante esta jornada reciben su apoyo económico las personas inscritas en los siguientes programas federales:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a mujeres y hombres de 65 años o más.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, destinada a personas con discapacidad permanente.
  • Pensión Mujeres Bienestar, para mujeres de 60 a 64 años que aún no acceden a la pensión universal.
  • Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Montos vigentes en 2026

En este 2026, todas las Pensiones del Bienestar registraron un incremento, en cumplimiento de la reforma constitucional que garantiza ajustes anuales a estos apoyos sociales.

Continúa la dispersión de las
Continúa la dispersión de las Pensiones del Bienestar, el pago corresponde a las y los beneficiarios cuyo apellido paterno inicia con la letra “C”, mediante depósito directo en la Tarjeta del Bienestar

El aumento más relevante corresponde a la Pensión para Adultos Mayores, cuyo monto quedó en 6 mil 400 pesos bimestrales, es decir, 200 pesos más respecto al año anterior.

Por su parte, los apoyos para Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar también tuvieron incrementos, con montos que rondan los 3 mil 300 y 3 mil 100 pesos bimestrales, respectivamente, mientras que el programa de Madres Trabajadoras otorga 1,650 pesos bimestrales, dependiendo del caso.

Calendario de pagos de enero

El calendario del primer bimestre del año inició el lunes 5 de enero y concluirá el miércoles 28 de enero, avanzando conforme al orden alfabético del primer apellido. Tras los pagos de las letras A (5 de enero) y B (6 de enero), este miércoles 7 corresponde a la letra C, la cual también tendrá depósito el jueves 8 de enero, de acuerdo con el calendario oficial.

Recomendaciones para beneficiarios

La Secretaría del Bienestar recomienda a las personas derechohabientes:

  • Consultar con anticipación la fecha exacta de pago según su apellido.
  • Evitar acudir a sucursales si no es necesario; el dinero no se pierde ni caduca.
  • Portar identificación oficial vigente en caso de realizar trámites presenciales.
  • Desconfiar de gestores: los pagos son gratuitos y directos.
Continúa la dispersión de las
Continúa la dispersión de las Pensiones del Bienestar, el pago corresponde a las y los beneficiarios cuyo apellido paterno inicia con la letra “C”, mediante depósito directo en la Tarjeta del Bienestar

Con este esquema, el Gobierno federal mantiene la dispersión ordenada de los recursos de las Pensiones del Bienestar 2026, un programa que beneficia a millones de personas en todo el país y que continúa siendo uno de los ejes centrales de la política social.

En resumen:

  • Continúa el operativo de pagos de las Pensiones del Bienestar 2026, correspondiente al bimestre enero–febrero.
  • Hoy, miércoles 7 de enero, cobran las personas cuyo apellido paterno inicia con la letra “C”.
  • El pago se realiza de forma escalonada, conforme al calendario oficial por orden alfabético.
  • Los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar, sin intermediarios.
  • Están incluidos los programas de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y Madres Trabajadoras.
  • En 2026, la Pensión para Adultos Mayores aumentó a 6 mil 400 pesos bimestrales.
  • El calendario de pagos de enero inició el 5 y concluye el 28 de enero.
  • Las autoridades recomiendan no acudir a sucursales si no es necesario y consultar la fecha exacta según el apellido.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarPensión para el Bienestar de las Personas Adultas MayoresPensión para el Bienestar de las Personas con DiscapacidadPrograma para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadorasprogramas del bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Henry Martín no estaría disponible para el debut del América en el Clausura 2026 ante Xolos

El delantero mantiene un proceso de recuperación tras un semestre marcado por lesiones, incluida una inactividad prolongada desde septiembre

Henry Martín no estaría disponible

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Pato Borghetti revela si dejó “Venga la Alegría” para conducir el nuevo reality de Televisa con su esposa Odalys Ramírez

La pareja destapó los motivos de su salida del matutino de TV Azteca

Pato Borghetti revela si dejó

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 7 de enero: se espera manifestación en la carretera México-Toluca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum de hoy miércoles 7 de enero | En Vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia de

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinato de “El Prieto”: Pablo

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Pato Borghetti revela si dejó

Pato Borghetti revela si dejó “Venga la Alegría” para conducir el nuevo reality de Televisa con su esposa Odalys Ramírez

Signo de Frank: el inesperado descubrimiento de un fan de La Cotorrisa que alerta sobre la salud de Ricardo Pérez

‘Lattice’ de León Larregui, la canción inspirada en Jacobo Grinberg y su Teoría Sintérgica

¿No fue Cazzu? Ángela Aguilar habría inspirado su look de los Grammy Celebration en Sabrina Carpenter

Cuándo inicia la Feria León 2026 y cómo conseguir boletos gratis para el Foro Mazda

DEPORTES

Hoy en la NBA: los

Hoy en la NBA: los partidos más esperados de este 7 de enero

México suma a los hermanos Urías para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Erick Gutiérrez regresaría a Pachuca para el Clausura 2026; qué se sabe de su salida de Chivas

Robert Morales se convertiría en el nuevo refuerzo de Pumas: este es el acuerdo que tienen con Toluca

Carlos Hermosillo se despide de Nacho Rivero tras salir de Cruz Azul: “Gracias por todo lo que hiciste por este club”