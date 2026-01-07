Los Ardillos, el grupo criminal detrás del desplazamiento del padre Filiberto Velázquez de Guerrero: “uno tiene que caminar por terrenos complicados”

El Padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos 'Minerva Bello' Foto: Diego Alva/Infobae México

El padre José Filiberto Velázquez ha sido clave en la búsqueda de paz y reconstrucción de tejido social en el estado de Guerrero a pesar de las consecuencias que pudiera sufrir.

Así, en 2023 fue víctima de un atentado armado sobre la carretera Chilapa-Chilpancingo y en múltiples ocasiones recibió amenazas de parte del crimen organizado.

Sin embargo, las razones detrás de su desplazamiento fueron más que intimidaciones, pues entre los motivos figura que de primera mano se enteró que Los Ardillos intentaban atacarlo nuevamente.

En 2023, el sacerdote sobrevivió a un atentado armado en la carretera Chilapa-Chilpancingo, intensificando su riesgo personal. (Diego Alva/Infobae México)

La razón de su desplazamiento de Guerrero

En entrevista con Infobae México, el padre comentó que luego de verse condicionado a permanecer en Chilpancingo, tomaba precauciones pero después del asesinato del padre Bertoldo, se encendieron las alarmas en el episcopado.

Frente a este panorama se le pidió que tomara distancia por precaución pero aseguró que “cuando se busca construir la paz en territorio del crimen organizado, esto hace que uno corra peligro”.

Aún con los peligros que esta labor supone, el padre compartió que más que su integridad, lo que lo llevó a decidir alejarse fue el hecho de que otros se sientieran en peligro por su presencia.

Sin embargo, agregó que aún lejos del estado, su labor de acompañamiento y asesoría jurídica continuará, pues su misión fue dejar de lado la vida contemplativa que aprendió en Estados Unidos, asegurando que incluso mantenerla iría en contra de sus principios.

Por ello, aseguró que desde 2007 su labor busca estar del lado de la gente y mantener esta cercanía que le permita actuar, pues ni las amenazas ni la muerte serían el límite de esta misión que eligió.

“El compromiso abona más al trabajo de otros como Camilo Torres, Monseñor Romero o Samuel Ruíz”, afirmó Velázquez, quien también aseguró que no se considera indispensable en esta lucha social que busca la paz y la liberación de los pueblos.

El Padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos 'Minerva Bello' Foto: Diego Alva/Infobae México

Propuestas para reformar el tejido social

Mientras los riesgos se mantienen vigentes, el sacerdote optó por prepararse y estudiar más sobre derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Así, desde lejos puede continuar trabajando con su equipo del Centro Minerva Bello, que cuenta con abogados, psicólogos y personal que sigue día con día la situación de las personas.

Además, aseguró que está trabajando en una propuesta de marco jurídico para tener una forma de mejorar la situación de seguridad en la región, pues a diferencia de Colombia, en México no hay uno que permita sustentarse.

Por otro lado, aseguro que a veces “para lograr la paz uno tiene que caminar por terrenos complicados” y que a pesar de que se volvió una figura muy popular y que cuenta con el apoyo del gobierno federal, aseguró que por parte del poder estatal “no ha notado la intención de ofrecerle apoyo”.

De acuerdo con el padre, en primera intancia puede deberse a que saben que su seguridad está a cargo de elementos federales pero “no es algo que vea como intención”.