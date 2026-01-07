Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: qué necesito llevar para recoger mi tarjeta Bienestar y recibir los más de 9 mil pesos

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el 1 de diciembre (gobierno de México)

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro sigue ampliando su cobertura y este año nuevos aprendices iniciaron su capacitación laboral.

Este 2026, cada aprendiz recibirá un apoyo económico bimestral de 9 mil 582 pesos, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

La finalidad del programa es brindar experiencia de trabajo a los participantes para que posteriormente puedan ingresar al mundo laboral.

Documentos para recoger la tarjeta Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro

La página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro señaló a los nuevos aprendices que se registraron durante la convocatoria pasada que necesitarán una identificación oficial para recoger la tarjeta del Bienestar.

“Ten lista tu identificación oficial para recoger tu tarjeta: puedes presentar una credencial para votar o pasaporte”, indicó.

Credencial para votar (vigente)

Pasaporte (vigente)

Cabe recordar que la tarjeta del Bienestar es indispensable para que los jóvenes puedan cobrar de forma directa y sin intermediarios el apoyo que entrega el programa.

Asimismo, las personas que se registraron en diciembre de 2025 a la iniciativa, iniciaron su capacitación laboral desde el pasado 5 de enero de 2026.Y es que el objetivo establecido para 2026 plantea la integración de 500 mil jóvenes, quienes recibirán ingresos bimestrales.

Desde su inicio en 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro ha contado con la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres, y ha implicado una inversión social total de 158 mil millones de pesos.

¿Qué se necesita para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las personas interesadas deben tener entre 18 y 29 años, no estar empleadas ni inscritas en instituciones educativas al momento de sumarse al programa, poseer una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio actualizado, además de cargar una fotografía y completar la ficha correspondiente en la plataforma.

Tomando en cuenta la última convocatoria, el proceso de inscripción se realiza exclusivamente en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde es indispensable cumplir con todos los requisitos y presentar la documentación solicitada durante el periodo vigente de inscripciones.

Para cualquier duda o aclaración acerca del programa, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

¿Cómo son las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Al finalizar los doce meses de capacitación, los participantes de Jóvenes Construyendo el Futuro obtienen un certificado que respalda las habilidades adquiridas. La iniciativa federal promueve el desarrollo integral de los jóvenes y responde a las necesidades del sector productivo, al tiempo que reconoce a las empresas y tutores por su contribución a la sociedad, fortaleciendo así el vínculo entre la formación profesional y la responsabilidad social.

Cada Centro de Trabajo define jornadas de cinco a ocho horas diarias durante cinco días a la semana, y los aprendices pueden especializarse en nueve campos: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.