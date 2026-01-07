Molletes de camote con pico de gallo y aguacate: la receta fit que tienes que probar para iniciar bien este año

En los primeros días del año, cuando los propósitos de salud están frescos y el antojo de comida mexicana sigue presente, los molletes de camote ofrecen la combinación perfecta entre nutrición, economía y originalidad.
Esta receta transforma el clásico mollete —tradicionalmente preparado con pan y frijoles— en una opción ligera y diferente, utilizando camote asado como base, frijoles bajos en grasa y un topping fresco de pico de gallo y aguacate.
¿Cuáles son los beneficios de estos molletes?
Los molletes de camote son ideales para quienes buscan reducir harinas refinadas, aumentar el consumo de vegetales y seguir disfrutando de la cocina mexicana.
El camote, además de ser accesible y rendidor, aporta fibra, antioxidantes y carbohidratos de absorción lenta, mientras que los frijoles suman proteína vegetal y el pico de gallo da frescura y vitaminas.
Esta versión fit es perfecta para desayunos, cenas ligeras o como snack energético.
Receta de molletes de camote con frijoles, pico de gallo y aguacate
Los molletes de camote son muy fáciles de preparar y puedes personalizar el topping a tu gusto, agregando nopales, semillas o salsa picante. No requieren horno industrial ni ingredientes costosos, y son una excelente opción para aprovechar camotes y frijoles cocidos que tengas en casa.
Tiempo de preparación
Elaborar estos molletes te tomará unos 40 minutos en total:
- 10 minutos para preparar los ingredientes y pre-calentar el horno.
- 25 minutos para asar los camotes.
- 5 minutos para armar y servir los molletes.
Ingredientes
- 2 camotes medianos (naranja o blanco)
- 1 taza de frijoles negros refritos bajos en grasa (pueden ser de lata o caseros)
- 1 jitomate maduro
- ¼ de cebolla morada
- 1 chile serrano (opcional)
- 2 cucharadas de cilantro fresco picado
- 1 aguacate maduro
- Jugo de 1 limón
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite de oliva en spray (opcional)
Cómo hacer molletes de camote, paso a paso
- Lava bien los camotes y córtalos a lo largo en mitades gruesas (como si fueran barquitas). Colócalos en una charola para hornear.
- Rocía ligeramente con aceite de oliva, agrega sal y hornea a 200°C durante 25 minutos o hasta que estén suaves y ligeramente dorados.
- Mientras se asan los camotes, prepara el pico de gallo: pica jitomate, cebolla, chile y cilantro. Mezcla con jugo de limón, sal y pimienta.
- Calienta los frijoles refritos en una sartén o microondas.
- Una vez listos los camotes, deja enfriar un par de minutos. Con una cuchara, aplasta ligeramente el centro para crear una cavidad.
- Unta una generosa capa de frijoles sobre cada mitad de camote asado.
- Agrega pico de gallo al gusto y termina con rebanadas de aguacate fresco.
- Sirve de inmediato, puedes acompañar con salsa picante o semillas tostadas si lo deseas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades, la receta rinde 4 molletes (mitades de camote), suficiente para 2 porciones completas o 4 porciones tipo snack.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada mollete (media pieza) contiene aproximadamente:
- Calorías: 120
- Grasas: 3 g
- Grasas saturadas: 0.5 g
- Carbohidratos: 22 g
- Azúcares: 5 g (naturales del camote)
- Proteínas: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los molletes de camote pueden conservarse armados hasta por 1 día en refrigerador, aunque lo ideal es añadir el aguacate y el pico de gallo justo antes de servir para evitar que se oxiden o se aguaden. Los camotes asados pueden almacenarse hasta 3 días.