México

Los Ardillos, el grupo criminal detrás del desplazamiento del padre Filiberto Velázquez de Guerrero: “uno tiene que caminar por terrenos complicados”

El sacerdote seguirá enfocándose en el fortalecimiento del tejido social y la defensa de derechos humanos

Guardar
El Padre Filiberto Velázquez, director
El Padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos 'Minerva Bello' Foto: Diego Alva/Infobae México

El padre José Filiberto Velázquez ha sido clave en la búsqueda de paz y reconstrucción de tejido social en el estado de Guerrero a pesar de las consecuencias que pudiera sufrir.

Así, en 2023 fue víctima de un atentado armado sobre la carretera Chilapa-Chilpancingo y en múltiples ocasiones recibió amenazas de parte del crimen organizado.

Sin embargo, las razones detrás de su desplazamiento fueron más que intimidaciones, pues entre los motivos figura que de primera mano se enteró que Los Ardillos intentaban atacarlo nuevamente.

En 2023, el sacerdote sobrevivió
En 2023, el sacerdote sobrevivió a un atentado armado en la carretera Chilapa-Chilpancingo, intensificando su riesgo personal. (Diego Alva/Infobae México)

La razón de su desplazamiento de Guerrero

En entrevista con Infobae México, el padre comentó que luego de verse condicionado a permanecer en Chilpancingo, tomaba precauciones pero después del asesinato del padre Bertoldo, se encendieron las alarmas en el episcopado.

Frente a este panorama se le pidió que tomara distancia por precaución pero aseguró que “cuando se busca construir la paz en territorio del crimen organizado, esto hace que uno corra peligro”.

Aún con los peligros que esta labor supone, el padre compartió que más que su integridad, lo que lo llevó a decidir alejarse fue el hecho de que otros se sientieran en peligro por su presencia.

Sin embargo, agregó que aún lejos del estado, su labor de acompañamiento y asesoría jurídica continuará, pues su misión fue dejar de lado la vida contemplativa que aprendió en Estados Unidos, asegurando que incluso mantenerla iría en contra de sus principios.

Por ello, aseguró que desde 2007 su labor busca estar del lado de la gente y mantener esta cercanía que le permita actuar, pues ni las amenazas ni la muerte serían el límite de esta misión que eligió.

“El compromiso abona más al trabajo de otros como Camilo Torres, Monseñor Romero o Samuel Ruíz”, afirmó Velázquez, quien también aseguró que no se considera indispensable en esta lucha social que busca la paz y la liberación de los pueblos.

El Padre Filiberto Velázquez, director
El Padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos 'Minerva Bello' Foto: Diego Alva/Infobae México

Propuestas para reformar el tejido social

Mientras los riesgos se mantienen vigentes, el sacerdote optó por prepararse y estudiar más sobre derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Así, desde lejos puede continuar trabajando con su equipo del Centro Minerva Bello, que cuenta con abogados, psicólogos y personal que sigue día con día la situación de las personas.

Además, aseguró que está trabajando en una propuesta de marco jurídico para tener una forma de mejorar la situación de seguridad en la región, pues a diferencia de Colombia, en México no hay uno que permita sustentarse.

Por otro lado, aseguro que a veces “para lograr la paz uno tiene que caminar por terrenos complicados” y que a pesar de que se volvió una figura muy popular y que cuenta con el apoyo del gobierno federal, aseguró que por parte del poder estatal “no ha notado la intención de ofrecerle apoyo”.

De acuerdo con el padre, en primera intancia puede deberse a que saben que su seguridad está a cargo de elementos federales pero “no es algo que vea como intención”.

Temas Relacionados

Los ArdillosCrimen OrganizadoGuerreroNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Julio Preciado se despide en el Auditorio Nacional: fecha y precios para la leyenda de la banda en ‘Por Siempre’

El ícono de la banda sinaloense dirá adiós a los escenarios este 2026, repasando los grandes éxitos que marcaron su carrera con Banda Limón y Banda El Recodo, y sumando el toque especial de su próximo cumpleaños número 60

Julio Preciado se despide en

SAT reduce el tiempo para entregar el saldo a favor de los contribuyentes este 2026

Una nueva disposición fijará un tiempo récord para entregar los excedentes, beneficiando a personas físicas y morales

SAT reduce el tiempo para

Euro: cotización de cierre hoy 7 de enero en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: qué necesito llevar para recoger mi tarjeta Bienestar y recibir los más de 9 mil pesos

A través del plástico los nuevos aprendices podrán cobrar el dinero que entrega el programa

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de enero: reportan retrasos en Línea 3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un adolescente desaparecido en Jalisco

Un adolescente desaparecido en Jalisco dejó una carta que sugiere presión del narco: “Ya no quiero darles problemas; los voy a extrañar”

Morenista desata polémica por afirmar que el narco es difícil de enfrentar porque genera empleos

Fuerzas federales aseguran y destruyen narcolaboratorio con sustancias químicas en Culiacán, Sinaloa

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

ENTRETENIMIENTO

Las 5 canciones más legendarias

Las 5 canciones más legendarias de Juan Gabriel para recordarlo en su cumpleaños número 76

Julio Preciado se despide en el Auditorio Nacional: fecha y precios para la leyenda de la banda en ‘Por Siempre’

Turbulence da el adiós definitivo a Burrita Burrona y revela quién tomó la decisión de la separación

Quién es Joss Favela, el creador sinaloense detrás de los “himnos del regional mexicano”

Ricardo Pérez exhibe mensajes y asegura que esposo de Jessica Bustos sí aceptó su disculpa: “En fin”

DEPORTES

Místico, Máscara Dorada y Esfinge

Místico, Máscara Dorada y Esfinge regalan una victoria a los pequeños en el Día de Reyes

Varias cruzazuleadas, un título que rompió la sequía y el cariño de los aficionados: así fue el paso de Nacho Rivero en Cruz Azul

Hubertus von Hohenlohe, conoce la historia del príncipe que nació en México y lo llevó a los Juegos Olímpicos de Invierno

Real Madrid vs Atlético: a qué hora y dónde ver en México las Semifinales de la Supercopa de España

Jornada 2 Liga Mx Femenil: cuándo y dónde ver cada uno de los partidos