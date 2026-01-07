Molletes de camote con pico de gallo y aguacate: la receta fit que tienes que probar para iniciar bien este año

Camote asado, frijoles y pico de gallo: nutrientes y sabor en cada bocado. (Gemini)

En los primeros días del año, cuando los propósitos de salud están frescos y el antojo de comida mexicana sigue presente, los molletes de camote ofrecen la combinación perfecta entre nutrición, economía y originalidad.

Esta receta transforma el clásico mollete —tradicionalmente preparado con pan y frijoles— en una opción ligera y diferente, utilizando camote asado como base, frijoles bajos en grasa y un topping fresco de pico de gallo y aguacate.

¿Cuáles son los beneficios de estos molletes?

Los molletes de camote son ideales para quienes buscan reducir harinas refinadas, aumentar el consumo de vegetales y seguir disfrutando de la cocina mexicana.

El camote, además de ser accesible y rendidor, aporta fibra, antioxidantes y carbohidratos de absorción lenta, mientras que los frijoles suman proteína vegetal y el pico de gallo da frescura y vitaminas.

Los molletes de camote son ideales para comenzar el año ligero y lleno de energía. (Gemini)

Esta versión fit es perfecta para desayunos, cenas ligeras o como snack energético.

Receta de molletes de camote con frijoles, pico de gallo y aguacate

Los molletes de camote son muy fáciles de preparar y puedes personalizar el topping a tu gusto, agregando nopales, semillas o salsa picante. No requieren horno industrial ni ingredientes costosos, y son una excelente opción para aprovechar camotes y frijoles cocidos que tengas en casa.

Tiempo de preparación

Elaborar estos molletes te tomará unos 40 minutos en total:

10 minutos para preparar los ingredientes y pre-calentar el horno.

25 minutos para asar los camotes.

5 minutos para armar y servir los molletes.

Ingredientes

2 camotes medianos (naranja o blanco) 1 taza de frijoles negros refritos bajos en grasa (pueden ser de lata o caseros) 1 jitomate maduro ¼ de cebolla morada 1 chile serrano (opcional) 2 cucharadas de cilantro fresco picado 1 aguacate maduro Jugo de 1 limón Sal y pimienta al gusto Aceite de oliva en spray (opcional)

Molletes de camote: una versión fit, colorida y original del clásico mexicano. (Gemini)

Cómo hacer molletes de camote, paso a paso

Lava bien los camotes y córtalos a lo largo en mitades gruesas (como si fueran barquitas). Colócalos en una charola para hornear. Rocía ligeramente con aceite de oliva, agrega sal y hornea a 200°C durante 25 minutos o hasta que estén suaves y ligeramente dorados. Mientras se asan los camotes, prepara el pico de gallo: pica jitomate, cebolla, chile y cilantro. Mezcla con jugo de limón, sal y pimienta. Calienta los frijoles refritos en una sartén o microondas. Una vez listos los camotes, deja enfriar un par de minutos. Con una cuchara, aplasta ligeramente el centro para crear una cavidad. Unta una generosa capa de frijoles sobre cada mitad de camote asado. Agrega pico de gallo al gusto y termina con rebanadas de aguacate fresco. Sirve de inmediato, puedes acompañar con salsa picante o semillas tostadas si lo deseas.

Disfruta un desayuno saludable y diferente con esta receta mexicana. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde 4 molletes (mitades de camote), suficiente para 2 porciones completas o 4 porciones tipo snack.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada mollete (media pieza) contiene aproximadamente:

Calorías: 120

Grasas: 3 g

Grasas saturadas: 0.5 g

Carbohidratos: 22 g

Azúcares: 5 g (naturales del camote)

Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los molletes de camote pueden conservarse armados hasta por 1 día en refrigerador, aunque lo ideal es añadir el aguacate y el pico de gallo justo antes de servir para evitar que se oxiden o se aguaden. Los camotes asados pueden almacenarse hasta 3 días.