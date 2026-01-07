Pato Borghetti revela si dejó “Venga la Alegría” para conducir el nuevo reality de Televisa con su esposa Odalys Ramírez

(IG: @patoborghetti)

La salida de Patricio Borghetti de “Venga la Alegría” desató un sinfín de rumores en redes sociales, los cuales aumentaron luego de que su esposa, Odalys Ramírez, también salió de “¡Cuéntamelo Ya!”.

Las especulaciones señalaban que los presentadores habían dejado respectivos programas matutinos para conducir el próximo reality show de Televisa: “¿Apostarías por mí?”.

El reality comenzará el 18 de enero en Las Estrellas. (IG: @apostariaspormi)

Pato Borghetti revela por qué salió de “Venga la Alegría”

Tras el escándalo que se desató en redes sociales, el conductor y su esposa concedieron una entrevista para la revista Hola!, donde expusieron los motivos detrás de sus renuncias y revelaron cuáles son sus planes a corto plazo.

“Sabíamos que iban a haber especulaciones, se han dicho muchas cosas, la mayoría que no son. Salió que estaríamos en un reality de parejas y pronto se darán cuenta que no va a suceder. No tenemos en concreto algún proyecto profesional… bueno, yo sigo en Myst, eso no lo dejé, voy a seguir dando funciones, así que por ahora estaremos aquí en México muy contentos”, declaró Borghetti.

Odalys Ramírez confesó que tampoco tiene un proyecto en puerta, pero seguirá trabajando en Televisa.

(@odalysr, Instagram)

“Yo este año voy a estar de nuevo en La Casa de los Famosos México 2026, sigo con Televisa y Pato sigue con Azteca. Finalmente, este cierre de ciclo fue también, porque ahorita hay tantas opciones, plataformas y producciones ocurriendo, que queríamos buscar nuevas oportunidades y el hecho de estar en programas diarios, no nos lo permitía", declaró.

Según Ramírez, esta decisión permitirá que tanto ella como su esposo puedan explorar nuevas áreas de oportunidad en sus carreras y seguir haciendo lo que más les gusta.

"Lo que queremos es no voltear en 10 años y decir: Nos quedamos sentados en el sillón del morning show“, agregó la presentadora.

Patricio Borghetti y Odalys Ramírez tienen dos hijos en común, una niña y un niño llamado, además de que juntos forman una familia con el hijo mayor de Pato, fruto de su relación anterior con Grettell Valdez. (@odalysrp, Instagram)

Odalys Ramírez y Pato Borghetti se casan tras 15 años de relación

Los conductores sorprendieron a sus seguidores de redes sociales tras revelar que se casaron en Cancún, Quintana Roo, el pasado 2 de enero.

La ceremonia fue espiritual y se llevó a cabo en la playa. De acuerdo con la información que compartieron los recién casados en sus redes sociales, fue un evento íntimo al cual solo asistieron alrededor de 12 personas.

Según contó Flor Rubio en su cuenta de Instagram, los conductores se comprometieron antes de la pandemia por Covid-19, pero postergaron su celebración hasta su 15 aniversario.

Los presentadores salieron de sus respectivos programas en diciembre de 2025. (IG)

De hecho, la periodista de espectáculos y ex compañera de Pato Borghetti en “Venga la Alegría”, reveló que 15 días antes de viajar a Cancún, la pareja se casó por el Civil.

"Importante decir que esta fue una ceremonia espiritual en la playa y que Pato y Odalys habían tenido una ceremonia civil muy sencilla quince días antes de volar a Cancún”, contó en su cuenta de Instagram.