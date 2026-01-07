México

Paola Durante rompe en llanto tras ser señalada de recibir trato especial en prisión por caso Paco Stanley

La ex participante de “La Casa de los Famosos México” espera que algún día deje de ser relacionada con el asesinato del conductor

Guardar
(Captura de pantalla Facebook)
(Captura de pantalla Facebook)

Paola Durante arrancó el 2026 envuelta en controversia. Y es que fue señalada de recibir supuestos privilegios en prisión cuando estuvo detenida por el caso Paco Stanley.

Tras el escándalo que se desató, la ex participante de “La Casa de los Famosos México” concedió una entrevista para el programa “De Primera Mano”, donde se defendió de los señalamientos en su contra.

"No tuve ningún privilegio. A mi mami le costó la vida, tenía que pararse a las cuatro de la mañana para poder llegar con la comida hecha, la cual se la batían toda. No tenía para darme mucha ropa. Sí estuve en población, estuve con todas las chavas. A Sara Aldrete (La Narcosatática) no le tuve que pagar ni un peso. Ella fue la que me cuidó”, recordó.

(IG: @soypaoladurante_)
(IG: @soypaoladurante_)
“Ella me dijo: «Yo entré a esa edad y yo sentí mucha pena por ti, porque te vi desvanecida, te vi muy chiquita, no sabías qué hacer». Y por eso quiso cuidarme, pero ojalá hubiera tenido privilegios."

Paola Durante, quien fue edecán en un programa de Paco Stanley, no solo negó haber recibido un trato especial en prisión, también habló sobre las carencias que sufrió durante el año cuatro meses que estuvo recluida en el penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México.

“Mi mamá no tenía ni un peso para pagar un privilegio. ¿Cómo iba a tener un privilegio? Al contrario, quedamos más pobres que nunca. O sea, mi mamá nunca tuvo dinero. Si le llaman privilegio a haber estado en un lugar así, bueno, ojalá hubiera sido un privilegio, porque ni siquiera me dio dinero ni me dio buena fama, al contrario, es por lo único que me ubican", comentó.

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

Según Durante, durante su estancia en prisión padeció varias dificultades al igual que otras reclusas. Como ejemplo, destapó que tuvo que dormir en el piso con sus compañeras de celda y enfrentó infestaciones de chinches.

Cabe recordar que tanto ella como Mario Bezares fueron investigados por el asesinato de Paco Stanley en 1999; ambos recuperaron su libertad por falta de pruebas en su contra.

¿Por qué solo me juzgan y solo inventan cosas de mí? También tengo familia que sufre. También tengo una hija que la padece y la gente no olvida y solo me pone: «Ah, Paola Durán, la del reclusorio». Ojalá el día que me muera no digan: «Ah, es Paola la que estuvo en la cárcel», sino Paola la que se esforzó, la que hizo mandalas y la que sacó adelante a su hija", concluyó.

Durante cerró el tema con una gran revelación: en los próximos meses concederá una entrevista en donde contará, con lujo de detalle, cómo fue el tiempo que pasó en prisión.

Temas Relacionados

Paola DurantePaco StanleySara AldreteLa NarcosatánicaMario BezaresSanta Martha AcatitlaCDMXmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Pati Chapoy conmueve tras video de su reencuentro con la hija del fallecido Daniel Bisogno: “Tiene su cara”

La titular de ‘Ventaneando’ compartió un momento íntimo con Michaela Bisogno previo a salir al aire

Pati Chapoy conmueve tras video

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 7 de enero: carga vehicular en la autopista México-Querétaro

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Atlético de San Luis vs. Tigres: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026

El conjunto universitario iniciará el semestre con siete bajas confirmadas y sin refuerzos oficiales anunciados hasta el momento

Atlético de San Luis vs.

Magistrada renunció a su cargo a cuatro meses de haber tomado posesión en CDMX

La dimisión de Lorena Josefina Pérez Romo, vinculada a presuntas irregularidades en licitaciones, marca el primer quiebre interno del organismo que sustituyó al CJF

Magistrada renunció a su cargo

La diseñadora mexicana que apuesta por la moda sustentable: el universo de Carmina Fuoco

La propuesta de Elke Orth se destaca por sus prendas atemporales y materiales nobles, integrando alianzas con organizaciones ambientales y una narrativa de profundo respeto por la tierra y la comunidad

La diseñadora mexicana que apuesta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinato de “El Prieto”: Pablo

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy conmueve tras video

Pati Chapoy conmueve tras video de su reencuentro con la hija del fallecido Daniel Bisogno: “Tiene su cara”

Dwayne Johnson recuerda el inolvidable día que conoció a Guillermo del Toro: “Gracias por ser tan bueno conmigo”

Sofía Rivera Torres presume sus lujosas vacaciones en Europa junto a su hijastra Andrea Videgaray

Patricio ‘N’ asegura que los hombres ‘no tienen protección’ ante denuncias falsas: “Estamos vulnerables”

La razón por la que Luis Miguel jamás quiso regresar a ‘Siempre en domingo’ pese a su cariño por Raúl Velasco

DEPORTES

Atlético de San Luis vs.

Atlético de San Luis vs. Tigres: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026

“Siempre está”: Julio César Chávez Jr. encuentra fuerza en su padre para volver al boxeo tras deportación en EEUU

Orgullo mexicano: Katia Itzel García es elegida entre las mejores árbitras del mundo

Ignacio Rivero es presentado como nuevo refuerzo de Xolos de Tijuana

Canelo Álvarez reaparece y anticipa su regreso al ring con un video: ¿cuándo volverá a pelear?