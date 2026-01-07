Paola Durante rompe en llanto tras ser señalada de recibir trato especial en prisión por caso Paco Stanley

(Captura de pantalla Facebook)

Paola Durante arrancó el 2026 envuelta en controversia. Y es que fue señalada de recibir supuestos privilegios en prisión cuando estuvo detenida por el caso Paco Stanley.

Tras el escándalo que se desató, la ex participante de “La Casa de los Famosos México” concedió una entrevista para el programa “De Primera Mano”, donde se defendió de los señalamientos en su contra.

"No tuve ningún privilegio. A mi mami le costó la vida, tenía que pararse a las cuatro de la mañana para poder llegar con la comida hecha, la cual se la batían toda. No tenía para darme mucha ropa. Sí estuve en población, estuve con todas las chavas. A Sara Aldrete (La Narcosatática) no le tuve que pagar ni un peso. Ella fue la que me cuidó”, recordó.

(IG: @soypaoladurante_)

“Ella me dijo: «Yo entré a esa edad y yo sentí mucha pena por ti, porque te vi desvanecida, te vi muy chiquita, no sabías qué hacer». Y por eso quiso cuidarme, pero ojalá hubiera tenido privilegios."

Paola Durante, quien fue edecán en un programa de Paco Stanley, no solo negó haber recibido un trato especial en prisión, también habló sobre las carencias que sufrió durante el año cuatro meses que estuvo recluida en el penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México.

“Mi mamá no tenía ni un peso para pagar un privilegio. ¿Cómo iba a tener un privilegio? Al contrario, quedamos más pobres que nunca. O sea, mi mamá nunca tuvo dinero. Si le llaman privilegio a haber estado en un lugar así, bueno, ojalá hubiera sido un privilegio, porque ni siquiera me dio dinero ni me dio buena fama, al contrario, es por lo único que me ubican", comentó.

(IG: @programahoy)

Según Durante, durante su estancia en prisión padeció varias dificultades al igual que otras reclusas. Como ejemplo, destapó que tuvo que dormir en el piso con sus compañeras de celda y enfrentó infestaciones de chinches.

Cabe recordar que tanto ella como Mario Bezares fueron investigados por el asesinato de Paco Stanley en 1999; ambos recuperaron su libertad por falta de pruebas en su contra.

“¿Por qué solo me juzgan y solo inventan cosas de mí? También tengo familia que sufre. También tengo una hija que la padece y la gente no olvida y solo me pone: «Ah, Paola Durán, la del reclusorio». Ojalá el día que me muera no digan: «Ah, es Paola la que estuvo en la cárcel», sino Paola la que se esforzó, la que hizo mandalas y la que sacó adelante a su hija", concluyó.

Durante cerró el tema con una gran revelación: en los próximos meses concederá una entrevista en donde contará, con lujo de detalle, cómo fue el tiempo que pasó en prisión.