“Da coraje”: Exponen que Paola Durante habría recibido trato especial en prisión tras el caso de Paco Stanley

La edecán estuvo más de un año en Santa Martha Acatitla hasta que fue exonerada

Paola Durante así lucía cuando trabajaba con Paco Stanley (Foto: RS)

El paso de Paola Durante por el penal de Santa Martha Acatitla sigue generando controversia más de dos décadas después del asesinato de Paco Stanley.

Mientras la propia exedecán ha relatado en múltiples entrevistas que sufrió condiciones adversas durante su reclusión, una persona que presuntamente compartió tiempo en la cárcel con ella sostiene que Durante habría gozado de privilegios y comodidades que distan de la versión popularizada en los medios.

Esta nueva perspectiva fue difundida por TVNotas, que asegura haber consultado a una testigo directa de los hechos.

Lo que se reveló sobre la experiencia de Paola Durante en prisión

Según el testimonio recogido por diche revista, Paola Durante nunca habría convivido con la población general del penal y estuvo bajo un régimen de protección especial.

Paola Durante y Paco Stanley (Instagram/paolapink1)

La fuente, que solicitó permanecer en el anonimato, detalló:

“Las personas famosas o importantes siempre tienen protección. Ella siempre estuvo en la parte de arriba, donde está la directora del penal. Hay dormitorios especiales para una sola persona. Pagan por estar ahí, por dejar entrar al familiar, por tener buena comida. Ellos no padecen lo mismo que la gente común”.

De acuerdo con este relato, Durante habría contado incluso con acceso a celular y artículos personales como perfumes, a diferencia de la mayoría de las internas.

El testimonio recogido por TVNotas también hace referencia a la dinámica de privilegios en el penal, en la que, según la fuente, “todo el que tiene dinero tiene derecho a vivir bien. La población general sí vivimos amontonadas y sufrimos muchas cosas. Por eso da coraje escuchar tantas mentiras”.

Cabe señalar que, hasta el momento, Durante no se ha posicionado respecto a dichas declaraciones.

¿Quién es Paola Durante?

Antes de ingresar a la televisión, Paola Durante —nacida en Montevideo, Uruguay, y llegada a México en su infancia— trabajó como modelo y porrista de los Tigres de béisbol.

Tras varios intentos, consiguió empleo como edecán en TV Azteca y fue invitada por Stanley en diciembre de 1998 a sumarse a su nuevo programa, Una tras otra.

El asesinato de Stanley, registrado el 7 de junio de 1999 afuera del restaurante El Charco de las Ranas, alteró de forma radical la vida de Durante, quien pasó 18 meses en prisión identificada públicamente como “la güera”.

Luego de ser exonerada, retomó su carrera en el espectáculo como modelo, actriz, conductora y cantante, aunque su reingreso al ámbito laboral y social se dificultó por el estigma. Actualmente, Durante tiene una hija llamada Stephanie.

