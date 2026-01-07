México

Este es el origen de la Burrita Burrona, ‘mascotidrag’ que se despidió del público, y su relación con la Fiona Buchona

El universo digital creado en Monterrey se reacomoda tras el adiós de Momo Guzmán, mientras el equipo liderado por Turbulence Drag Queen promete que el canal continuará y que habrá novedades en los próximos días

La salida de Momo Guzmán
La salida de Momo Guzmán como la Burrita Burrona marca un momento de transición en el entretenimiento digital mexicano (IG)

El reciente anuncio sobre la salida de Momo Guzmán de su interpretación como la Burrita Burrona reavivó el interés en torno a la historia y creación de este personaje, referente dentro del entretenimiento digital en Monterrey y México.

Esta figura, identificada como una “mascotidrag”, es resultado de un proceso creativo conjunto que involucra tanto a Guzmán como a Turbulence Drag Queen y Lionel Valleza.

Cómo surgió la popular ‘mascotidrag’ de Monterrey

La colaboración entre Guzmán y Turbulence Drag Queen comenzó mucho antes de la aparición de la Burrita Burrona. Inicialmente, Guzmán se desempeñaba como gestor de redes sociales, community manager, aconsejando sobre el contenido y las estrategias para conectar con la audiencia.

Iván 'Momo' Guzmán dice adiós
Iván 'Momo' Guzmán dice adiós a 'La Burrita Burrona' y prepara el debut de otro personaje (IG)

Con el tiempo, los roles entre ambos se transformaron. Tras consolidarse con el personaje de “Fiona Buchona”, una parodia inspirada en el universo de Shrek, en shows nocturnos junto a grupo de animadoras llamado ‘Las Malandrinas’, Guzmán planteó la posibilidad de crear una nueva identidad. Turbulence, sin embargo, mostró dudas debido al marcado éxito del personaje anterior.

La idea definitiva surgió después de una conversación con Lionel Valleza, productor y editor del proyecto. Valleza sugirió sumar a ese universo un personaje derivado y propuso específicamente “hacer una burra”. Esta opción entusiasmó a Guzmán, quien encargó el traje del nuevo personaje al día siguiente.

La elección del burro se basó tanto en su carisma como en su reconocimiento por parte del público, además de mantener el tono paródico planteado en la etapa previa con “Fiona Buchona”. El término mascotidrag hace referencia a un personaje con aspecto de mascota que se interpreta en formato drag queen.

La drag queen asegura que Momo tomó la decisión de soltar al personaje Crédito: Youtube/TURBULENCEDRAGQUEE

Un fenómeno digital que trascendió al drag

La Burrita Burrona pronto captó la atención en redes sociales. Su alcance se multiplicó y trascendió Monterrey, convirtiéndose en un fenómeno de entretenimiento digital y sumando seguidores en otras regiones del país, y en otras latitudes.

La salida de Guzmán del personaje introdujo incertidumbres alrededor del futuro del proyecto. Según lo comunicado por Turbulence Drag Queen, si bien el universo creativo experimentará una etapa de ajustes y reorganización, se descarta la cancelación. El canal hará una pausa breve, con la intención de mantener la continuidad.

Los personajes Mamá Melanito, Lobérrima
Los personajes Mamá Melanito, Lobérrima y La Pulga permanecen activos con proyectos definidos dentro del universo de la Burrita Burrona (Foto: Instagram/@taigabrava)

Turbulence Drag Queen expresó que la decisión de Guzmán resultó inesperada, pero no generó conflictos. Indicó que el material previo y una campaña pendiente se difundirán próximamente. Además, otros personajes, como Mamá Melanito, Lobérrima y La Pulga, cuentan con proyectos definidos y se mantendrán dentro del universo creativo.

Durante esta transición, Turbulence subrayó su determinación por seguir adelante. Admitió que ahora siente un gran aprecio por su rol en las redes sociales: “Jamás pensé que sería una drag queen dedicada a YouTube y a vivir de las redes; hoy es algo que amo y no voy a dejar”.

La 'mascotidrag' ha hecho mancuerna con Turbulence (TikTok pinkypromise)

La transformación actual del universo de la Burrita Burrona marca una etapa de crecimiento para sus creadores, quienes continúan apostando por la innovación colaborativa y manteniendo abiertas nuevas oportunidades para el entretenimiento digital.

